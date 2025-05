Autobuzul fără șofer a apărut și la noi. Orașul din România în care au început testele, viteza maximă este de 40 km/h

Cluj-Napoca scrie istorie în transportul public din România, devenind primul oraș din țară care testează un autobuz complet autonom, fără șofer. Lansarea oficială a avut loc în cadrul Summit-ului Internațional pentru Neutralitate Climatică, desfășurat sub deviza „Carbon OFF. Future ON”, un eveniment care a pus accent pe inovațiile verzi și tehnologiile sustenabile.

Autobuzul testat este modelul Karsan Autonomous e-ATAK, un vehicul electric de ultimă generație, dotat cu tehnologie de conducere autonomă de nivel 4. Asta înseamnă că poate opera fără asistență umană, în mod continuu, 24/7, la o viteză maximă de 40 km/h. Vehiculul are capacitatea de a urma trasee predefinite, să oprească în stații, să deschidă și să închidă ușile și să respecte semnele și regulile de circulație – toate acestea fără ca un șofer să intervină. Primarul Clujului, Emil Boc, a fost prezent la eveniment și nu și-a ascuns entuziasmul:

„Astăzi, viitorul circulă prin Cluj-Napoca. Nu are mâini pe volan, dar are viziune. După ce am introdus primele autobuze electrice în România, pregătim și autobuzele cu hidrogen, iar acum facem un pas în plus către transportul autonom. Banii există, dar ne lipsește cadrul legal. Sunt convins că Parlamentul va găsi o soluție pentru a adapta legislația la realitățile viitorului.”