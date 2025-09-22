Avertisment DNSC: noi tentative de fraudă pe rețelele sociale pun în pericol datele utilizatorilor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind apariția unor metode noi de înșelăciune pe platformele de social media. Atacatorii folosesc mesaje ce par oficiale pentru a obține acces la conturile utilizatorilor, încercând să le preia datele sensibile și să le compromită paginile. Autoritățile recomandă vigilență maximă și verificări atente înainte de a răspunde oricărei solicitări online.

Potrivit comunicatului publicat sâmbătă de DNSC, utilizatorii primesc mesaje care par a veni de la echipele de suport ale rețelelor sociale. Textul anunță, de exemplu, că trebuie confirmate drepturile de proprietate asupra unei pagini administrate. În mesaj este inclus un link către un formular ce imită perfect interfața platformei respective, inducând senzația de autenticitate.

În realitate, formularul este fals și redirecționează informațiile către atacatori. Date precum parole, coduri de autentificare sau alte elemente sensibile ajung direct în mâinile infractorilor, care pot prelua controlul asupra paginilor. Odată ce contul este compromis, el poate fi folosit pentru a răspândi noi tentative de fraudă, sporind impactul și dificultatea de a limita pagubele.

Specialiștii în securitate subliniază că aceste atacuri se bazează pe factorul psihologic: utilizatorii se tem să nu piardă accesul la pagină și, din grabă, furnizează datele cerute fără a verifica sursa mesajului.

Măsuri imediate de protecție

DNSC recomandă mai multe acțiuni concrete pentru a evita capcanele acestor escrocherii:

Nu accesa linkurile suspecte , mai ales dacă provin de la persoane necunoscute sau din mesaje neașteptate.

, mai ales dacă provin de la persoane necunoscute sau din mesaje neașteptate. Verifică direct situația contului , intrând pe site-ul oficial al rețelei sociale, nu pe adresele transmise prin mesaje.

, intrând pe site-ul oficial al rețelei sociale, nu pe adresele transmise prin mesaje. Nu divulga parole, coduri OTP sau alte date de autentificare în formulare primite pe email sau mesagerie, chiar dacă par legitime.

în formulare primite pe email sau mesagerie, chiar dacă par legitime. Raportează imediat orice conținut suspect pe platforma dedicată: https://pnrisc.dnsc.ro.

Instituția subliniază că aceste verificări durează doar câteva minute, dar pot preveni pierderea contului și a datelor personale. Odată compromis, un profil poate fi dificil de recuperat, iar paguba se poate extinde la prieteni și colaboratori.

Importanța vigilenței pe termen lung

Fenomenul evidențiază cât de rapid se adaptează infractorii cibernetici la obiceiurile utilizatorilor. Dacă în trecut mesajele de tip phishing erau ușor de depistat prin greșeli gramaticale sau adrese ciudate, astăzi atacurile sunt mult mai sofisticate. Interfețele copiază fidel paginile oficiale, iar limbajul folosit este corect și convingător.

Specialiștii atrag atenția că securitatea online nu depinde doar de măsurile tehnice ale platformelor, ci și de atenția fiecărui utilizator. Activarea autentificării în doi pași, folosirea parolelor complexe și schimbarea lor periodică pot adăuga un strat suplimentar de protecție. Totodată, educarea continuă a publicului cu privire la metodele de fraudă este esențială pentru a reduce numărul de victime.

În concluzie, mesajul DNSC este clar: nu lăsa curiozitatea sau graba să înlocuiască vigilența. O simplă verificare directă pe site-ul oficial al rețelei sociale poate face diferența între un cont sigur și unul compromis. Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt parte integrantă din viața profesională și personală, protejarea datelor devine o responsabilitate zilnică pentru fiecare utilizator.