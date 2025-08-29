Arnold Schwarzenegger și Ralf Moeller, protagoniștii celei mai recente campanii PARKSIDE dedicată pasionaților de bricolaj

Hollywood întâlnește pasiunea pentru bricolaj: În noua campanie a brandului DIY (do-it-yourself) PARKSIDE, disponibil în magazinele Lidl din România, Arnold Schwarzenegger și Ralf Moeller apar pentru prima dată împreună. Cu un angajament ferm pentru DIY, cei doi dau viață spiritului „do-it-yourself” cu umor și aduc un suflu nou în lumea bricolajului. Obiectivul campaniei este să îi inspire atât pe pasionații de DIY mai experimentați, cât și pe începătorii motivați să-și ducă proiectele la bun sfârșit.

Arnold Schwarzenegger și PARKSIDE – o potrivire perfectă. Starul de la Hollywood și brandul de bricolaj își reinventează parteneriatul și dau startul unei noi etape a campaniei „YOU GOT THIS”. Pentru prima dată, actorul Ralf Moeller li se alătură într-un spot plin de umor alături de Schwarzenegger, aducând la viață spiritul DIY al PARKSIDE.

„De la Terminator la Motivator: parteneriatul cu PARKSIDE este făcut pentru mine. Niciun proiect do-it-yourself nu e prea complicat, nicio provocare prea mare – trebuie doar să îți dorești și să crezi în tine”, spune Arnold Schwarzenegger.

Nu doar Schwarzenegger întruchipează mentalitatea practică – Moeller impresionează, la rândul său, prin competențele solide în bricolaj, entuziasmul pentru do-it-yourself și o prezență carismatică. Cei doi împărtășesc o prietenie de lungă durată și un set comun de valori, care se potrivesc perfect cu caracterul autentic al brandului PARKSIDE. Mesajul central al campaniei este că PARKSIDE le oferă tuturor posibilitatea de a-și aduce propriul atelier acasă, indiferent de experiență sau buget. Scopul brandului este să încurajeze oamenii să abordeze proiecte DIY, mari sau mici. Nu este vorba despre perfecțiune, ci despre a avea sprijinul potrivit și uneltele corecte.

„Bricolajul este cu adevărat ceva grozav. Să creezi ceva cu propriile mâini și să vezi rezultatul final nu se compară cu nimic. Nu am stat pe gânduri când am fost invitat să susțin campania PARKSIDE – mai ales că întotdeauna am fost pasionat de activități de acest gen”, spune Ralf Moeller.

Martin Alles, Senior Vice President Brand la Lidl International: „În calitate de cel mai bine vândut brand de DYI din Europa, PARKSIDE înseamnă nu doar unelte performante, ci și curajul de a-ți lua proiectele în propriile mâini. Noua noastră campanie cu Arnold Schwarzenegger și Ralf Moeller arată exact acest lucru: cât de mult poți realiza atunci când crezi în tine. Ambii întruchipează spiritul PARKSIDE – determinare, ambiție și convingerea că oricine își poate duce la bun sfârșit propriul proiect.”

Noua campanie omnichannel a brandului PARKSIDE – disponibil în magazinele Lidl – va începe pe 1 septembrie 2025, cu o strategie amplă de promovare. Printre altele, sunt planificate campanii online, social media, out-of-home, precum și spoturi TV.

Pentru mai multe sfaturi și idei creative de bricolaj, vizitează www.parkside-diy.com/de și https://www.lidl.ro/c/parkside/s10068914.

Despre PARKSIDE:

Brandul PARKSIDE – disponibil în magazinele Lidl – oferă produse de bricolaj cu care oricine poate realiza rapid și pe cont propriu lucrări în grădină, casă sau atelier. Linia PARKSIDE PERFORMANCE se adresează, de asemenea, pasionaților de DIY foarte ambițioși și avansați. Cu seria de baterii X 20 V, clienții beneficiază de peste 100 de unelte pentru atelier și grădină, toate operabile cu o singură baterie compatibilă. Indiferent dacă ești profesionist sau începător, PARKSIDE convinge prin calitate ridicată, raport preț-performanță imbatabil, gamă variată și, desigur, un design atractiv. Mai multe informații despre PARKSIDE sunt disponibile la www.parkside-diy.com/de.

Articol susținut de Lidl România