Ar putea fi cel mai frumos joc pentru PlayStation 5 – Când apare Ghost of Yōtei, anunțul a fost făcut de Sony

Sony a confirmat că Ghost of Yōtei, noul titlu exclusiv pentru PlayStation 5 dezvoltat de studioul Sucker Punch, va fi lansat oficial pe 2 octombrie 2025.

Anunțul a fost însoțit de un trailer nou care oferă primele detalii consistente despre poveste, personaje și mecanici de joc, anunță publcația IGN. Acțiunea din Ghost of Yōtei are loc în insula Ezo, cunoscută în prezent sub numele de Hokkaido.

Protagonista, Atsu, pornește într-o misiune de răzbunare după ce, în urmă cu 16 ani, membrii unei bande numite Yōtei Six i-au distrus familia și au lăsat-o să moară, pironită de un copac ginkgo cu propria sabie. Atsu a supraviețuit și a fost nevoită să se transforme într-un luptător desăvârșit.

Acum, după ani de exil, se întoarce acasă cu un singur scop: eliminarea celor șase criminali, cunoscuți sub nume codificate precum Șarpele, Oni, Kitsune, Păianjenul, Dragonul și Lordul Saito.

Jocul nu se limitează însă la tema răzbunării. Conform dezvoltatorilor, pe parcursul călătoriei, Atsu va întâlni aliați neașteptați și va descoperi legături umane care o vor face să-și regândească scopul inițial.

Ghost of Yōtei promite să remedieze una dintre criticile aduse primului joc din serie, natura repetitivă a unor misiuni secundare.

Directorul creativ Jason Connell a subliniat că noul joc oferă o lume deschisă mai variată, cu activități unice și posibilitatea reală de a alege cum și în ce ordine să fie înfruntați inamicii principali.

Jucătorii pot decide singuri ce fir narativ să urmeze mai întâi, pot vâna ținte secundare pentru recompense sau pot căuta maeștri ai armelor pentru a învăța abilități noi.

Explorarea insulei Ezo va include pericole neprevăzute, dar și momente de liniște, printre care activități recreative inspirate din Ghost of Tsushima și opțiunea de a campa oriunde în lumea jocului.

Jocul introduce inclusiv noi tipuri de arme, precum ōdachi, kusarigama și katane duble, adăugând varietate și complexitate în lupte.

Lansarea Ghost of Yōtei în luna octombrie plasează titlul într-o perioadă aglomerată, potențial în competiție directă cu Grand Theft Auto 6, care urmează să fie lansat tot în toamna anului 2025, deși Rockstar nu a confirmat încă o dată exactă.

Chiar și așa, Sony pare încrezătoare în succesul noului său joc, mizând pe o poveste intensă, o eroină greu de uitat și un cadru vizual impresionant.

Conform Sucker Punch, Ghost of Yōtei va beneficia de îmbunătățiri vizuale și de performanță pe PlayStation 5 Pro, inclusiv vegetație realist animată, orizonturi vaste și cer spectaculos plin de stele și aurore.

