Selly le face o ofertă de nerefuzat celor care au fost la Beach Please 2025. Cât va costa biletul pentru ei, în 2026: ”Timp de o lună!”

Ediția Beach Please 2025 s-a încheiat cu succes, lăsând în urmă amintiri memorabile, show-uri incendiare și zeci de mii de fani euforici. Însă, pentru organizatorul festivalului, Selly, petrecerea nu se termină aici. La doar câteva zile după finalul celui mai așteptat eveniment muzical al verii, biletele pentru Beach Please ediția 2026 au fost deja puse în vânzare. Iar fanii care au fost prezenți la ediția din acest an sunt răsplătiți cu o ofertă specială, valabilă timp de o lună.

Anunțul lui Selly pentru fanii Beach Please

Pe rețelele de socializare, Selly a transmis un mesaj emoționant pentru comunitatea care a fost prezentă la festival în 2025:

„Inima mea este ca această roată fără voi aici. O să îmi fie dor de voi. Și, în semn de recunoștință, o lună începând de azi, TOȚI cei care au avut bilet anul ăsta au discount la biletul BP 2026: 120 de euro, față de 130 cât costă acum. Și, indiferent cât crește prețul, timp de o lună, prețul vostru rămâne blocat la 120 EUR. Mai mult, am deblocat și plata în rate, deci puteți bloca biletul cu doar 40 EUR”, a scris Selly.

Este o inițiativă menită să recompenseze fidelitatea participanților și să încurajeze planificarea din timp, mai ales într-un context în care cererea pentru festival crește de la an la an.

Beach Please 2025 – o ediție record

Festivalul Beach Please, ajuns la a patra ediție, s-a desfășurat din nou la Costinești, transformând stațiunea de la malul mării într-un epicentru al muzicii urbane. Atmosfera a fost de neegalat, cu peste 200.000 de participanți adunați pe parcursul celor câteva zile de festival.

Line-up-ul a fost unul impresionant: peste 100 de artiști români și internaționali au urcat pe scenele festivalului. Nume precum Central Cee, Niska, Headie One, Ice Spice, Gazo, Baby Gang, alături de artiștii români de top, au electrizat publicul cu spectacole care au îmbinat muzica, dansul și efectele vizuale într-o experiență multisenzorială.

Dincolo de muzică, au fost însă și câteva incidente, iar scandalurile de pe rețelele de socializare nu au lipsit. De la cazul tânărului care s-a rănit după ce a sărit de pe scenă, la îndemnul unui rapper, până la critici cu privire la mesajele din piesele artiștilor invitați să cânte – toate au creat polemici în mediul online.

Planuri mari pentru 2026

Cu o comunitate tot mai mare și o reputație solidificată în doar patru ediții, Beach Please 2026 promite să fie și mai spectaculos. Selly și echipa sa au anunțat deja că lucrează la noi concepte, scene extinse și că au fost ofertați deja câțiva artiști de renume.

În plus, lansarea timpurie a biletelor – cu opțiuni de plată în rate și prețuri speciale pentru fanii fideli – arată cât de bine este gândită strategia festivalului pe termen lung. Pentru cei care au fost la Beach Please 2025, luna care urmează este momentul perfect să-și rezerve locul la următoarea ediție.