Reparații fără bătăi de cap cu Parkside de la Lidl: Cum să-ți pui casa la punct cu unelte performante, la prețuri pentru orice buzunar

5 produse Parkside recomandate din oferta Lidl

Bormașină 3 în 1, cu percuție – 219 lei

Un echipament versatil, potrivit pentru o gamă variată de lucrări, de la găurire până la înșurubare sau percuție, în funcție de material. Cu două trepte de viteză și o construcție robustă, bormașina oferă control bun în utilizare și se adaptează atât lucrărilor în lemn, cât și celor în metal sau zidărie. Diametru maxim de găurire: 35 mm în lemn / 13 mm în metal și zidărie. Include acumulator și încărcător. Este o opțiune practică pentru cei care au nevoie de un singur instrument pentru mai multe tipuri de proiecte.

Ventilator – 119 lei

Un accesoriu util pentru confort în timpul lucrului, ventilatorul portabil este gândit pentru utilizare în atelier, garaj sau spații mai puțin ventilate. Cu unghi de înclinare ajustabil și un flux constant de aer (viteza aerului: max. 3,8 m/s), contribuie la menținerea unui mediu de lucru mai plăcut, mai ales în perioadele calde. Datorită designului său compact, ventilatorul este extrem de versatil: poate fi montat rapid pe perete sau așezat direct pe bancul de lucru, fiind în același timp foarte ușor de mutat oriunde este nevoie de el.

Suflantă universală, 20 V – 119 lei

Potrivită atât pentru curățarea suprafețelor, cât și pentru degajarea prafului din zone greu accesibile, suflanta universală oferă flexibilitate în utilizare. Cu viteză reglabilă și accesorii incluse, poate fi folosită atât în atelier, cât și în exterior, fiind o soluție practică pentru întreținerea rapidă a spațiilor. Viteză reglabilă în 2 trepte; Debit volumetric: 81,5 m³/h / 106 m³/h; Include 5 accesorii.

Polizor unghiular – 99,99 lei, reducere 22% cu Lidl Plus

O unealtă esențială pentru tăiere sau șlefuire, polizorul unghiular oferă performanță constantă în utilizare, cu turații ridicate adaptate lucrărilor solicitante. Construcția compactă și prinderea sigură îl fac ușor de manevrat, fiind potrivit atât pentru lucrări de precizie, cât și pentru intervenții mai intense. Dispune de prindere tip M14 – Spindle Lock și diametrul max. al discului este de 125 mm.

Pistol de vopsit – 139 lei

Pentru finisaje uniforme și aplicare controlată, pistolul de vopsit este o soluție eficientă atât pentru suprafețe mai mici, cât și pentru proiecte mai ample. Acumulatorul oferă libertate deplină de mișcare, fără cabluri care ar putea încetini ritmul de lucru și fără a depinde de o sursă de electricitate. Cu debit de pulverizare ajustabil și recipient generos, permite acoperire uniformă și economie de material, fiind util în lucrări de renovare sau recondiționare. Dispune de 3 tipuri de pulverizare reglabile și are un randament de aplicare a vopselei: 2 m²/min, debit de apă: max. 700 ml/min. Volumul recipientului este de 1200 ml și include pâlnie și pahar pentru măsurarea vâscozității.

Un avantaj important al gamei Parkside este sistemul de alimentare X 20 V Team, care permite utilizarea aceluiași acumulator pentru mai multe unelte compatibile. Acumulatorul 20 V, 4 Ah (129 lei) și încărcătorul 20 V, 4,5 A (39,99 lei, cu reducere de 20% prin Lidl Plus) contribuie astfel la o utilizare eficientă și flexibilă, reducând costurile și simplificând organizarea echipamentelor.

Produsele Parkside de la Lidl continuă să ofere un echilibru excelent între calitate și preț, punând la dispoziție soluții fiabile pentru proiectele din jurul casei, fără compromisuri la calitate și la un cost accesibil.