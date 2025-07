ARTmania Festival Sibiu 2025. Ediția cu numărul 18 a ARTmania Festival promite o experiență muzicală de excepție în 2025, aducând pe scena din Piața Mare a Sibiului unele dintre cele mai apreciate nume ale rockului internațional. Programat pentru zilele de 25 și 26 iulie 2025, festivalul reunește trupe legendare, artiști inovatori și proiecte muzicale care depășesc granițele genurilor convenționale. Cu un lineup care include Dream Theater, Sivert Høyem, Extreme, Sylvaine, Vestige și Eihwar, ARTmania 2025 se anunță a fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente rock ale verii din România. În cele ce urmează, vei descoperi toate detaliile importante despre prețurile biletelor, programul pe zile, regulamentul de acces și despre artiștii care vor urca pe scenă, astfel încât să fii pregătit pentru o experiență completă la festival.

Line-up ARTmania Festival 2025

Anul 2025 marchează majoratul festivalului ARTmania, care împlinește 18 ani de existență. De-a lungul timpului, acest eveniment a devenit un reper pentru scena alternativă și metal din Europa Centrală și de Est, reușind să aducă în România artiști emblematici și să construiască o comunitate fidelă de fani.

Dream Theater, cap de afiș al ediției din 2025

Dream Theater, una dintre cele mai influente trupe de progressive metal din toate timpurile, va electriza scena ARTmania pe 25 iulie. Formația americană este cunoscută pentru virtuozitatea instrumentală, compozițiile complexe și show-urile live impecabile.

Prezența lor la Sibiu confirmă prestigiul internațional al festivalului și atrage atenția pasionaților de muzică din întreaga Europă.

Extreme – rock clasic cu energie explozivă

Pe 26 iulie, scena va aparține și formației Extreme, o legendă a hard rockului american. Cunoscută pentru hituri precum More Than Words sau Get the Funk Out, trupa aduce la ARTmania o combinație de energie explozivă, riffuri puternice și nostalgie pentru fanii rockului clasic din anii ’80 și ’90.

Sivert Høyem – o voce unică în peisajul alternativ

Tot pe sâmbătă, 26 iulie, va urca pe scenă Sivert Høyem, fostul solist al trupei Madrugada. Artistul norvegian și-a câștigat recunoașterea internațională datorită vocii sale profunde și atmosferei melancolice pe care o transmite prin muzica sa.

Cariera sa solo este impresionantă, cu albume precum Moon Landing sau Lioness ce combină rockul alternativ cu influențe folk și nordice.

În 2024, Høyem a lansat un nou album intitulat „On an Island”, înregistrat într-o biserică veche din satul pescăresc Nyksund. Acest proiect muzical propune o imersiune în peisajele melancolice ale Nordului, perfect potrivită pentru atmosfera ARTmania.

Sylvaine – eleganță și haos într-o singură voce

Sylvaine, proiectul solo al norvegiencei Kathrine Shepard, va concerta pe 25 iulie. Artista este recunoscută pentru stilul său unic ce combină black metal atmosferic, shoegaze și post-rock, creând o fuziune între serenitate și violență sonoră.

Sylvaine propune o călătorie muzicală intensă, încărcată de emoții profunde, ce promite o reprezentație de neuitat la ARTmania.

Vestige și Eihwar – diversitate și rădăcini nordice

Lineup-ul este completat de două proiecte remarcabile:

Vestige , o revelație a scenei metalcore moderne, va deschide festivalul pe 25 iulie, aducând un sound proaspăt și energic.

, o revelație a scenei metalcore moderne, va deschide festivalul pe 25 iulie, aducând un sound proaspăt și energic. Eihwar, trupa nordică ce readuce la viață sunetele epocii vikinge, va evolua pe 26 iulie. Show-ul lor promite o incursiune ritualică în trecut, prin sunete tribale, tobe, voci guturale și o estetică vizuală aparte.

