„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj

Mulți dintre cei aflați într-o căsnicie se întreabă ce se întâmplă cu bunurile primite de la părinți în cazul unui divorț. Într-un videoclip recent postat pe TikTok, avocatul Gabriela Ursărescu a explicat care sunt situațiile în care soțul sau soția poate avea drept asupra unei case trecute pe numele unuia dintre parteneri și cum poate fi protejată averea dobândită astfel. Explicațiile sale au atras atenția internauților și au generat discuții aprinse despre modul în care legea tratează bunurile primite ca donație sau prin cumpărare.

Cum influențează tipul contractului dreptul la casă

Întrebată de un utilizator despre această situație, avocatul Gabriela Ursărescu a precizat că modul în care părinții transmit casa contează foarte mult.

„Depinde de modalitate. Dacă părinții trec casa pe numele dumneavoastră printr-un contract de vânzare-cumpărare, atunci soția are drept, pentru că este bun comun dobândit în timpul căsătoriei. Dacă, în schimb, se face un contract de donație și donează doar către dumneavoastră, atunci soția la divorț nu are niciun drept pentru că bunurile din donație, chiar dacă sunt dobândite în timpul căsătoriei, sunt bunuri proprii și nu intră la partaj”, a precizat avocata în mediul online.

Acest lucru înseamnă că o casă primită ca donație de la părinți poate fi considerată bun propriu, chiar dacă achiziția sau transferul are loc pe durata căsătoriei. În schimb, dacă bunul este cumpărat de la părinți, acesta poate intra la împărțirea bunurilor comune în timpul divorțului.

Reacția internauților

Videoclipul postat de avocat a strâns peste 12.600 de like-uri și a fost vizualizat de mai bine de 850.000 de ori. Printre comentariile utilizatorilor se numără și câteva care critică întrebarea adresată avocatei.

„Cu așa soț nu îți mai trebuie dușmani! Pentru mulți averea e mai presus decât orice. Faceți averi că veți lua tot cu voi! Trist”, a scris o internaută.

Sfaturi juridice cerute în mediul online

Gabriela Ursărescu răspunde frecvent în mediul online la întrebări legate de drept, oferind explicații clare și bazate pe lege.

Printre cele mai populare videoclipuri ale avocatei se află unul în care cineva întreabă dacă ar fi posibil să își dea în judecată soția pentru că este leneșă și nu gătește. Chiar dacă întrebarea a stârnit amuzamentul unora, avocata a răspuns totuși la întrebare:

„Codul Civil ne spune că soții își datorează reciproc fidelitate, sprijin moral și respect. Atâta timp cât nu este prevăzut în nicio lege că soția nu trebuie să fie lenesă și că trebuie să vă gătească, nu cred că aveți prea mare sorți de izbândă. Dar, în situația în care vă luați o acțiune pentru a vă obliga soția să gătească și să nu mai fie lenesă, vă rog să îmi indicați și mie dosarul, că tare aș vrea să urmăresc soluția”, a răspuns aceasta.

Importanța consultării unui avocat

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.