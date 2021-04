Top 100 cele mai bune jocuri video din istorie, alese de către fani – Partea I

Încă din anii ‘80, de la apariția consolelor Atari, Nintendo sau Sega, oamenii s-au îndrăgostit de jocurile video. Unii mai mult, alții mai puțin. Datorită tehnologiei care a avansat uimitor de mult în ultimii ani, jocurile video au atins culmi la care oamenii doar visau în trecut. În prezent, acestea au devenit o parte importantă a culturii pop pe care tinerii o îmbrățișează cu drag. Multe dintre cele mai votate jocuri din top 100 sunt de acțiune și aventură. Scopul final este de a elibera o prințesă, ca în cazul lui Super Mario, sau o lupta finală între bine și rău, ca în cazul Goldeneye.

Însă cele mai populare jocuri video din istorie sunt, în continuare, cele produse în anii 2000: Halo, Assassin’s Creed și The Sims au reușit să se mențină în topul preferințelor oamenilor din lumea întreagă. Putem spune că, în comunitatea gamerilor online, aceste top 3 jocuri au devenit jocuri clasice. Așa că, fără să ne lungim prea mult, să începem enumerarea!

Super Mario va fi un clasic în întreaga lume

Pe locul 100 se află Super Mario Bros. 2, din anul 1988, joc potrivit consolelor Nintendo Entertainment System, Wii, Game Boy Advance. Cu toate că este un joc destul de vechi, se regăsește printre preferințele nostalgicilor care și-au împărtășit o bucățică din propria copilărie cu copiii lor sau prietenii buni.

Pe locul 99 regăsim celebrul joc video Diablo, realizat în anul 1997. Este de acțiune, cu foarte multă violență grafică. Este compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows, Mac OS, precum și PlayStation.

Locul 98 este ocupat de Half-Life, produs în 1998. Este un joc potrivit pentru pasionații de shooting, aventură, acțiune și SF, toate combinate într-un mod extrem de incitant pentru ochiul gamerilor. Este compatibil pe PlayStation 2, DOS, Microsoft Windows sau Dreamcast.

Un loc mai jos, pe 97, regăsim Mass Effect produs în 2007. Ca cel precedent, este un joc video cu multă acțiune și role-play, o caracteristică pe placul multor gameri din ziua de azi. Este compatibil cu Microsoft Windows și Xbox 360.

Pe locul 96 regăsim un joc mai puțin cunoscut în România: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, din 2004. Cum era de așteptat, genul său este de acțiune/aventură și este compatibil cu PlayStation 2. Peste 3,354 de gameri au apreciat această producție.

Poziția următoare este ocupată de BioShock Infinite, un joc video produs în 2013. Cum probabil ați bănuit, este un joc de aventură, acțiune și multe, multe împușcături, mai ceva ca în filmele cu polițiști. Pentru cei pasionați sau doar curioși să îl testeze, este compatibil cu Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, OS X sau Linux.

Jocul video de pe locul 94 este o reală surpriză clasică din anul 1984. Duck Hunt este un joc de consolă, adesea regăsit pe celebrele casete cumpărate de nostalgici din târguri acum. Este potrivit pentru întreaga familie, extrem de ușor, bazat pe împușcat rațe. Se regăsea pe Nintendo Entertainment System, MSX, Arcade game, Wii sau PlayChoice-10.

Locul 93 este ocupat de un joc fantezist, Castlevania: Symphony of the Night, produs în 1997.

Genul său este de acțiune-aventură și a fost dezvoltat și publicat de Konami pentru PlayStation. A fost regizat și produs de Toru Hagihara, iar Koji Igarashi a fost asistent de regie. Este continuarea Castlevania: Rondo of Blood, la o distanță de patru ani diferență. Este compatibil cu Xbox 360, Sega Saturn, PlayStation 3, PlayStation portabil sau PlayStation normal.

