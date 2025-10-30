Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 15:31
de Badea Violeta

Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei

UTILE
Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei
Tot ce trebuie sa stii despre autorizatia de constructie. Sursa foto: reformex.ro

Autorizația de construcție este un document esențial pentru orice proiect imobiliar, de la ridicarea unei case până la extinderea unei clădiri existente. Ea garantează legalitatea lucrărilor și conformarea cu normele urbanistice, însă valabilitatea sa este limitată. Ce trebuie să știi despre durata autorizației, când trebuie prelungită și ce pași ai de urmat pentru a evita blocarea șantierului?

De ce este necesară autorizația de construcție

Autorizația de construcție reprezintă aprobarea legală pentru realizarea unei lucrări, fie că este vorba despre o clădire nouă, o extindere, o modificare sau demolare. Lipsa acestui document poate duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi sau obligarea demolării construcției.

Acest act confirmă că proiectul respectă:

Vezi și:
Cum îți prelungești autorizația de construire în 2025. Lista completă de acte și taxe
  • planurile urbanistice aprobate (PUG, PUZ, PUD)
  • normele de siguranță structurală
  • reglementările de protecție a mediului
  • cerințele tehnice pentru utilități și infrastructură

Mai mult, pentru finanțări bancare, autorizația este obligatorie.

Pentru obținerea ei trebuie depus un dosar complex, care include:

  • cererea tip
  • certificatul de urbanism
  • proiectul tehnic și planurile arhitecturale
  • actele de proprietate și extrasul de carte funciară
  • avize și acorduri pentru utilități (electricitate, gaze, apă, canalizare etc.)
  • studiu geotehnic și planuri topografice

Taxa pentru emiterea autorizației variază în funcție de localitate și valoarea lucrărilor.

Cât timp este valabilă autorizația de construcție

Autorizația de construcție are o valabilitate maximă de 24 de luni, timp în care lucrările trebuie începute. Dacă acest termen nu este respectat, autorizația își pierde valabilitatea și trebuie emisă una nouă.

Motivul limitării este logic: regulile urbanistice și condițiile din teren se pot modifica în timp, iar proiectele trebuie să fie conforme cu normele actuale.

Odată începute lucrările, autorizația rămâne valabilă pe toată durata execuției, dacă sunt respectate proiectul și prevederile inițiale. În practică, multe autorizații prevăd un termen de execuție de până la 36 de luni.

Cum poți prelungi autorizația și ce costuri există

În situația în care lucrările nu au început sau nu pot fi finalizate la timp, autorizația poate fi prelungită o singură dată.

Condițiile sunt:

  • depunerea cererii cu minimum 45 de zile înainte de expirare
  • prezentarea autorizației originale
  • justificarea întârzierii (în unele cazuri)

Prelungirea poate fi acordată pentru maximum 24 de luni, conform legii actuale. Dacă termenul expiră fără prelungire, lucrările devin ilegale și este necesară o nouă autorizație, emisă în funcție de stadiul lucrărilor și legislația la zi. În general, prelungirea este gratuită, însă anumite primării aplică taxe administrative simbolice, între 50 și 100 de lei, sau un procent din taxa inițială.

Cu o planificare atentă și respectarea termenelor legale, procesul de autorizare și execuție poate decurge fără blocaje. Începerea lucrărilor în perioada de valabilitate și depunerea cererii de prelungire din timp sunt pași esențiali pentru a evita întârzieri și costuri suplimentare. Ai proiect în plan? Acum știi ce trebuie să faci pentru o construcție legală și fără surprize.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Actrița Emma Thompson critică dur AI-ul. Ce a supărat-o în legătură cu inteligența artificială
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
22 dintre cele 34 de semne vitale ale Pământului ating niveluri record, avertizează cercetătorii
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
De ce vor fi obligați locatarii blocului explodat din Rahova să stea în chirie, după reconstruire. De ce legea ar putea fi de partea statului român, victimele nu vor mai fi proprietari
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Când e bine să tai trandafirii ca să nu înghețe peste iarnă. Tufele se refac rapid și devin mai puternice
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
Ce salarii au acasă asiaticii care vin să lucreze în România. Banii făcuţi aici le ajută familiile să supravieţuiască: „Sunt foarte fericit aici”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
De ce trebuie să aerisești casa chiar și atunci când plouă. Un arhitect explică: „Problema nu e ploaia, ci temperatura”
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Distrigaz și firma care a verificat instalația, urmărite penal în dosarul exploziei din Rahova. Trei persoane, duse la instanță cu propunere de arestare. Reacția Distrigaz UPDATE
Revista presei
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Playtech Știri
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...