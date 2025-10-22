„Avem imagini şocante”. Emisiunea difuzata la televizor si intens amendat de CNA care a dus la punerea in scena a unei piesa de teatru

Unul dintre cele mai controversate fenomene ale televiziunii românești devine subiect de teatru. Teatrul Apropo anunță pentru vineri, 24 octombrie, ora 19:30, premiera spectacolului „Avem imagini șocante”, o producție care pornește de la documentarea unei emisiuni TV reale, intens criticate de-a lungul anilor.

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, piesa este inspirată din formatul celebrului show Acces Direct, cunoscut pentru exploatarea senzaționalului și pentru numeroasele sancțiuni primite de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Spectacolul își propune să deschidă o discuție incomodă despre faima construită pe suferință, despre manipulare și despre granița tot mai fragilă dintre realitate și spectacol.

Un show de televiziune care devine teatru

„Avem imagini șocante” este rezultatul unui amplu proces de documentare. Echipa artistică — Șerban Melnic, Cosmin Gaspar și Ana Monica Vîlcu — a urmărit, analizat și transformat scenic materialul provenit din aproximativ 300 de ediții ale emisiunii Acces Direct, din sezonul 2021. Rezultatul: un spectacol construit pe structura unei emisiuni live, în care realitatea este reprodusă fără filtre, în toată brutalitatea și absurdul ei.

„Ceea ce se petrece în acest spectacol este real, s-a întâmplat, a existat. Cu toate că ne-am fi bucurat să fie pură ficțiune, viața bate întotdeauna filmul, iar în cazul de față, pune la pământ și teatrul”, spun realizatorii, citați de Paginademedia.

Spectacolul urmărește modul în care mass-media transformă durerea umană într-un produs de consum. „Faima, banii și puterea sunt ingredientele principale ale dezastrelor. Până unde pot ajunge televiziunile pentru succes? Veți afla”, adaugă echipa artistică.

Proiectul nu este primul experiment de acest gen semnat de cei trei. În 2021, aceeași echipă a realizat spectacolul „Cazul Țundrea”, inspirat din cel mai mare caz de eroare judiciară din România postdecembristă — o piesă-document care a fost intens discutată pentru modul în care a adus în atenția publicului trauma și nedreptatea.

În cazul noului spectacol, teatrul devine oglinda unei realități care, deși pare exagerată, aparține prezentului mediatic.

De la senzațional la introspecție: o critică dură a televiziunii contemporane

Într-o perioadă în care granițele dintre informare și divertisment s-au estompat, „Avem imagini șocante” propune un exercițiu de reflecție asupra modului în care televiziunea românească a învățat să vândă dramele personale ca formă de spectacol.

Spectacolul îmbină limbajul teatral cu mecanismele televiziunii, reproducând atmosfera unui show live: lumini stridente, camere care filmează în timp real, efecte sonore și o scenografie care reproduce studioul TV. În acest cadru, actorii devin prezentatori, invitați, victime și spectatori în același timp.

„Folosind momente greu de crezut că ar putea fi reale, echipa artistică dezvăluie realitatea, setea de faimă și cruzimea din lumea showbizului”, se arată în comunicatul transmis de Teatrul Apropo și citat de Paginademedia.

Distribuția îi reunește pe Ana Monica Vîlcu, Șerban Melnic, Cosmin Gaspar, Stella Cora și Cătălin Haiducescu, artiști care explorează în fața publicului mecanismele prin care emoția autentică este transformată în divertisment de masă.

Scenografia este semnată de Mădălina Niculescu, designul multimedia de Ștefan Săcuiu, sound designul de Alexandru Barbu, compoziția muzicală de Valeriu Șerban, iar grafica de Maria Rusu. Toate aceste elemente contribuie la crearea unei experiențe vizuale și sonore menite să reproducă intensitatea unei emisiuni tabloid.

„Spectacolul nostru scoate la iveală durerea sinceră a omului aflat în dificultate și indiferența celor cărora le cere ajutorul”, spun autorii, accentuând ideea că teatrul poate deveni un instrument de analiză socială și morală.

Realitatea dincolo de spectacol

„Avem imagini șocante” pune publicul în fața unei dileme: unde se termină compasiunea și unde începe consumul de suferință? Cât de departe merge dorința de audiență și cât de mult contează etica atunci când emoția vinde?

Spectacolul nu doar reproduce fragmente de emisiune, ci le deconstruiește, invitând spectatorii să se întrebe ce se ascunde în spatele expresiei devenite aproape un clișeu al televiziunilor tabloid — „Avem imagini șocante!”.

Într-o societate dominată de vizual și de senzațional, teatrul devine aici o formă de contra-discurs: un spațiu al lucidității, unde emoția este analizată, nu exploatată. Producția nu condamnă doar un format TV, ci întreaga cultură a audienței care a transformat durerea în divertisment.

Teatrul Apropo oferă prin acest proiect o oglindă critică a realității media din România, un comentariu social despre granițele tot mai confuze dintre adevăr și spectacol. „Avem imagini șocante” nu este doar o piesă de teatru, ci un avertisment: atunci când privim drama altora ca pe o formă de distracție, devenim parte din aceeași poveste.

Premiera va avea loc pe 24 octombrie 2025, la Teatrul Apropo, iar biletele pot fi achiziționate online sau de la casa de bilete a teatrului. Spectacolul promite să fie una dintre cele mai curajoase producții ale toamnei — o confruntare directă între teatru și televiziune, între empatie și indiferență, între realitate și spectacol.