Urmează The Oregon Trail, o producție clasică din 1971. Este jucat, în prezent, în mare parte de către nostalgicii începuturilor acestui sport de sufragerie. Este catalogat ca fiind educațional, de aventură și simulare. În prezent, este compatibil doar cu Macintosh, Apple II, DOS, Microsoft Windows sau Atari 8-bit family.

Pe locul 91 regăsim celebrul Super Mario Bros. din anul 1985, un joc video arhicunoscut în întreaga lume, care nu mai are nevoie de nicio prezentare și care, în 2020, înca este jucat de cei mici, dar și de cei mari. Este un joc de acțiune, aventură și de ”sărit și alergat”, lucru care a dus la faima sa uriașă. Este compatibil cu Nintendo Entertainment System, GameCube, Game Boy Advance, Wii sau Family Computer Disk System.

NFS Underground 2 i-a făcut pe toți să iubească mașinile

Pe 90 regăsim un alt clasic și anume celebrul Need for Speed: Underground 2, produs în 2004. Este un joc de acțiune și curse nebune unde, trebuie să recunoaștem, cea mai mare plăcere este celebrul NOS la care orice împătimit de viteză vizează pe propria mașină, gondind pe drumul către mare. Este compatibil cu Microsoft Windows, Mobile game, Game Boy Advance, GameCube sau PlayStation 2.

Topul continuă cu poziția următoare ocupată de Star Fox 64, un joc mai vechiuț, din 1997Este un joc cu împușcături potrivit pentru nostalgicii graficii din anii 90. Este compatibil cu Wii, Nintendo 64 sau iQue Player.

Locul 88 este ocupat de un nou clasic: Super Smash Bros. Brawl, din 2008 și care deține 5 premii, toate câștigate chiar în anul în care a fost lansat. A fost dezvoltat de Sora Ltd. și publicat de Nintendo. Este un joc video de luptă crossover, compatibil cu Wii pe care încă îl poți achiziționa de pe Amazon cu sume destul de avantajoase, de la 40 de euro, la 60 de euro sau chiar 85 de euro, în funcție de preferințele tale.

Locul 87 este deținut de celebrul Age of Empires, un alt clasic din anul 1997. Cu toate că are o vechime de 23 de ani, fanii adevărați încă îl joacă. Genul său este de strategie în timp real, una dintre marile pasiuni ale gamerilor din prezent. Este compatibil cu Gizmondo, Macintosh, PlayStation, Pocket PC sau Windows Mobile.

O poziție mai jos se află un alt nume greu, de data aceasta de generație mai nouă. Este vorba de World of Warcraft, produs în 2004. Este un joc de acțiune și fantezie care se poate juca în rețea simultan de mai mulți jucători. Putem zice ca este unul din jocurile video care i-au ținut pe bărbați lipiți de dispozitivele lor multe ore în șir, în fiecare noapte. Este compatibil cu OS X, Windows Vista, Microsoft Windows sau Macintosh.

Pe 85 regăsim un alt joc mai nou, Fable din 2004 care, din păcate pentru producătorii lui, a primit doar 1.639 de voturi de apreciere din partea fanilor. Este un joc de acțiune, aventură și role-play compatibil cu OS X, Microsoft Windows, Xbox 360 sau Xbox.

O poziție mai jos, pe 84, se află celebrul Sonic the Hedgehog 2, producție 1992. Este un nou joc de platforma, asemeni lui Super Mario, și anume ”sari și aleargă”. Este compatibil și în prezent cu Sega Game Gear, Wii sau Master System și a fost apreciat, chiar în 2021, de peste 2.271 de fani ai gamingului.

Call of Duty va fi mereu acolo pentru un shooter pentru plăcere maximă

Locul 83 este ocupat de celebrul Call of Duty: Black Ops, o variantă mai nouă din anul 2010. Este un joc de împușcări, o simulare destul de reușită a vieții în tranșee pentru împătimiții de războaie. Poate fi jucat pe Xbox 360, Microsoft Windows, Wii sau PlayStation 3.

