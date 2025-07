„Asta ca să închidem toate speculațiile cu cine este în spatele meu”. Selly rupe tăcerea în fața valului de critici după festivalul Beach, Please

Selly a reacționat public, într-un videoclip postat pe TikTok, după valul de critici apărute în mediul online în legătură cu festivalul „Beach, Please”, desfășurat în weekend la Costinești, unde au participat peste 150.000 de persoane.

Tânărul a venit și cu un răspuns la valul de critici privind conținutul muzical al festivalului, mai exact versurile explicite sau cu limbaj licențios, care au stârnit reacții în special din partea părinților. Selly a explicat că înțelege îngrijorările, dar a subliniat că muzica prezentată reflectă preferințele generației actuale.

„Încă de la 11 ani am muncit aproape în fiecare zi și toți banii pe care i-am făcut i-am făcut cinstit și sunt mândru de asta. Cum am împlinit 18 ani, din prima zi am început demersurile ca să îmi deschid propria companie. (…) Am co-produs câteva filme, unele dintre cele mai bune filme românești din toate timpurile sunt semnate de mine (…) Din martie 2022 am început ideea de a face un festival de muzică urbană, Beach, Please!”, a explicat el.