Ardei verde vs ardei roșu – Care este alegerea potrivită pentru o dietă echilibrată, potrivit specialiștilor

În rafturile supermarketurilor, ardeii verzi și cei roșii stau alături, iar mulți cumpărători cred că sunt soiuri diferite. De fapt, aceștia sunt aceeași legumă, doar că recoltată în etape diferite de maturitate. Diferența de moment în care sunt culeși schimbă nu doar culoarea și gustul, ci și valoarea lor nutrițională. Alegerea între ardeiul verde și cel roșu ar putea influența nu doar aroma mâncării, ci și aportul de vitamine și antioxidanți din dieta zilnică. Specialiștii spun că deși ambele variante sunt sănătoase, una dintre ele aduce beneficii mai mari pentru organism.

Cum se transformă ardeiul pe măsură ce se coace

Asemănător roșiilor, ardeii pornesc verzi și își schimbă treptat culoarea pe măsură ce se coc pe plantă. În funcție de soi, pot trece prin nuanțe de galben sau portocaliu, ajungând, în final, la un roșu intens. Spre deosebire de roșii, însă, ardeii nu continuă să se coacă după ce au fost culeși. Astfel, culoarea pe care o vezi la raft este cea finală, fără modificări ulterioare.

Această diferență de maturitate are un rol important și asupra gustului. Dacă ardeii verzi au un gust ușor amărui, cei roșii devin mai dulci datorită transformării amidonului în zaharuri naturale pe măsură ce se coc.

Beneficiile nutriționale ale ardeilor verzi și roșii

Ardeii verzi își datorează culoarea conținutului ridicat de clorofilă. Pe măsură ce se coc, clorofila se descompune și apar carotenoizii – pigmenți vegetali care dau culoarea roșie și au efecte benefice pentru sănătate.

Ardeii roșii conțin:

Licopen – un antioxidant care protejează celulele de stresul oxidativ și poate reduce riscul unor boli cronice.

Zeaxantină și luteină – antioxidanți care susțin sănătatea ochilor și ajută la prevenirea degenerescenței maculare și a cataractei.

Beta-caroten – transformat de organism în vitamina A, importantă pentru vedere, piele, imunitate și creștere.

În plus, ardeii roșii au un conținut mai ridicat de fibre, de până la șapte ori mai mult acid folic și de două ori mai multă vitamina C decât ardeii verzi.

Care variantă are gustul mai plăcut?

Potrivit publicației Taste, diferența de gust dintre ardeiul verde și cel roșu se explică prin procesele chimice care au loc în timpul maturării. Ardeiul verde rămâne mai amar, în timp ce ardeiul roșu devine dulce și mai aromat, ceea ce îl face preferatul multora în salate, supe sau preparate gătite.

Chiar dacă ardeiul roșu are ceva mai mulți carbohidrați și kilojouli decât cel verde, aceștia provin din zaharuri naturale și nu reprezintă un risc pentru sănătate.

Ce spun specialiștii: care este mai bun pentru sănătate?

Medicii și nutriționiștii subliniază că ambele tipuri de ardei sunt benefice și ar trebui incluse în alimentație. Totuși, dacă obiectivul este maximizarea aportului de vitamine și antioxidanți, ardeiul roșu are un avantaj clar. Conținutul ridicat de vitamina C, licopen și beta-caroten îl transformă într-o alegere mai potrivită pentru o dietă echilibrată.

Pe de altă parte, ardeiul verde este, de regulă, mai ieftin și poate adăuga o notă distinctă de gust mâncărurilor.

Cum pot fi integrați ardeii în dietă

Ardeii, fie verzi sau roșii, sunt versatili și pot fi gătiți în numeroase feluri. Iată câteva rețete simple și sănătoase recomandate de specialiști: