Așa te joci gratuit „Metro 2033 Redux” pe PC: Cum beneficiezi de ofertă pentru jocul „sumbru”

Jocul Metro 2033 Redux poate fi revendicat gratuit pe Steam și GOG până pe 16 aprilie, cu ocazia aniversării de 15 ani a francizei Metro.

Un cadou aniversar pentru fanii universului post-apocaliptic Metro 2033 Redux

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la lansarea primului titlu din seria Metro, utilizatorii de PC pot descărca gratuit Metro 2033 Redux în perioada 14–16 aprilie.

Jocul este disponibil pe platformele Steam și GOG și este verificat pentru compatibilitate cu Steam Deck.

Oferta este valabilă doar 48 de ore, iar după revendicare jocul video rămâne permanent în bibliotecă. Cu alte cuvinte, ai face bine să te grăbești dacă vrei să-l joci gratis, mai ales dacă nu l-ai jucat până acum și vrei să-l încerci.

Despre ce este vorba în joc

Acțiunea Metro 2033 are loc într-un viitor distopic, în anul 2033, la două decenii după un dezastru apocaliptic care a transformat suprafața Pământului într-un loc toxic și imposibil de locuit.

Supraviețuitorii s-au refugiat deja în subteranele metroului din Moscova, formând o societate fragmentată și marcată de pericole constante, ca în orice joc de acest fel, de altfel.

Versiunea Redux este, practic, o variantă reconstruită complet a jocului original, rulând pe motorul grafic 4A Engine.

Aceasta include toate îmbunătățirile aduse ulterior în Metro: Last Light, oferind, în egală măsură, o experiență modernizată atât din punct de vedere grafic, cât și al mecanicilor de joc, informează publicația GameSpot.

Reduceri substanțiale pentru întreaga serie Metro și alte motive de bucurie

În paralel cu oferirea gratuită a primului titlu, întreaga franciză Metro beneficiază de reduceri consistente pe Steam și GOG până pe 21 aprilie.

Astfel, Metro Exodus are un discount de 75%, iar Expansion Pass-ul său este redus cu 80%.

Mai mult decât atât, gamerii se vor bucura să afle că DLC-urile individuale Sam’s Story și The Two Colonels sunt reduse cu 80%, respectiv 72%. Totodată, Metro: Last Light Redux are o reducere de 85%, ca să fie motivul de bucurie și mai mare.

Această campanie aniversară reprezintă, fără dar și poate, o oportunitate ideală pentru jucătorii care doresc să descopere sau să reia seria Metro, bazată pe romanele scriitorului rus Dmitri Gluhovski.

Titlurile sunt recunoscute pentru atmosfera sumbră, povestea complexă și elementele de supraviețuire într-un cadru post-nuclear.