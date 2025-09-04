Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 13:17
de Daoud Andra

”Dacă stau în chirie, a cui este datoria să plătească revizia centralei termice?” Codul Civil explică cine este responsabil

Legislație
”Dacă stau în chirie, a cui este datoria să plătească revizia centralei termice?” Codul Civil explică cine este responsabil
FOTO: Arhivă

Tot mai mulți români care locuiesc cu chirie se confruntă cu întrebări practice legate de drepturile și obligațiile pe care le au. Una dintre cele mai frecvente dileme este legată de revizia centralei termice: cine trebuie să o plătească, chiriașul sau proprietarul? Pentru a lămuri această problemă, avocata Gabriela Ursărescu a răspuns recent unei întrebări venite din partea unui chiriaș: „Dacă stau cu chirie, a cui este datoria să plătească revizia centralei termice?”

Ce spune Codul Civil cu privire la cheltuielile de întreținere

Specialista a oferit un răspuns clar, bazat pe legislația în vigoare:

„Potrivit Codului Civil, proprietarul este responsabil de întreținerea majoră a locuinței. Ceea ce înseamnă că acolo intră și centrala termică. Însă dacă aveți un contract de închiriere și s-a trecut în sarcina voastră întreținerea, revizia centralei, atunci sunteți buni de plată. Dacă nu s-a specificat nimic despre acest lucru în contract, se aplică dispozițiile Codului Civil”, a explicat Gabriela Ursărescu.

Practic, în lipsa unei clauze contractuale care să prevadă altfel, proprietarul este cel care trebuie să suporte costurile reviziei. În schimb, chiriașul are obligația de a folosi locuința „ca un bun proprietar”, adică de a o păstra în stare bună și de a sesiza imediat eventualele probleme tehnice.

Ce spune Codul Civil despre chirii

Codul Civil reglementează clar raporturile dintre locator (proprietar) și locatar (chiriaș).

Obligațiile proprietarului:

  • să predea chiriașului locuința în stare corespunzătoare utilizării;
  • să efectueze toate reparațiile capitale și lucrările de întreținere majoră necesare;
  • să asigure folosința liniștită a locuinței pe durata închirierii.

În categoria reparațiilor capitale intră și cele legate de centrala termică sau de sistemele de utilități esențiale. Astfel, dacă nu există o clauză contrară în contract, proprietarul este responsabil cu plata reviziilor periodice sau a reparațiilor costisitoare.

Obligațiile chiriașului:

  • să plătească chiria la termenele stabilite;
  • să folosească bunul în conformitate cu destinația sa;
  • să suporte cheltuielile curente de întreținere (precum mici reparații, becuri, robinete, consumabile);
  • să returneze locuința la finalul contractului în aceeași stare în care a primit-o, mai puțin uzura normală.

Prin urmare, chiriașul ar putea fi obligat să achite doar cheltuieli minore sau de întreținere curentă, dar nu și revizii tehnice complexe, decât dacă în contract este prevăzut în mod explicit acest lucru.

Importanța contractului de închiriere

Experții subliniază că multe conflicte între chiriași și proprietari apar din cauza contractelor vagi sau incomplete. Pentru a evita neînțelegeri, este recomandat ca documentul să prevadă în mod expres cine suportă costurile pentru: revizia centralei, reparații majore, dar și cheltuieli comune de întreținere. Un contract bine redactat protejează atât chiriașul, cât și proprietarul și elimină riscul unor dispute costisitoare.

