Arheologii au făcut o descoperire unică: De ce sunt speciale mărgelele de wampum din secolul XVII

Arheologii au identificat în Canada șapte mărgele rare de wampum, realizate din scoici, care ar putea fi primele descoperite vreodată în provincia Newfoundland și Labrador.

O descoperire arheologică unică în colonia de la Ferryland

În timpul săpăturilor efectuate în iulie la situl Colony of Avalon din Ferryland, o fostă așezare europeană și punct de schimb comercial cu populațiile indigene în secolul al XVII-lea, cercetătorii au scos la iveală șapte mărgele tubulare, de culoare albă și violetă.

Acestea au fost confecționate din cochilii de melci marini și scoici dure, fiind identificate ulterior ca wampum – obiecte cu o mare încărcătură culturală și istorică.

Descoperirea a fost făcută inițial de studentul la arheologie Calum Brydon, care a declarat pentru CBC News că la început nu era sigur de natura obiectelor.

După câteva minute, specialiștii implicați în proiect au confirmat importanța lor. Potrivit profesorului Barry Gaulton de la Memorial University din St. John’s, mărgelele au fost găsite într-un strat arheologic datând din secolul al XVII-lea, într-o încăpere de depozitare asociată cu principala locuință din colonia de la Ferryland, cunoscută sub numele de Mansion House.

Aceasta este o descoperire fără precedent, având în vedere că, în peste trei decenii de cercetări arheologice desfășurate la Colony of Avalon, nu au fost identificate anterior mărgele de wampum. Mai mult, niciun alt sit din provincia Newfoundland și Labrador nu a furnizat până acum astfel de artefacte.

Rolul cultural și economic al mărgelelor de wampum

Termenul „wampum” provine din cuvântul algonchin „wampumpeag”, care desemna șiraguri de mărgele din scoici albe.

În societățile indigene din estul Americii de Nord, aceste mărgele aveau inițial o utilizare ceremonială, fiind folosite pentru a marca evenimente majore, tratate sau alianțe.

Podoabe precum brâiele sau colierele realizate din wampum serveau drept mijloc de transmitere și păstrare a memoriei colective.

Ulterior, wampum-ul a căpătat și o valoare economică, fiind utilizat ca monedă de schimb în relațiile cu coloniștii europeni.

Arheologul Barry Gaulton consideră că mărgelele descoperite la Ferryland au ajuns acolo prin intermediul comerțului cu negustori olandezi sau din Noua Anglie, care obținuseră anterior asemenea obiecte de la comunitățile indigene.

Această descoperire oferă o perspectivă nouă asupra legăturilor economice și culturale dintre populațiile locale și coloniștii europeni în perioada timpurie a colonizării Americii de Nord, subliniind rolul pe care l-au avut schimburile comerciale în circulația unor bunuri cu valoare simbolică.