Arheologii descoperă epava navei spaniole La Fortuna în largul coastei Carolinei de Nord. Ce înseamnă asta pentru istorie?

Arheologii maritimi din Carolina de Nord au identificat recent patru epave datând din secolul al XVIII-lea, în apropierea orașului istoric Brunswick Town, un port colonial important pe coasta de sud a statului.

Printre acestea, cea mai notabilă este nava spaniolă La Fortuna, un corsar cubanez care a explodat în timpul unui atac asupra așezării britanice în 1748.

Descoperirea a fost realizată de cercetători și studenți de la Universitatea de Est Carolina (ECU), sub coordonarea arheologilor Jason Raupp și Jeremy Borrelli.

Descoperirea a fost întâmplătoare: Cory van Hees, student la ECU, a observat grinzi de lemn ieșind din nămolul râului Cape Fear în timpul unui scufundări de cercetare. Inițial dezorientat, acesta a raportat structura către profesorii săi, ceea ce a declanșat o investigație mai amplă a zonei, informează Live Science.

Brunswick Town a fost primul port european de succes din regiunea Cape Fear și servea pentru exportul de produse din pin, precum gudron și terebentină, folosite de Marina Regală britanică. Numărul mare de epave și artefacte coloniale găsite a fost neașteptat pentru cercetători.

Ce s-a aflat despre epava La Fortuna

Echipa de cercetare consideră că epava cu 47 de grinzi și fragmente de ceramică spaniolă este nava La Fortuna.

Lemnul folosit în construcția navei provine dintr-o specie de cipru originară din America Centrală, ceea ce sugerează că materialele au fost aduse din coloniile spaniole din Caraibe.

În septembrie 1748, două nave spaniole au ancorat lângă Brunswick Town și au atacat așezarea britanică. Locuitorii orașului s-au apărat și au lansat un contraatac, în timpul căruia La Fortuna a explodat și s-a scufundat, conform documentelor istorice.

În jurul epavei, cercetătorii au descoperit sute de artefacte, printre care fragmente de ceramică majolică spaniolă, recipiente de sticlă, de lut, unelte de lemn pentru butoaie, capace de butoaie, pânză de vele, încălțăminte din piele și oase de animale.

Conservarea și studiul epavelor, elemente esențiale

Celelalte trei epave descoperite rămân încă neidentificate, dar detaliile lor de construcție și artefactele asociate sugerează că datează tot din secolul al XVIII-lea, în perioada de activitate a portului colonial.

Eroziunea costieră a dispersat rămășițele pe o zonă extinsă, ceea ce face cercetarea și conservarea acestora o provocare continuă.

Arheologii de la ECU intenționează să continue să studieze aceste epave pentru a clarifica identitatea lor și pentru a înțelege mai bine istoria navală și viața în porturile coloniale americane.

Așadar, descoperirea epavei La Fortuna nu doar că adâncește cunoștințele despre conflictele coloniale, dar oferă și o fereastră valoroasă în viața cotidiană a locuitorilor din Carolina de Nord în secolul al XVIII-lea.

Prin aceste investigații, patrimoniul marin colonial poate fi documentat și protejat, contribuind la înțelegerea evoluției istorice și culturale a regiunii.