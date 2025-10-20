Ar putea fi cel mai subțire telefon din 2025 și vine de la Motorola. Alternativa la iPhone Air are doar 5,99 milimetri

Motorola a intrat din nou în atenția industriei smartphone-urilor printr-o lansare care mizează pe design și inovație. Noul Motorola Moto X70 Air , cunoscut în Europa sub numele Motorola Edge 70 , promite să devină cel mai subțire telefon al companiei din toate timpurile și, probabil, unul dintre cele mai suple modele lansate în 2025. Cu o grosime de doar 5,99 milimetri și o greutate de 159 de grame, acest smartphone reușește să îmbine eleganța minimalistă cu o construcție surprinzător de robustă, certificată IP68 și IP69 pentru rezistență la apă și praf.

Chiar dacă face parte din zona mid-range, Moto X70 Air atrage atenția prin rafinament și detalii tehnice echilibrate, fiind perceput deja ca o alternativă serioasă la așteptatul iPhone Air , despre care se vorbește tot mai des ca viitor model subțire din portofoliul Apple. Motorola merge însă pe o strategie proprie, în care designul devine nu doar o chestiune estetică, ci și una de confort și portabilitate.

Design ultra-subțire și structură din aluminiu aeronautic

Motorola insistă pe conceptul „Imposibil de subțire. Incredibil de rezistent.”, iar noul dispozitiv pare construit exact în acest spirit. Cadrul este realizat din aluminiu folosit în industria aeronautică, iar protecția ecranului este asigurată de Gorilla Glass 7i , o soluție recent introdusă, mai ușoară și mai flexibilă. În ciuda dimensiunilor reduse, telefonul inspiră soliditate, iar ergonomia este un punct forte – se simte ușor în palmă și dispare aproape complet în buzunar.

Designul P-OLED de 6,67 inci oferă o experiență vizuală spectaculoasă, cu o luminozitate maximă de 4500 niți și o rată de refresh de 120 Hz. Este un ecran capabil să redea peste un miliard de culori (10-bit HDR10+), iar marginile subțiri amplifică senzația de modernitate. În plus, finisajele în verde închis, verde deschis și negru mat subliniază eleganța minimalistă care a devenit semnătura Motorola în ultimii ani.

Performanță echilibrată și autonomie surprinzătoare

La interior, Moto X70 Air folosește platforma Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 , un procesor de 4 nm cu arhitectură octa-core, orientat spre eficiență energetică. În combinație cu GPU-ul Adreno 722 și memoria LPDDR5X de 12 GB RAM , performanțele sunt fluide, chiar și în aplicații multitasking complexe. Stocarea de tip UFS 3.1 , disponibilă în variante de 256 sau 512 GB, garantează timpi rapizi de acces și fiabilitate pe termen lung.

Autonomia este, probabil, cea mai impresionantă surpriză a acestui model. Motorola a reușit să integreze o baterie silicon-carbon de 4800 mAh într-o carcasă de sub 6 mm grosime, o performanță notabilă chiar și pentru standardele din 2025. Compania promite până la 50 de ore de utilizare cu o singură încărcare, iar tehnologia TurboPower 68W aduce 80% din capacitate în aproximativ 30 de minute. Există și suport pentru încărcare wireless de 15W, o raritate în această categorie de grosime.

Sistem foto de 50 MP și experiență Android 16

Motorola Moto X70 Air mizează pe o configurație foto triplă, dominată de doi senzori de 50 MP – unul wide cu diafragmă f/1.8 și unul ultrawide f/2.2 – acompaniați de un senzor suplimentar pentru efecte de profunzime. Camera frontală are, la rândul ei, 50 MP , un detaliu rar întâlnit în segmentul mid-range. Înregistrarea video ajunge la 4K/30fps, iar optimizarea culorilor și a luminozității se bazează pe algoritmi AI preluați din gama Edge Pro.

Smartphone-ul rulează Android 16 , curat și rapid, fără bloatware inutil, iar experiența este completată de difuzoare stereo cu Dolby Atmos . Conectivitatea include 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 și NFC, ceea ce îl plasează la același nivel tehnologic cu multe flagship-uri actuale.

Lansare exclusivă la eMAG și campanie de preînregistrare

Versiunea europeană, Motorola Edge 70 , va fi lansată oficial pe 5 noiembrie 2025 , printr-o campanie exclusivă la eMAG. Cei care se înscriu până la acea dată pe platforma oficială vor beneficia de o ofertă specială evaluată la 2.500 lei , care include un voucher de 1.500 lei și un pachet de accesorii premium în valoare de 1.000 lei. Motorola mizează pe exclusivitate și pe un parteneriat care să aducă produsul direct în România, în aceeași zi cu lansarea globală.

Astfel, Motorola Moto X70 Air / Edge 70 marchează o revenire spectaculoasă pentru brandul american, combinând estetica industrială cu performanța și durabilitatea. Într-un an în care tot mai mulți producători caută echilibrul între subțirime, autonomie și rezistență, Motorola pare să fi găsit formula corectă.