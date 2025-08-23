Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 17:44
de Andrei Simion

Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede

Tehnologie, Știință & Digital
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Imagine reprezentativă de ilustrație.

Cazurile bizare de abuzuri închise sub aparența unor simple rezervări de vacanță se înmulțesc, iar cel mai recent exemplu vine dintr-o locuință listată pe Airbnb. Proprietarul a avut surpriza să primească, după doar trei săptămâni de închiriere, o factură la energie electrică de aproximativ 1.300 de euro. Ulterior, a descoperit că oaspeții nu au venit cu intenția de a se bucura de vacanță, ci pentru a transforma apartamentul într-o adevărată „fermă” de minat criptomonede.

Proprietarul a observat plecarea chiriașilor cu zece calculatoare

Deși locuința nu avea camere de supraveghere la interior, proprietarul a putut observa prin camerele de afară momentul în care chiriașii părăseau apartamentul. Surpriza a fost că aceștia aveau nu mai puțin de zece unități de calculator, ceea ce i-a ridicat imediat semne de întrebare.

Situația a devenit și mai clară atunci când a sosit factura la energie electrică, mult peste valorile obișnuite pentru o perioadă de trei săptămâni. De regulă, un consum normal ar fi fost de câteva sute de euro, însă suma finală s-a ridicat la peste 1.300 de euro. Proprietarul a legat imediat consumul excesiv de utilizarea celor zece calculatoare pentru minarea de criptomonede, scrie Purebreak.

Minatul de criptomonede, o activitate cu costuri uriașe de energie

De-a lungul ultimilor ani, minatul de criptomonede a fost asociat în repetate rânduri cu un consum foarte mare de energie electrică. În trecut, Bitcoin și Ethereum erau printre cele mai populare monede exploatate prin GPU-uri, însă rentabilitatea lor a scăzut drastic. În cazul Bitcoin, complexitatea calculelor și competiția intensă fac ca energia consumată să fie mult mai costisitoare decât câștigurile obținute. În cazul Ethereum, trecerea la sistemul Proof-of-Stake a eliminat complet posibilitatea minării cu plăci grafice.

Astfel, pentru cei care plătesc energia din buzunar, activitatea nu mai este profitabilă. Însă, atunci când energia este suportată de altcineva — așa cum s-a întâmplat în acest caz — minatul devine atractiv, chiar dacă ilegal și imoral. Proprietarul locuinței a declarat că, pe lângă consumul calculatoarelor, chiriașii au folosit și stația de încărcare pentru mașini electrice aflată în curte, ceea ce a crescut și mai mult costurile.

Finalul poveștii: o plângere și o regulă nouă pe Airbnb

După ce a constatat paguba, proprietarul a depus o plângere, refuzând să suporte costurile generate de chiriași. În cele din urmă, aceștia au fost obligați să achite întreaga factură la energie. Pentru a evita repetarea situației, proprietarul a adăugat în regulamentul casei două interdicții clare: folosirea stației de încărcare pentru mașini electrice și desfășurarea oricărei activități de minare a criptomonedelor.

Cazul a atras atenția și pe rețelele sociale, unde a fost intens comentat, fiind privit drept un exemplu al modului în care unele persoane profită de platformele de închiriere pentru a desfășura activități neobișnuite și costisitoare pentru gazde. Totodată, incidentul readuce în prim-plan problema consumului uriaș de energie pe care îl presupune industria criptomonedelor și riscurile asociate.

Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize
Recomandări
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Ai voie sau nu să vopsești gardul sau obiectele din jurul blocului? Tot ce trebuie să ştii despre amenzile pentru modificarea spațiilor comune
Ai voie sau nu să vopsești gardul sau obiectele din jurul blocului? Tot ce trebuie să ştii despre amenzile pentru modificarea spațiilor comune
O actriţă celebră nu a mai aşteptat cererea în căsătorie, aşa că a îngenuncheat în faţa iubitului. Reacţia neaşteptată a fanilor: „Să nu normalizăm asta”
O actriţă celebră nu a mai aşteptat cererea în căsătorie, aşa că a îngenuncheat în faţa iubitului. Reacţia neaşteptată a fanilor: „Să nu normalizăm asta”
Pensie alimentară pentru doi copii la un salariu minim pe economie. Suma primită de mama de la fostul soţ
Pensie alimentară pentru doi copii la un salariu minim pe economie. Suma primită de mama de la fostul soţ
Motivul pentru care pasagerii care ajung pe Aeroportul „Henri Coandă” nu pot trece cu recipiente mai mari de 100 de ml, deşi legea s-a modificat. „Se schimbă scanerele”
Motivul pentru care pasagerii care ajung pe Aeroportul „Henri Coandă” nu pot trece cu recipiente mai mari de 100 de ml, deşi legea s-a modificat. „Se schimbă scanerele”
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
Playtech Știri
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Playtech Știri
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou