Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă pentru mai multe zile. Ce cartiere sunt vizate

Bucureștenii se confruntă din nou cu întreruperi majore în furnizarea apei calde, după ce Termoenergetica a anunțat o serie amplă de lucrări programate pentru această săptămână. Intervențiile vizează conducte vechi de zeci de ani, aflate în mai multe zone din Capitală, iar consecințele se vor resimți în sute de blocuri și la mai mulți agenți economici.

Lucrări ample în sectorul 2

Potrivit comunicatului transmis de companie, aproape 800 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 rămân fără apă caldă în zilele următoare, durata sistărilor variind în funcție de complexitatea lucrărilor.

În sectorul 2, rețeaua termică primară va fi oprită pe Bulevardul Basarabia, acolo unde conducta de 600 mm, pusă în funcțiune în 1975, necesită reparații urgente. Din acest motiv, alimentarea cu apă caldă va fi întreruptă pentru șase puncte termice, ceea ce afectează 82 de blocuri și doi agenți economici. Perioada de întrerupere este de luni, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

Intervenții extinse în sectorul 3

Cea mai mare parte a lucrărilor programate are loc în sectorul 3, unde trei zone majore vor fi afectate simultan.

Pe Splaiul Unirii și Bulevardul Mircea Vodă, unde conducta principală are diametrul de 800 mm și a fost pusă în funcțiune în 1995, echipele Termoenergetica vor efectua lucrări de reîntregire și reparații. Acestea presupun oprirea agentului termic pentru zece puncte termice, adică 178 de blocuri și trei agenți economici, în perioada luni, ora 09:00 – sâmbătă, ora 23:00.

Tot în sectorul 3, dar pe Splaiul Unirii, o altă conductă, de această dată cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, va fi reparată. În consecință, șapte puncte termice (135 de blocuri) vor rămâne fără apă caldă în intervalul luni – sâmbătă, până la ora 23:00.

Situația în sectorul 4

În sectorul 4 sunt vizate mai multe străzi importante, printre care V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu-Motru și Calea Văcărești. Conducta principală din zonă, cu diametrul de 500 mm și pusă în funcțiune în 1992, va fi reparată, ceea ce înseamnă că șase puncte termice – adică 129 de blocuri și doi agenți economici – nu vor avea apă caldă de luni până sâmbătă seara.

Tot aici, pe strada Sergent Nițu Vasile, o altă conductă, de 600 mm și pusă în funcțiune în 1983, va fi supusă reparațiilor. Astfel, nouă puncte termice (106 blocuri și un agent economic) vor fi afectate de marți dimineață până joi seara.

În plus, pe Aleea Covasna se lucrează la racordul punctului termic „3 Zona II”. Aceasta presupune oprirea alimentării pentru un punct termic, echivalentul a 19 blocuri, de luni până miercuri seara.

Zone vizate în sectoarele 5 și 6

În sectorul 5, lucrările sunt mai reduse ca amploare, dar totuși resimțite de locuitori. Pe strada Eroii Sanitari, racordul punctului termic „Marinescu”, pus în funcțiune în 1989, intră în reparații. Furnizarea apei calde către două blocuri va fi sistată de luni dimineață până marți seara.

Sectorul 6 va avea două puncte mari de intervenție. Pe Bulevardul Constructorilor, conducta de 600 mm, pusă în funcțiune în 1980, va fi reparată, ceea ce lasă fără apă caldă cinci puncte termice (127 de blocuri și un punct termic industrial) între miercuri și vineri seara.

De asemenea, pe Bulevardul Timișoara sunt programate reparații la conducta instalată în 1984. Lucrările au loc de luni până marți seara, dar aici clienții nu vor fi afectați, potrivit companiei.

Conducte vechi de peste patru decenii

Datele prezentate de Termoenergetica arată că mare parte dintre conductele vizate de lucrări au fost puse în funcțiune între anii 1975 și 1995. Vechimea acestora, de peste 30–45 de ani, explică numărul mare de avarii și necesitatea modernizării.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste intervenții sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de agent termic și pentru asigurarea unui serviciu mai stabil în sezonul rece.