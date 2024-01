Cum au ajuns uraganele să aibă nume de femei. Cum se denumesc furtunile tropicale, tornadele și taifunurile, de fapt

Istoria denumirii uraganelor și tornadelor a evoluat semnificativ de-a lungul timpului. Inițial, ciclonii tropicali notabili erau identificați fie după momentul în care au avut loc, fie după locul în care au lovit. De exemplu, Uraganul San Mateo din 1565 a primit acest nume pentru că a atins uscatul în ziua de după sărbătoarea Sfântului Matei, iar uraganul care a devastat Galveston, Texas, în 1900, este cunoscut ca Marele Uragan Galveston.

Sistemul modern de a folosi nume personale pentru furtuni pare să fi fost inițiat de Clement Wragge, un meteorolog australian din anii 1890, care a început să numească furtunile după femei, figuri mitologice și politicieni pe care nu îi agrea. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, meteorologii au adoptat această practică, începând să folosească nume de femei pentru uragane – adesea numele soțiilor sau prietenelor – în locul unor denumiri mai complicate bazate pe latitudine și longitudine.

Cine dă numele la uragane

Sistemul a fost formalizat în 1953, când Serviciul Național de Meteorologie din SUA a întocmit o listă alfabetică de nume de femei care urmau să fie folosite pentru furtunile din bazinul Atlanticului. Numele bărbătești au fost adăugate pe listă în 1979, când grupurile de femei au subliniat sexismul utilizării numai a numelor feminine.

Astăzi, un comitet special al Organizației Meteorologice Mondiale menține liste de nume care urmează să fie utilizate pentru ciclonii tropicali. Numele de pe listă trebuie să fie scurte, distinctive și relevante pentru zonele culturale și geografice respective, pentru a fi ușor de reținut de către populație. Sistemul actual folosește liste alfabetică cu nume atât de femei, cât și de bărbați, iar listele se rotesc anual.

Cum s-au numit ultimele uragane și unde au avut loc

Pentru anul 2023, lista de nume pentru sezonul de uragane din Atlantic include următoarele nume feminine: Arlene, Cindy, Emily, Gert, Idalia, Katia, Margot, Ophelia, Rina și Tammy. Aceste nume sunt parte dintr-o listă de 21 de nume care sunt utilizate pentru denumirea uraganelor în regiunea Atlanticului. Lista de nume pentru uragane este stabilită și rotește la fiecare șase ani, cu excepția cazului în care un anumit nume este retras din utilizare datorită unui uragan deosebit de distructiv și/sau mortal.

În ultimele decenii însă, printre cele mai periculoase uragane care au avut nume de femei se numără Uraganul Katrina din 2005, care a devastat New Orleans și a cauzat pagube imense, și Uraganul Maria din 2017, care a avut un impact devastator asupra Puerto Rico. Alte uragane notabile cu nume de femei includ Uraganul Sandy din 2012, care a afectat grav zona metropolitană New York și New Jersey, și Uraganul Irma din 2017, care a lovit Caraibele și Florida. Aceste uragane sunt renumite pentru puterea lor distructivă și consecințele pe termen lung asupra zonelor afectate.