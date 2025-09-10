Arată ca un Land Rover Defender, dar vine de la chinezi și costă cât un Logan. Ce știm despre „copia” BAW 212

Într-o perioadă în care prețurile mașinilor off-road premium ating cote înalte, BAW 212 se prezintă ca o alternativă accesibilă, fără a face compromisuri majore la capitolul performanță și echipare, după cum vei afla din cele ce urmează.

Lansat de Beijing Automobile Works (BAW), acest model reînvie tradiția BJ212, o mașină emblematică în China încă din anii ’60.

Performanță robustă și dotări moderne pentru BAW 212

Mașina BAW 212 este echipatĂ cu un motor turbo de 2.0 litri, care dezvoltă 185 kW (aproximativ 250 CP) și este asociat unei transmisii automate cu 8 trepte.

Configurația permite, de altfel, mașinii să atingă o viteză maximă de 170 km/h, fiind capabil să transporte încărcături de până la 2.500 kg.

Sistemul de tracțiune integrală (4×4) cu diferențiale electronice blocabile asigură o adâncire maximă în apă de până la 750 mm, făcându-l potrivit pentru diverse tipuri de terenuri dificile.

În ceea ce privește confortul, BAW 212 nu se lasă mai prejos. Interiorul este dotat cu scaune din piele, un sistem multimedia cu ecran tactil, aer condiționat și camere de luat vederi pentru o vizibilitate sporită.

De asemenea, mașina beneficiază de materiale de calitate superioară, care contribuie la o senzație de lux și confort în timpul condusului.

Design inspirat din liga mare, dar la un preț pentru toate buzunarele

Designul exterior al BAW 212 evocă stilul clasic al vechiului BJ212, cu linii drepte și o prezență impunătoare pe drum, scrie NewsMinimalist.

Disponibil în diverse culori, inclusiv verde militar și alb, acest SUV atrage prin aspectul său robust și atemporal.

Prețul de pornire al modelului este de aproximativ 100.000 CNY (circa 13.800 de dolari), ceea ce îl face mult mai accesibil comparativ cu alte SUV-uri off-road de pe piață, spre exemplu Land Rover Defender, cu care seamănă destulde mult.

În ciuda prețului redus, BAW 212 oferă o gamă largă de dotări și tehnologii, fiind o opțiune atractivă pentru cei care doresc o mașină capabilă, fără a depăși bugetul.

Ce perspective de expansiune există pe piețele internaționale

Deși BAW 212 nu este disponibil oficial în Europa din cauza reglementărilor stricte privind emisiile și siguranța, există posibilitatea ca, în viitor, acest model să fie adaptat pentru a respecta standardele europene, așa că poate îl vei putea cumpăra și în România.

În prezent, BAW se concentrează pe piața internă și pe exporturile către alte regiuni, dar interesul crescut pentru mașinile chinezești ar putea deschide noi oportunități pe piețele internaționale.