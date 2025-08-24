Ce este PUZ-ul și la ce folosește în cazul unui teren intravilan. Actul este esenţial în urbanism

Cei care dețin sau intenționează să achiziționeze un teren intravilan se lovesc adesea de un termen tehnic: PUZ – Plan Urbanistic Zonal. Document esențial în urbanism, PUZ-ul stabilește cum poate fi utilizat un teren, ce construcții pot fi ridicate și în ce condiții.

Ce este PUZ-ul?

PUZ-ul reprezintă un instrument de planificare urbanistică elaborat la nivel local, prin care se reglementează dezvoltarea unei zone precise din interiorul localităților. El detaliază prevederile PUG-ului (Planul Urbanistic General), care este mai larg și se aplică la nivelul întregului oraș sau comune. În cazul unui teren intravilan, PUZ-ul stabilește parametrii tehnici ai viitoarelor construcții, cum ar fi:

regimul de înălțime (câte etaje pot avea clădirile);

coeficientul de utilizare a terenului (CUT – cât de mult se poate construi raportat la suprafața terenului);

procentul de ocupare a terenului (POT – cât din teren poate fi efectiv construit);

funcțiunea zonei (rezidențială, comercială, mixtă, industrială etc.);

retragerile obligatorii față de limitele proprietății sau de stradă.

La ce folosește PUZ-ul?

Pentru proprietarii unui teren intravilan, PUZ-ul are rolul de ghid și reglementare. Fără existența lui sau a unor reglementări urbanistice clare, autoritățile nu pot emite autorizații de construire. Astfel, PUZ-ul:

arată ce se poate construi pe teren (casă, bloc, spații comerciale etc.);

stabilește reguli de încadrare urbanistică pentru ca noile clădiri să se integreze armonios în zonă;

permite dezvoltarea unor proiecte mari (ansambluri rezidențiale, centre comerciale), în baza unor reglementări unitare;

asigură protecția interesului public, prin impunerea unor norme legate de circulație, spații verzi, utilități și infrastructură.

Cine întocmește PUZ-ul și cum se aprobă?

PUZ-ul este întocmit de arhitecți și urbaniști autorizați, la inițiativa autorităților publice locale sau, în unele cazuri, la cererea investitorilor. Documentația trebuie supusă dezbaterii publice, iar aprobarea finală o dă Consiliul Local prin hotărâre.

Cu alte cuvinte, in lipsa unui PUZ, un teren intravilan poate fi greu sau chiar imposibil de valorificat prin construcții. De aceea, pentru proprietari, investitori și dezvoltatori imobiliari, acest document devine cheia oricărei construcții legale și durabile.