Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 18:08
de Bianca Dumbrăveanu

„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj

Actualitate
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj

Mulți dintre cei aflați într-o căsnicie se întreabă ce se întâmplă cu bunurile primite de la părinți în cazul unui divorț. Într-un videoclip recent postat pe TikTok, avocatul Gabriela Ursărescu a explicat care sunt situațiile în care soțul sau soția poate avea drept asupra unei case trecute pe numele unuia dintre parteneri și cum poate fi protejată averea dobândită astfel. Explicațiile sale au atras atenția internauților și au generat discuții aprinse despre modul în care legea tratează bunurile primite ca donație sau prin cumpărare.

Cum influențează tipul contractului dreptul la casă

Întrebată de un utilizator despre această situație, avocatul Gabriela Ursărescu a precizat că modul în care părinții transmit casa contează foarte mult.

„Depinde de modalitate. Dacă părinții trec casa pe numele dumneavoastră printr-un contract de vânzare-cumpărare, atunci soția are drept, pentru că este bun comun dobândit în timpul căsătoriei. Dacă, în schimb, se face un contract de donație și donează doar către dumneavoastră, atunci soția la divorț nu are niciun drept pentru că bunurile din donație, chiar dacă sunt dobândite în timpul căsătoriei, sunt bunuri proprii și nu intră la partaj”, a precizat avocata în mediul online.

Acest lucru înseamnă că o casă primită ca donație de la părinți poate fi considerată bun propriu, chiar dacă achiziția sau transferul are loc pe durata căsătoriei. În schimb, dacă bunul este cumpărat de la părinți, acesta poate intra la împărțirea bunurilor comune în timpul divorțului.

Vezi și:
Bunurile dobândite în timpul căsniciei prin moştenire se împart cu soţul sau nu? Ce spune legea exact

Reacția internauților

Videoclipul postat de avocat a strâns peste 12.600 de like-uri și a fost vizualizat de mai bine de 850.000 de ori. Printre comentariile utilizatorilor se numără și câteva care critică întrebarea adresată avocatei.

„Cu așa soț nu îți mai trebuie dușmani! Pentru mulți averea e mai presus decât orice. Faceți averi că veți lua tot cu voi! Trist”, a scris o internaută.

Sfaturi juridice cerute în mediul online

Gabriela Ursărescu răspunde frecvent în mediul online la întrebări legate de drept, oferind explicații clare și bazate pe lege.

Printre cele mai populare videoclipuri ale avocatei se află unul în care cineva întreabă dacă ar fi posibil să își dea în judecată soția pentru că este leneșă și nu gătește. Chiar dacă întrebarea a stârnit amuzamentul unora, avocata a răspuns totuși la întrebare:

„Codul Civil ne spune că soții își datorează reciproc fidelitate, sprijin moral și respect. Atâta timp cât nu este prevăzut în nicio lege că soția nu trebuie să fie lenesă și că trebuie să vă gătească, nu cred că aveți prea mare sorți de izbândă. Dar, în situația în care vă luați o acțiune pentru a vă obliga soția să gătească și să nu mai fie lenesă, vă rog să îmi indicați și mie dosarul, că tare aș vrea să urmăresc soluția”, a răspuns aceasta.

Importanța consultării unui avocat

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă
Recomandări
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă
Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă
În cel mai îndepărtat și izolat loc de pe Pământ, s-a auzit un sunet ciudat, cu frecvență ultra-joasă, spun oamenii de știință
În cel mai îndepărtat și izolat loc de pe Pământ, s-a auzit un sunet ciudat, cu frecvență ultra-joasă, spun oamenii de știință
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Elevii primesc absențe dacă lipsesc luni, în prima zi de școală? Ce trebuie să știe părinții înainte de începerea noului an școlar
Elevii primesc absențe dacă lipsesc luni, în prima zi de școală? Ce trebuie să știe părinții înainte de începerea noului an școlar
Plan Roșu de Intervenție după un accident rutier cu patru mașini. Opt victime, inclusiv copii
Plan Roșu de Intervenție după un accident rutier cu patru mașini. Opt victime, inclusiv copii
Cum afli câți bani vei primi la pensie după 20 de ani de muncă. Exemplu de calcul în funcție de salariu
Cum afli câți bani vei primi la pensie după 20 de ani de muncă. Exemplu de calcul în funcție de salariu
Revista presei
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Playtech Știri
Claudia Pătrașcanu, declarație de dragoste pentru bărbatul care îi este alături în cele mai dificile momente. Bruneta și-a regăsit fericirea după divorțul de Gabi Bădălău
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...