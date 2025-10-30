Autorizația de construcție: durata de valabilitate și cum poți solicita prelungirea ei

Autorizația de construcție este un document esențial pentru orice proiect imobiliar, de la ridicarea unei case până la extinderea unei clădiri existente. Ea garantează legalitatea lucrărilor și conformarea cu normele urbanistice, însă valabilitatea sa este limitată. Ce trebuie să știi despre durata autorizației, când trebuie prelungită și ce pași ai de urmat pentru a evita blocarea șantierului?

De ce este necesară autorizația de construcție

Autorizația de construcție reprezintă aprobarea legală pentru realizarea unei lucrări, fie că este vorba despre o clădire nouă, o extindere, o modificare sau demolare. Lipsa acestui document poate duce la sancțiuni severe, inclusiv amenzi sau obligarea demolării construcției.

Acest act confirmă că proiectul respectă:

planurile urbanistice aprobate (PUG, PUZ, PUD)

normele de siguranță structurală

reglementările de protecție a mediului

cerințele tehnice pentru utilități și infrastructură

Mai mult, pentru finanțări bancare, autorizația este obligatorie.

Pentru obținerea ei trebuie depus un dosar complex, care include:

cererea tip

certificatul de urbanism

proiectul tehnic și planurile arhitecturale

actele de proprietate și extrasul de carte funciară

avize și acorduri pentru utilități (electricitate, gaze, apă, canalizare etc.)

studiu geotehnic și planuri topografice

Taxa pentru emiterea autorizației variază în funcție de localitate și valoarea lucrărilor.

Cât timp este valabilă autorizația de construcție

Autorizația de construcție are o valabilitate maximă de 24 de luni, timp în care lucrările trebuie începute. Dacă acest termen nu este respectat, autorizația își pierde valabilitatea și trebuie emisă una nouă.

Motivul limitării este logic: regulile urbanistice și condițiile din teren se pot modifica în timp, iar proiectele trebuie să fie conforme cu normele actuale.

Odată începute lucrările, autorizația rămâne valabilă pe toată durata execuției, dacă sunt respectate proiectul și prevederile inițiale. În practică, multe autorizații prevăd un termen de execuție de până la 36 de luni.

Cum poți prelungi autorizația și ce costuri există

În situația în care lucrările nu au început sau nu pot fi finalizate la timp, autorizația poate fi prelungită o singură dată.

Condițiile sunt:

depunerea cererii cu minimum 45 de zile înainte de expirare

prezentarea autorizației originale

justificarea întârzierii (în unele cazuri)

Prelungirea poate fi acordată pentru maximum 24 de luni, conform legii actuale. Dacă termenul expiră fără prelungire, lucrările devin ilegale și este necesară o nouă autorizație, emisă în funcție de stadiul lucrărilor și legislația la zi. În general, prelungirea este gratuită, însă anumite primării aplică taxe administrative simbolice, între 50 și 100 de lei, sau un procent din taxa inițială.

Cu o planificare atentă și respectarea termenelor legale, procesul de autorizare și execuție poate decurge fără blocaje. Începerea lucrărilor în perioada de valabilitate și depunerea cererii de prelungire din timp sunt pași esențiali pentru a evita întârzieri și costuri suplimentare. Ai proiect în plan? Acum știi ce trebuie să faci pentru o construcție legală și fără surprize.