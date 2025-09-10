Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 08:25
de Badea Violeta

Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar

Știri Externe
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar
Drone rusesti, eliminate din spatiul aerian de catre fortele poloneze

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Incidentul a dus la închiderea temporară a unor aeroporturi și a mobilizat atât forțele poloneze, cât și pe cele NATO, fiind transmis că situația ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa. Premierul Donald Tusk a declarat că a informat secretarul general NATO despre măsurile luate și că autoritățile poloneze sunt în alertă maximă.

Polonia a deschis focul asupra unor drone rusești care au traversat spațiul aerian

Comandamentul Operațional al Poloniei a precizat pe X că dronele ”au reprezentat o amenință reală pentru siguranța cetățenilor polonezi” și că acestea au fost doborâte imediat ce au pătruns în spațiul aerian.

”Forțele și resursele poloneze și aliate rămân pe deplin pregătite pentru operațiuni viitoare”, a transmis armata.

Premierul Donald Tusk ”este la fața locului”.

”A fost mobilizat armament și serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, a mai spus Comandamentul Operațional.

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a adăugat că șeful Guvernului ”a primit un raport direct de la comandantul operațional”.

Mai multe aeroporturi au fost închise temporar

Ca urmare a incidentului, Aeroportul Chopin din Varșovia și alte două aeroporturi, inclusiv Rzeszów-Jasionka și Lublin, au fost închise temporar. NOTAM-uri au fost emise pentru piloți, iar sistemele de apărare aeriană și recunoaștere radar au fost activate la cel mai înalt nivel.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat pentru CNN că a fost informat despre prezența dronelor rusești.

”Da”, a răspuns el când a fost întrebat dacă a primit informații, în timp ce părăsea o cină cu președintele Donald Trump.

Comandamentul Operațional a declarat că ”pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez, Comandantul operațional al forțelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”.

Vezi și Ucrainenii doboară dronele rusești de ultimă generație, imposibil de bruiat, ca pe rațe, cu puști de vânătoare, la propriu!

”Suntem în contact permanent”

Premierul Tusk a anunțat că l-a informat pe secretarul general NATO, Mark Rutte, și că ”suntem în contact permanent”. Polonia este membră NATO, iar un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Granița cu Belarus va fi închisă înaintea exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad 25.

Acest incident ar putea fi prima situație de la începutul războiului din Ucraina în care o țară NATO angajează direct forțe ruse pe teritoriul său. Rusia nu a făcut nicio declarație până în prezent, iar atacurile asupra Ucrainei continuă în ritm alert, cu alerte regulate privind sosirea dronelor și a rachetelor de croazieră, potrivit Forțelor Armate ucrainene.

Vezi și Reacția NATO după găsirea resturilor unei drone rusești în România. Vladimir Putin se află în vizorul autorităților internaționale!

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai
Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
Cum faci o fraudă de 100 de milioane de lei cu mașini de lux. Cinci persoane și un inspector ANAF, pe lista posibililor vinovați
Cum faci o fraudă de 100 de milioane de lei cu mașini de lux. Cinci persoane și un inspector ANAF, pe lista posibililor vinovați
Avertismentul părintelui inteligenței artificiale: AI-ul ar putea duce la șomaj în masă pentru omenire
Avertismentul părintelui inteligenței artificiale: AI-ul ar putea duce la șomaj în masă pentru omenire
Urmașul Nokia lansează divizia Secure și pregătește primul smartphone european pentru guverne și domenii critice
Urmașul Nokia lansează divizia Secure și pregătește primul smartphone european pentru guverne și domenii critice
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...