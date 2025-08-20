Ultima ora
Artiştii care vor cânta la West Side Hallo Fest 2025. Se schimbă locaţia anul acesta, alte surprize anunţate pentru final de octombrie
Sectorul 6 se transformă, la final de octombrie, în capitala distracției din România! La baza digului Lacul Morii va avea loc West Side Hallo Fest, cel mai mare festival de Halloween din țară, care aduce pe scenă trupe și artiști renumiți din muzica românească și internațională.

Noi informaţii despre West Side Hallo Fest 2025

Timp de trei zile, între 24 și 26 octombrie, publicul se va bucura de concerte live și o atmosferă electrizantă, la West Side Hallo Fest 2025:

  • Vineri, 24 octombrie: Aura Sova (câștigătoarea „Vocea României”), Alex & The Fat Penguins, Electric Humidity
  • Sâmbătă, 25 octombrie: Graffiti, The Urs, Iuliana Beregoi, Andia, Vunk
  • Duminică, 26 octombrie: Patron, Dora Gaitanovici, Omul cu Șobolani, Trooper și invitații speciali din Republica Moldova – Infected Rain.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a subliniat că festivalul își propune să fie un eveniment dedicat tuturor categoriilor de public:

„Ne dorim ca WestSideHalloFest să fie un festival pentru toți: de la publicul tânăr care descoperă muzică nouă, familii cu copii mici, până la fanii rock care așteaptă cu nerăbdare trupele consacrate. Este o ediție în care mixăm genuri, generații și energii, pentru o experiență unică.”

Distracție pentru întreaga familie

Pe lângă concertele de pe scena principală, festivalul oferă și ateliere gratuite pentru toate vârstele, spectacole de teatru și dans. DJ seturi și numeroase surprize, o scenă dedicată copiilor, unde cei mici vor avea parte de evenimente interactive și spectacole speciale. În plus, peste 60 de vendori vor fi prezenți la festival, cu preparate culinare variate, decorațiuni, accesorii și bijuterii handmade.

Detalii importante pentru cei care vin la festival:

  • Accesul în prima zi de festival (24 octombrie) va fi gratuit.
  • Biletele și abonamentele pentru celelalte zile vor fi puse în vânzare începând de mâine, împreună cu anunțarea prețurilor.
  • Evenimentul va fi finanțat din taxa plătită de comercianți, sponsorizări și vânzarea biletelor, fiind un festival care se autosusține financiar.

Pentru ca insula Lacul Morii a intrat în reabilitare, West Side Hallo Fest 2025 se va ține la baza digului, dar și pe promenadă, între străzile Mehadia și Cornului. Accesul se va face de pe ambele străzi.

Cu alte cuvinte, West Side Hallo Fest promite să fie un eveniment memorabil, unde muzica, distracția și atmosfera de Halloween se împletesc într-o experiență de neratat. Fie că vii pentru concerte, pentru ateliere, sau doar pentru vibe-ul unic de pe malul Lacului Morii, festivalul din Sectorul 6 se anunță a fi atracția principală a toamnei în România.

