Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede

Cazurile bizare de abuzuri închise sub aparența unor simple rezervări de vacanță se înmulțesc, iar cel mai recent exemplu vine dintr-o locuință listată pe Airbnb. Proprietarul a avut surpriza să primească, după doar trei săptămâni de închiriere, o factură la energie electrică de aproximativ 1.300 de euro. Ulterior, a descoperit că oaspeții nu au venit cu intenția de a se bucura de vacanță, ci pentru a transforma apartamentul într-o adevărată „fermă” de minat criptomonede.

Proprietarul a observat plecarea chiriașilor cu zece calculatoare

Deși locuința nu avea camere de supraveghere la interior, proprietarul a putut observa prin camerele de afară momentul în care chiriașii părăseau apartamentul. Surpriza a fost că aceștia aveau nu mai puțin de zece unități de calculator, ceea ce i-a ridicat imediat semne de întrebare.

Situația a devenit și mai clară atunci când a sosit factura la energie electrică, mult peste valorile obișnuite pentru o perioadă de trei săptămâni. De regulă, un consum normal ar fi fost de câteva sute de euro, însă suma finală s-a ridicat la peste 1.300 de euro. Proprietarul a legat imediat consumul excesiv de utilizarea celor zece calculatoare pentru minarea de criptomonede, scrie Purebreak.

Minatul de criptomonede, o activitate cu costuri uriașe de energie

De-a lungul ultimilor ani, minatul de criptomonede a fost asociat în repetate rânduri cu un consum foarte mare de energie electrică. În trecut, Bitcoin și Ethereum erau printre cele mai populare monede exploatate prin GPU-uri, însă rentabilitatea lor a scăzut drastic. În cazul Bitcoin, complexitatea calculelor și competiția intensă fac ca energia consumată să fie mult mai costisitoare decât câștigurile obținute. În cazul Ethereum, trecerea la sistemul Proof-of-Stake a eliminat complet posibilitatea minării cu plăci grafice.

Astfel, pentru cei care plătesc energia din buzunar, activitatea nu mai este profitabilă. Însă, atunci când energia este suportată de altcineva — așa cum s-a întâmplat în acest caz — minatul devine atractiv, chiar dacă ilegal și imoral. Proprietarul locuinței a declarat că, pe lângă consumul calculatoarelor, chiriașii au folosit și stația de încărcare pentru mașini electrice aflată în curte, ceea ce a crescut și mai mult costurile.

Finalul poveștii: o plângere și o regulă nouă pe Airbnb

După ce a constatat paguba, proprietarul a depus o plângere, refuzând să suporte costurile generate de chiriași. În cele din urmă, aceștia au fost obligați să achite întreaga factură la energie. Pentru a evita repetarea situației, proprietarul a adăugat în regulamentul casei două interdicții clare: folosirea stației de încărcare pentru mașini electrice și desfășurarea oricărei activități de minare a criptomonedelor.

Cazul a atras atenția și pe rețelele sociale, unde a fost intens comentat, fiind privit drept un exemplu al modului în care unele persoane profită de platformele de închiriere pentru a desfășura activități neobișnuite și costisitoare pentru gazde. Totodată, incidentul readuce în prim-plan problema consumului uriaș de energie pe care îl presupune industria criptomonedelor și riscurile asociate.