Continuăm topul cu celebrul joc video God of War II, din 2007 care a făcut ravagii printre gameri la vremea lui. Cu toate că este destul de vechi, încă se află printre preferințele jucătorilor. Genul este de acțiune aventură, cu extrem de mulță violență ”hack and slash”. Se poate juca pe PlayStation 2.

Pe 81 avem Dead Space din 2008, un super joc de acțiune, aventură și împușcături la greu. Este un joc video de supraviețuire, cu elemente horror și psihologice. Mai pe scurt, e pentru cei cu un stomac și psihic mai tare, compatibil cu Xbox 360, Microsoft Windows, Personal computer, PlayStation 3.

Locul 80 este deținut de un alt clasic din trecut, și anume StarCraft din 1998. Cu toate că are o vechime de 22 de ani, a fost apreciat de peste 2.100 de fani în 2021, semn că munca producătorilor nu a fost în zadar. Este un joc de strategie în timp real, combinată cu SF și proiecție izometrică. Se mai poate juca pe Nintendo 64, OS X, Macintosh sau Microsoft Windows.

Următoarele 2 poziții, anume 79 și 78 sunt ocupate de Resident Evil 4 din 2005 și Resident Evil din 1996, un alt clasic. Succesul lui este cunoscut și prin prisma filmelor cu aceași denumire care, la vremea lor, au rupt box officeurile. Sunt jocuri cu împușcături, de aventură, acțiune combinată cu momente horror, elementul succesului fiind chiar prezenta zombilor. Evient, din el scapă cine poate trage mai repede cu arma. Jocurile se mai pot juca pe GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, Microsoft Windows, Wii, iOS, PlayStation Portable sau Sega Saturn.

Se poate compara ceva cu Pac-Man?

Pe poziția 77 îl regăsim pe celebrul Pac-Man produs în anii 1980. Este un joc de labirint ce pare extrem de ușor la prima vedere, dar nu este. Scopul este ca tu, adică Pac-Man, să treci prin culoarele labirintului și să mănânci cât mai multe punctulețe, celebrele ”power cookies”. A primit peste 2.400 de voturi din partea fanilor și se mai poate juca pe Neo Geo Pocket Color, Super Nintendo Entertainment System, Intellivision sau pe telefonul mobil.

Locul 76 este deținut de arhicunoscutul Assassin’s Creed din 2007 care încă este în topul preferințelor gamerilor care știu ce jocuri să aleagă pentru o distracție de calitate. Este un joc de acțiune combinată cu multă aventură, dar și Stealth, opțiune ce permite evitarea confruntării cu inamicii și câștigarea jocului. Este un joc compatibil cu PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, iOS.

Pe 75, cu 3.700 de voturi se regăstește Shadow of the Colossus, un joc video din 2005. Este un joc de acțiune împletită cu aventură și puzzle-uri, compatibil cu PlayStation 2 și PlayStation 3.

Sonic the Hedgehog revine în top pe poziția 74, cu ediția video a jocului din anul 1991. Succesul de care s-a bucurat ariciul din jocuri a fost transpus și într-un film realizat în 2020, evident pentru toată familia. Jocul se poate juca în continuare pe Microsoft Windows, PlayStation 3, MS-DOS, Sega Game Gear, Java Platform.

Locul 73 este ocupat de Uncharted 4: A Thief’s End din anul 2016, cu un total de 1990 de voturi. Este un joc mai puțin popular în rândul tinerilor din România, dar potrivit pentru cei care iubesc jocurile de aventură și acțiune. Se poate juca în continuare doar pe PlayStation 4.

În continuare ajungem la poziția 72 deținută de un mare colos al jocurilor video care chiar nu are nevoie de nicio prezentare: celebrul Grand Theft Auto: Vice City din 2002. Este un joc care s-a bucurat de un real succes înca de la prima versiune lansata, GTA, și care îmbină cursele cu mașini cu acțiune, aventură și misiuni pe bandă rulantă. Se poate juca pe Microsoft Windows, Xbox și PlayStation 2.

