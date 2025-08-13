Avertismentul lui Bill Gates despre riscurile inteligenței artificiale. De ce spune că stabilitatea locului de muncă a dispărut

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează că tinerii care intră pe piața muncii nu ar trebui să se aștepte la stabilitate profesională, chiar dacă adoptă din timp instrumentele de inteligență artificială. Într-un interviu acordat CNN, el a subliniat că IA este „distractivă și emancipantă”, însă nu garantează un loc de muncă sigur sau cariera dorită. Piața muncii se află într-o transformare rapidă, iar schimbările vor continua să afecteze toate domeniile.

Generația Z, formată din persoanele născute între 1995 și 2012, resimte deja presiunea acestor schimbări. Datele arată că locurile de muncă pentru începători, în special cele ușor automatizabile, au scăzut cu aproximativ 35% în SUA din 2023. Pentru mulți tineri, acest lucru înseamnă mai multe respingeri la interviuri și o competiție acerbă pentru posturile rămase.

Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă pentru începători

În prezent, numeroase sarcini realizate anterior de angajați juniori sunt preluate de sisteme AI. La firme precum Carlyle, căutarea de informații și analiza documentelor sunt acum efectuate automat, ceea ce reduce nevoia de personal debutant. Unele companii, cum este Futurety, au renunțat complet la angajarea de stagiari, folosind în schimb ChatGPT sau alte platforme pentru redactarea de conținut și gestionarea sarcinilor repetitive.

Un sondaj realizat în SUA arată că 49% dintre tinerii care caută un loc de muncă consideră că IA a diminuat valoarea diplomei lor universitare. În plus, rata șomajului în rândul absolvenților a depășit 6%, mai mare decât media națională de 4%, semn că tranziția de la studii la piața muncii devine tot mai dificilă.

Cum își adaptează generația Z strategia profesională

În fața acestor provocări, mulți tineri își schimbă abordarea în ceea ce privește cariera. Sectoarele bazate pe abilități fizice, creativitate și interacțiune umană atrag tot mai mult interes. Meseriile calificate, precum instalator, electrician sau montator de ascensoare, oferă siguranță, salarii competitive și un grad scăzut de risc de automatizare. De asemenea, domenii precum sănătatea, educația și asistența socială rămân esențiale și greu de înlocuit prin tehnologie.

Gates încurajează tinerii să fie curioși, să citească și să folosească noile tehnologii, dar avertizează că adaptabilitatea va fi cheia supraviețuirii profesionale. Într-o lume în care tehnologia schimbă constant regulile jocului, pregătirea continuă și deschiderea către noi domenii vor conta mai mult decât un traseu profesional rigid, conform Fortune.com.