„Avatar: Fire & Ash” se pregătește, cu pași repezi, de lansare. Ce știm despre al treilea film al francizei

Universul Avatar se extinde cu Fire & Ash, al treilea film din franciză, ceea ce va oferi mai mult timp pe ecran unora dintre personajele cele mai apreciate din The Way of Water.

Printre acestea se numără și Pakayan, tulkunul (balena spațială) care a câștigat simpatia publicului după ce a fost prezentat drept un proscris ce s-a răzbunat pe oamenii care i-au ucis mama.

Pakayan, în centrul atenției în Avatar: Fire & Ash

Pakayan a devenit rapid un favorit al fanilor, în special pentru relația de prietenie construită cu Lo’ak, fiul adolescent al lui Jake Sully.

În actul final al celui de-al doilea film, tulkunul joacă un rol esențial în înfrângerea vânătorilor, confirmându-și astfel locul în poveste. Acum, în Fire & Ash, personajul primește o nouă dimensiune, una emoțională.

Conform unei declarații oferite de Richard Baneham, supervizorul efectelor vizuale, pentru revista Empire, reacțiile pozitive la adresa lui Pakayan i-au determinat pe realizatori să aprofundeze personajul.

„Lumea l-a îndrăgit. Am simțit că trebuie să mergem mai departe cu el și să-l explorăm la cel mai înalt nivel”, a spus el.

De altfel, una dintre noutățile aduse este introducerea lui Ta’nok, un alt tulkun proscris, care va deveni partenerul său.

„Între cei doi există o dinamică grozavă”, a mai spus Baneham, sugerând o poveste de dragoste discretă, dar consistentă, perfect compatibilă cu tonul afectiv al francizei Avatar, cunoscută pentru accentul pus pe legături emoționale, fie ele între oameni, Na’vi sau alte ființe.

Explorarea societății tulkun: lideri, simboluri și istorie subacvatică

Pe lângă evoluția personală a lui Pakayan, Fire & Ash va introduce și mai multe elemente din cultura tulkun, cu accent pe ierarhie și tradiții.

Filmul va prezenta un Patriarh și o Matriarhă a clanului, care conduc grupul. Potrivit lui Baneham, Matriarha va apărea într-o ținută ceremonială completă, cu inele și tatuaje care sugerează o istorie bogată, ce depășește cadrul narativ vizibil pe ecran.

Detaliile cu pricina adaugă, de altfel, profunzime universului subacvatic al Na’vi-lor și contribuie la extinderea mitologiei Avatar, un element pe care regizorul James Cameron l-a dezvoltat încă din primul film.

Premiera este programată pentru 19 decembrie 2025, iar fanii se pot aștepta la o combinație de acțiune, emoție și explorare culturală, toate prin prisma unei povești care include, de data aceasta, și dragoste între balene spațiale.

Pentru cei care au fost captivați de frumusețea lumii subacvatice din The Way of Water, Fire & Ash se anunță o continuare bogată vizual și tematic, cu Pakayan în centrul atenției.