Un nou clasic din 1994 intră în topul 100 al celor mai bune jocuri video din istorie, ocupând locul 71. Este vorba de Super Metroid lansat în anul1994. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Super Nintendo Entertainment System. Este a treia tranșă din seria Metroid, în urma evenimentelor jocului Game Boy Metroid II: Return of Samus. Grafica este, evident, veche și genul este de acțiune, aventură, cu fugit, sărituri și multe împușcături. Este compatibil cu Super Nintendo Entertainment System sau Wii.

Locul 70 este deținut de Spyro the Dragon din 1998. De la introducerea seriei au existat numeroase continuări și o trilogie de repornire. Este un joc îndrăgit de cei mici, potrivit pentru iubitorii de aventură. Este compatibil cu PlayStation Portable, PlayStation.

Cine n-a auzit de Mortal Kombat?

În continuarea topului vine un joc celebru care a făcut furori în România la vremea lui. Poziția 69 este ocupată de celebrul joc Mortal Kombat produs în 2011, inspirat de celebrul joc video cu același nume din 1992, dar și de filmul din 1995. Este un joc de lupte, cu zeci de personaje îndrăgite și extrem de periculoase. Este compatibil, în prezent, cu Xbox 360 și PlayStation 3.

În continuare ajungem la un alt clasic și anume Tomb Raider din 1996. Este o serie de jocuri și filme a căror protagonistă este Lara Croft, o arheologă foarte atrăgătoare și mereu în căutare de comori pierdute, asemănătoare personajului Indiana Jones. Este un joc ce combină mai multe stiluri, de la acțiune-aventură la puzzle-uri. Este compatibil cu Macintosh, DOS, PlayStation 3 și Windows Mobile.

Și am ajuns la poziția 67 care este ocupată de Super Mario Odyssey, varianta din 2017 a deja celebrului Mario, frate cu Luigi. Jocul nu mai are nevoie de nicio prezentare, poate doar de câteva ore petrecute pe el. În prezent se poate juca pe Nintendo Switch.

Continuăm topul cu locul 66, ocupat de Uncharted 2: Among Thieves din anul 2009, un joc de acțiune-aventură third-person shooter elaborat de Naughty Dog și publicat de Sony Computer Entertainment exclusiv pentru PlayStation 3. Este al doilea joc din serie după cel apărut din 2007, Uncharted: Drake’s Fortune.

Ajungem pe poziția 65 cu God of War 3 din 2010, aproape o prospătură putem zice. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat de Santa Monica Studio și publicat de Sony Computer Entertainment, compatibil cu PlayStation 3.

Următorul joc video din top este Half-Life 2 din 2004, un joc pentru PC de tip First-Person Shooter. Este continuarea lui Half-Life, creat de către Valve Software și lansat în urma unui ciclu de dezvoltare de 5 ani, timp în care codul sursă al jocului a fost pus ilegal pe internet de către un hacker. Este compatibil cu Windows, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3 și Mac OS X.

Continuăm cu locul 63 ocupat de Kingdom Hearts din anul 2002, o serie de jocuri de acțiune dezvoltate și publicate după o colaborare între Square Enix și Disney. Se află sub conducerea lui Tetsuya Nomura, un angajat cu vechime, și este un crossover între Square Enix și Disney bazat într-un univers fictiv. E compatibil cu PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 și Xbox One.

Mai departe avem Far Cry 3 din anul 2012 pe poziția 62, ce s-a bucurat de mai mult succes peste hotare. Este un joc open world first-person shooter dezvoltat de Ubisoft Montreal în colaborare cu Ubisoft Massive, Ubisoft Red Storm, Ubisoft Shanghai, publicat de Ubisoft pentru Microsoft Windows, Xbox 360 și PlayStation 3.

Mai departe avem locul 61 cu Fallout 4 din 2015, o prospătură putem zice. Este un joc de acțiune role-playing dezvoltat de Bethesda Game Studios și publicat de Bethesda Softworks. Este al șaselea joc din seria Fallout și a fost lansat pentru PC, PS4 și Xbox One.

