Autostradă directă spre Grecia! Proiectul București–Salonic intră în faza de semnare

Autostradă directă spre Grecia! Proiectul București–Salonic intră în faza de semnare
Autostrada care va lega Romania de Grecia, tot mai aproape de realitate

România, Bulgaria și Grecia se pregătesc să semneze un acord istoric pentru construcția unei autostrăzi și a unei căi ferate care vor lega Bucureștiul de Salonic. Proiectul, considerat o prioritate europeană, promite să unească Marea Neagră de Marea Egee printr-un coridor modern, rutier și feroviar. Semnarea documentului este programată pentru luna noiembrie, la Bruxelles.

Cum va arăta noua legătură dintre București și Salonic

Noul coridor București–Salonic va reprezenta una dintre cele mai ambițioase inițiative de infrastructură din ultimii ani din sud-estul Europei.

Proiectul prevede o autostradă care va străbate România, Bulgaria și Grecia, conectând direct capitala României cu portul Salonic, unul dintre cele mai importante noduri comerciale din regiune.

Pe lângă componenta rutieră, planul include și construirea unei linii feroviare moderne, capabilă să asigure transport rapid de persoane și mărfuri.

În viziunea autorităților europene, acest dublu coridor – rutier și feroviar – va deveni o verigă strategică între cele două mări, facilitând comerțul, turismul și cooperarea economică regională.

Când va fi semnat acordul și ce presupune el

Acordul trilateral dintre România, Bulgaria și Grecia urmează să fie parafat în noiembrie, în cadrul unei întâlniri oficiale la Bruxelles. Documentul va stabili liniile generale de colaborare între cele trei state, dar și termene clare pentru fiecare etapă de implementare.

Fiecare țară va fi responsabilă de construirea și modernizarea segmentelor care îi revin, în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană.

De asemenea, planul de acțiune va conține obiective precise pentru realizarea atât a autostrăzii, cât și a căii ferate care vor forma axa de legătură între nordul și sudul Balcanilor.

De ce este proiectul considerat o prioritate europeană

Coridorul București–Salonic are o dublă miză: economică și strategică. Dincolo de facilitarea transportului comercial între Marea Neagră și Marea Egee, noua infrastructură va juca un rol important și în ceea ce privește mobilitatea militară în regiune – o prioritate în actualul context geopolitic european.

Finanțarea proiectului va proveni atât din fonduri europene, cât și din resursele bugetare ale celor trei state implicate. Deocamdată, detaliile legate de buget, traseul exact sau termenele de finalizare nu au fost făcute publice, însă oficialii europeni consideră coridorul una dintre investițiile esențiale pentru conectivitatea regională.

Dacă planul va fi dus la capăt, românii vor putea, peste câțiva ani, să ajungă pe autostradă direct până în Grecia, o perspectivă care ar transforma radical transportul și turismul în sud-estul Europei.

