Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Incidentul a dus la închiderea temporară a unor aeroporturi și a mobilizat atât forțele poloneze, cât și pe cele NATO, fiind transmis că situația ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa. Premierul Donald Tusk a declarat că a informat secretarul general NATO despre măsurile luate și că autoritățile poloneze sunt în alertă maximă.

Polonia a deschis focul asupra unor drone rusești care au traversat spațiul aerian

Comandamentul Operațional al Poloniei a precizat pe X că dronele ”au reprezentat o amenință reală pentru siguranța cetățenilor polonezi” și că acestea au fost doborâte imediat ce au pătruns în spațiul aerian.

”Forțele și resursele poloneze și aliate rămân pe deplin pregătite pentru operațiuni viitoare”, a transmis armata.

Premierul Donald Tusk ”este la fața locului”.

”A fost mobilizat armament și serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, a mai spus Comandamentul Operațional.

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a adăugat că șeful Guvernului ”a primit un raport direct de la comandantul operațional”.

Mai multe aeroporturi au fost închise temporar

Ca urmare a incidentului, Aeroportul Chopin din Varșovia și alte două aeroporturi, inclusiv Rzeszów-Jasionka și Lublin, au fost închise temporar. NOTAM-uri au fost emise pentru piloți, iar sistemele de apărare aeriană și recunoaștere radar au fost activate la cel mai înalt nivel.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat pentru CNN că a fost informat despre prezența dronelor rusești.

”Da”, a răspuns el când a fost întrebat dacă a primit informații, în timp ce părăsea o cină cu președintele Donald Trump.

Comandamentul Operațional a declarat că ”pentru a asigura securitatea spațiului aerian polonez, Comandantul operațional al forțelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”.

”Suntem în contact permanent”

Premierul Tusk a anunțat că l-a informat pe secretarul general NATO, Mark Rutte, și că ”suntem în contact permanent”. Polonia este membră NATO, iar un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Granița cu Belarus va fi închisă înaintea exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad 25.

Acest incident ar putea fi prima situație de la începutul războiului din Ucraina în care o țară NATO angajează direct forțe ruse pe teritoriul său. Rusia nu a făcut nicio declarație până în prezent, iar atacurile asupra Ucrainei continuă în ritm alert, cu alerte regulate privind sosirea dronelor și a rachetelor de croazieră, potrivit Forțelor Armate ucrainene.