Ajungem la un clasic al anilor 1999: Age of Empires II: The Age of Kings. Este un joc de strategie în timp real dezvoltat de Ensemble Studios și publicat de Microsoft. Jocul se bazează pe marile evenimente din epoca medievală. E compatibil cu PlayStation 2, Microsoft Windows, Mac OS, Macintosh sau Game Boy Color.

Poziția 59 este deținută de jocul The Legend of Zelda: The Wind Waker lansat în 2002. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru consola de jocuri video de acasă GameCube. A zecea tranșă din seria The Legend of Zelda, a fost lansată în Japonia în decembrie 2002, în America de Nord în martie 2003 și în Europa în mai 2003. Compatibil cu Nintendo GameCube sau Wii U.

Continuăm topul cu locul 58 deținut de Portal 2 din anul 2011, un joc video single-player first-person, de rezolvat puzzle-uri dezvoltat de Valve Corporation. Deține 11 premii câștigate de la lansare și până în prezent. Este compatibil cu PlayStation 3, Microsoft Windows, Xbox 360, Classic Mac OS și Linux.

Am ajuns și la 57, o poziție ocupată de Borderlands 2 lansat în anul 2012, un joc video shooter la prima persoană dezvoltat de Gearbox Software și publicat de 2K Games. Acțiunea are loc la 5 ani de la evenimentele din Borderlands deci jocul este din nou stabilit pe planeta Pandora. E compatibil cu Windows, PlayStation 3, Xbox 360, OS X și PlayStation Vita.

Galaxia lui Super Mario

Locul 56 este ocupat de Super Mario Galaxy lansat în 2007. Este un joc video de acțiune-aventură, dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Wii. Este al treilea joc 3D din seria Super Mario, compatibil și cu Android sau Nintendo Switch.

Ajungem la poziția 55 unde regăsim Final Fantasy VII lansat în anul 1997. Este un joc video de role-playing dezvoltat de Square pentru consola PlayStation. Este a șaptea parte din seria Final Fantasy, publicat în Japonia de Square și lansat în alte regiuni de Sony Computer Entertainment. Este primul din seria principală cu o versiune PAL și e compatibil cu PlayStation.

Pe 54 regăsim jocul video The Elder Scrolls IV: Oblivion ce a fost lansat în 2006, un joc de rol single player dezvoltat de către Bethesda Game Studios și publicat de Bethesda Softworks și 2K Games. Este al patrulea joc din seria The Elder Scrolls aparută in 1994 și a câștigat 8 premii de la lansarea sa. Este compatibil cu Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, PlayStation 3 și Microsoft Windows.

În continuare, cu 3.700 de voturi intră în top, pe locul 53, Dark Souls. Este vorba de o serie de jocuri de rol de acțiune dezvoltate de FromSoftware. Seria a început cu lansarea Demon’s Souls pentru PlayStation 3 în 2009 și a fost urmată de Dark Souls și de continuările sale, Dark Souls II și Dark Souls III, în anii 2010. Jocul este compatibil cu PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, PlayStation 4 sau Xbox One.

Pe 52 se află The Legend of Zelda: Twilight Princess, lansat în 2006. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru consolele de jocuri video GameCube și Wii. Este a treisprezecea tranșă din seria The Legend of Zelda și a reușit să adune de la fani 3.233 de voturi.

Un loc mai jos se regăsește clasicul Super Mario Kart lansat în anii 1992. Este o serie de jocuri video dezvoltată de Nintendo. În Mario Kart, personajele conduc vehicule în diferite curse, folosind de asemenea obiecte speciale pentru a câștiga. Este compatibil cu Super Nintendo Entertainment System sau Wii.

Și uite așa am ajuns și la jumătatea topului, mai exact pe poziția 50 și ultima de această dată. Aici se află Resident Evil 2, lansat în 1998. Este un joc horror de supraviețuire dezvoltat și publicat de Capcom. Este compatibil cu GameCube, Personal computer, Dreamcast, Game com.