Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 10:44
de Iulia Kelt

Astronomii măsoară pentru prima dată coroana unei găuri negre supermasive. Ce au descoperit oamenii de știință

ȘTIINȚĂ
Astronomii măsoară pentru prima dată coroana unei găuri negre supermasive. Ce au descoperit oamenii de știință
Descoperire importantă în știință legat de găurile negre / Foto: Robert Lea

Astronomii au realizat o premieră în studiul găurilor negre, reușind să măsoare direct „coroana” fierbinte care înconjoară unul dintre cei mai masivi giganți cosmici, dezvăluind informații noi despre mediile extreme din univers.

Descoperirea oferă o perspectivă fără precedent asupra zonelor apropiate unei găuri negre, unde materia și energia interacționează la scară inimaginabilă.

Măsurarea directă a coroanei galactice, un pas înainte în știință

Subiectul cercetării este gaura neagră supermasivă RX J1131, situată la aproximativ șase miliarde de ani-lumină de Pământ și rotindu-se cu mai mult de jumătate din viteza luminii.

Descoperire istorică: o posibilă „gaură neagră primordială” observată de telescopul James Webb
Stelele din centrul Căii Lactee ar putea trăi „veșnic” alimentându-se cu materie întunecată, conform astronomilor

Deși gaura neagră în sine este invizibilă, materia din jur, gaz și praf, este atrasă și încălzită la milioane de grade, emisiile acesteia luminând asemenea unui quasar, unul dintre cele mai strălucitoare obiecte cosmice.

Corona sa, un halou de gaz extrem de fierbinte, se întinde pe aproximativ 50 de unități astronomice, echivalentul dimensiunii Sistemului Solar.

Pentru a realiza această măsurătoare, cercetătorii au profitat de o aliniere rară între galaxia RX J1131 și o altă galaxie aflată în prim-plan, la circa patru miliarde de ani-lumină distanță.

Gravitația puternică a galaxiei din prim-plan a acționat ca o lentilă naturală, multiplicând și mărind lumina quasarului, un fenomen cunoscut sub numele de lentilă gravitațională puternică.

Analizând date colectate de radiotelescopul ALMA din Chile, oamenii de știință au observat fluctuații independente în luminozitatea imaginilor generate, indicând prezența microlentilelor gravitaționale create de stelele din galaxia prim-plan.

Ce înseamnă asta pentru studiul găurilor negre

Analiza acestor fluctuații a permis echipei să măsoare pentru prima dată dimensiunea coroanei quasarului, transformând acest obiect cosmic într-un adevărat laborator natural.

Descoperirea oferă și indicii despre câmpurile magnetice din apropierea găurilor negre, care influențează cantitatea de materie absorbită și expulzată de acestea. Înțelegerea acestor procese este esențială pentru a explica modul în care găurile negre se dezvoltă și evoluează în timp.

Pentru cercetările viitoare, astronomii plănuiesc să utilizeze Observatorul de raze X Chandra al NASA, care are rezoluția necesară pentru a surprinde detalii fine în variațiile luminoase ale coroanei.

De asemenea, extinderea Observatorului ALMA și implicarea Observatorului Vera C. Rubin în imagistica optică de înaltă rezoluție vor permite descoperirea a mii de quasaruri lentilați, oferind date mai precise și detaliate pentru studiul fluctuațiilor optice și al coroanelor găurilor negre.

Realizarea marchează un pas important în astronomia observațională, oferind oamenilor de știință instrumente noi pentru a explora universul și a înțelege fenomenele care se desfășoară la marginile găurilor negre supermasive.