ARTmania Festival 2025. Programul pe zile: orele de concert

Pentru o planificare eficientă, iată programul oficial pe zile și ore al ARTmania Festival 2025:

Vineri, 25 iulie 2025

17:00 – Deschiderea porților (Open Doors)

19:05 – 19:45 – Vestige

20:15 – 21:15 – Sylvaine

21:24 – 23:45 – Dream Theater

Sâmbătă, 26 iulie 2025

17:00 – Deschiderea porților

19:00 – 19:45 – Eihwar

20:15 – 21:45 – Sivert Høyem

22:15 – 23:45 – Extreme

Orele sunt estimative și pot suferi modificări din motive organizatorice sau tehnice. Organizatorii recomandă sosirea cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea concertului dorit, pentru a evita aglomerația la intrare.

Prețuri bilete ARTmania Festival 2025

Biletele pentru ARTmania Festival 2025 sunt deja disponibile în mai multe categorii, adaptate atât fanilor devotați, cât și tinerilor care își doresc o primă experiență la festival.

Categorii și prețuri bilete:

Abonament Presale (25-26 iulie) – 550 lei

Bilet Vineri (25 iulie) – 450 lei

Bilet Sâmbătă (26 iulie) – 350 lei

Abonament „School of Rock” – 150 lei

(valabil pentru copii între 12-18 ani, elevi de liceu, studenți și masteranzi până în 25 de ani)

Biletele se pot achiziționa online, de pe site-ul oficial al festivalului și de la partenerii autorizați. Se recomandă cumpărarea din timp, deoarece edițiile anterioare s-au desfășurat cu casa închisă.

Ce include biletul la ARTmania Festival 2025

Biletele asigură acces general în zona festivalului din Piața Mare a Sibiului, la toate concertele din ziua sau zilele alese. Nu există locuri pe scaune – festivalul este organizat în regim de standing general, pentru a permite o experiență mai liberă și dinamică.

Accesul în zone speciale (backstage, VIP, zone de presă) este permis doar persoanelor acreditate sau posesorilor de brățări speciale.

Regulament și informații utile pentru participanți

Pentru o experiență sigură și plăcută, participanții sunt rugați să respecte regulile festivalului. Iată cele mai importante aspecte de luat în calcul:

Acces și securitate

Minorii sub 12 ani pot intra doar însoțiți de un adult plătitor de bilet.

Este interzis accesul cu obiecte periculoase, sticle, conserve, umbrele cu vârf metalic, obiecte contondente sau inflamabile.

Este permis accesul cu bidoane goale, ce pot fi umplute la punctele de hidratare.

Controlul de securitate la intrare este obligatoriu. Participanții vor fi verificați de către agenții de pază.

Facilități și servicii disponibile

Puncte de prim ajutor, amplasate în zona festivalului.

Toalete ecologice, accesibile gratuit.

Food court și baruri, cu opțiuni variate, inclusiv pentru vegetarieni.

Merchandise oficial, cu produse exclusive ARTmania și articole ale trupelor participante.

Fotografii și filmări

Accesul cu aparate foto profesionale este permis doar cu acreditare de presă. Este permisă realizarea de fotografii și filmări cu telefonul personal, fără utilizarea blitzului în timpul concertelor.

Persoane cu dizabilități

Festivalul oferă acces facilitat persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv zone dedicate și acces prioritar la intrare. Este recomandată contactarea organizatorilor în avans pentru suport logistic personalizat.

De ce să participi la ARTmania 2025

Pe lângă muzica de calitate, ARTmania înseamnă și cultură alternativă, artă vizuală, ateliere creative și o atmosferă vibrantă în inima Sibiului. Orașul medieval, cu centrul său istoric bine conservat, adaugă un farmec aparte experienței de festival.

Ediția din 2025 nu este doar o celebrare a muzicii, ci și un omagiu adus comunității care susține constant cultura alternativă. Cu artiști legendari, show-uri impresionante și un public pasionat, ARTmania continuă să-și consolideze poziția de lider în peisajul festivalurilor de rock din Europa de Est.

ARTmania Festival 2025 promite două zile pline de emoție, energie și muzică de calitate într-un cadru unic. Indiferent dacă ești fan al metalului progresiv, al rockului clasic sau cauți o experiență muzicală diferită, ediția aniversară de la Sibiu are toate ingredientele unui eveniment memorabil. Asigură-ți biletul din timp și pregătește-te pentru o vară legendară!