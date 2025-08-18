Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
18 aug. 2025 | 07:24
de Iulia Kelt

Arheologii descoperă epava navei spaniole La Fortuna în largul coastei Carolinei de Nord. Ce înseamnă asta pentru istorie?

ȘTIINȚĂ
Arheologii descoperă epava navei spaniole La Fortuna în largul coastei Carolinei de Nord. Ce înseamnă asta pentru istorie?
Arheologii descoperă epava navei spaniole La Fortuna / Foto: ECU Program in Maritime Studies

Arheologii maritimi din Carolina de Nord au identificat recent patru epave datând din secolul al XVIII-lea, în apropierea orașului istoric Brunswick Town, un port colonial important pe coasta de sud a statului.

Printre acestea, cea mai notabilă este nava spaniolă La Fortuna, un corsar cubanez care a explodat în timpul unui atac asupra așezării britanice în 1748.

Descoperirea a fost realizată de cercetători și studenți de la Universitatea de Est Carolina (ECU), sub coordonarea arheologilor Jason Raupp și Jeremy Borrelli.

Vezi și:
O explozie de cometă ar putea „dovedi” dispariția unei civilizații avansate de pe Pământ acum 12.800 de ani
Orașul Hobbiților, descoperit la 400 km de București. Adevărul despre așezarea de 8.000 de ani

Descoperirea a fost întâmplătoare: Cory van Hees, student la ECU, a observat grinzi de lemn ieșind din nămolul râului Cape Fear în timpul unui scufundări de cercetare. Inițial dezorientat, acesta a raportat structura către profesorii săi, ceea ce a declanșat o investigație mai amplă a zonei, informează Live Science.

Brunswick Town a fost primul port european de succes din regiunea Cape Fear și servea pentru exportul de produse din pin, precum gudron și terebentină, folosite de Marina Regală britanică. Numărul mare de epave și artefacte coloniale găsite a fost neașteptat pentru cercetători.

Ce s-a aflat despre epava La Fortuna

Echipa de cercetare consideră că epava cu 47 de grinzi și fragmente de ceramică spaniolă este nava La Fortuna.

Lemnul folosit în construcția navei provine dintr-o specie de cipru originară din America Centrală, ceea ce sugerează că materialele au fost aduse din coloniile spaniole din Caraibe.

În septembrie 1748, două nave spaniole au ancorat lângă Brunswick Town și au atacat așezarea britanică. Locuitorii orașului s-au apărat și au lansat un contraatac, în timpul căruia La Fortuna a explodat și s-a scufundat, conform documentelor istorice.

În jurul epavei, cercetătorii au descoperit sute de artefacte, printre care fragmente de ceramică majolică spaniolă, recipiente de sticlă, de lut, unelte de lemn pentru butoaie, capace de butoaie, pânză de vele, încălțăminte din piele și oase de animale.

Conservarea și studiul epavelor, elemente esențiale

Celelalte trei epave descoperite rămân încă neidentificate, dar detaliile lor de construcție și artefactele asociate sugerează că datează tot din secolul al XVIII-lea, în perioada de activitate a portului colonial.

Eroziunea costieră a dispersat rămășițele pe o zonă extinsă, ceea ce face cercetarea și conservarea acestora o provocare continuă.

Arheologii de la ECU intenționează să continue să studieze aceste epave pentru a clarifica identitatea lor și pentru a înțelege mai bine istoria navală și viața în porturile coloniale americane.

Așadar, descoperirea epavei La Fortuna nu doar că adâncește cunoștințele despre conflictele coloniale, dar oferă și o fereastră valoroasă în viața cotidiană a locuitorilor din Carolina de Nord în secolul al XVIII-lea.

Prin aceste investigații, patrimoniul marin colonial poate fi documentat și protejat, contribuind la înțelegerea evoluției istorice și culturale a regiunii.

Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara
Recomandări
Locul din România despre care se crede că vindecă trupul și mintea. Accesul este gratuit pentru vizitatori
Locul din România despre care se crede că vindecă trupul și mintea. Accesul este gratuit pentru vizitatori
18 august în istorie: de la împărăteasa Maria Tereza la descoperirea heliului și dreptul de vot al femeilor
18 august în istorie: de la împărăteasa Maria Tereza la descoperirea heliului și dreptul de vot al femeilor
O româncă păstrează o adevărată comoară în mansarda casei. Puțini ar crede că obiectele ce par banale valorează mii de euro
O româncă păstrează o adevărată comoară în mansarda casei. Puțini ar crede că obiectele ce par banale valorează mii de euro
Apple pregătește un sistem de operare secret care promite să schimbe casele inteligente
Apple pregătește un sistem de operare secret care promite să schimbe casele inteligente
Microsoft a încercat să repare internetul cu inteligență artificială. Unde a greșit și de ce este o problemă gravă
Microsoft a încercat să repare internetul cu inteligență artificială. Unde a greșit și de ce este o problemă gravă
Pixel 10 Pro Fold ar putea fi primul pliabil rezistent la apă și praf
Pixel 10 Pro Fold ar putea fi primul pliabil rezistent la apă și praf
INTERVIU Lumea de sub valuri: De ce oprirea exploatării adâncului mării e un pas crucial pentru viitorul planetei
EXCLUSIV
INTERVIU Lumea de sub valuri: De ce oprirea exploatării adâncului mării e un pas crucial pentru viitorul planetei
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol
Playtech Știri
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Playtech Știri
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou