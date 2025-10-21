Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 09:52
de Iulia Kelt

Aproape 18 milioane de persoane au fost afectate în urma unui atac cibernetic asupra unei platforme de împrumuturi

TEHNOLOGIE
Aproape 18 milioane de persoane au fost afectate în urma unui atac cibernetic asupra unei platforme de împrumuturi
Atac cibernetic de amploare / Foto: Normandy Insurance Company

Platforma americană de împrumuturi peer-to-peer Prosper este vizată de unul dintre cele mai ample atacuri cibernetice din 2025, potrivit site-ului de monitorizare a breșelor de date Have I Been Pwned (HIBP). Conform sursei, incidentul din septembrie ar fi expus datele a aproximativ 17,6 milioane de utilizatori.

Prosper, cu sediul în San Francisco, a confirmat anterior compromiterea unor informații „confidențiale, proprietare și personale”, inclusiv a numerelor de securitate socială, dar nu a validat până în prezent amploarea raportată de HIBP.

Compania a declarat că investigația este încă în desfășurare și că lucrează pentru a identifica datele compromise și persoanele afectate, scrie The Register.

Vezi și:
Breșă de securitate majoră la unul dintre magazinele de haine preferate ale românilor. Ce s-a întâmplat cu datele clienților?
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate

Informații personale expuse

Potrivit Have I Been Pwned, breșa ar fi vizat o gamă largă de informații sensibile: adrese de e-mail, date de naștere, adrese fizice, venituri, situații de angajare, niveluri de credit, detalii despre documente de identitate, adrese IP și informații despre navigatorul web utilizat.

În ciuda acestui fapt, Prosper susține că fondurile și conturile clienților nu au fost afectate, iar operațiunile platformei au continuat normal.

Atacul cibernetic a fost detectat la începutul lunii septembrie, iar compania afirmă că accesul neautorizat a fost izolat pe 2 septembrie. Totuși, momentul inițial al infiltrării nu a fost încă stabilit.

„Rezolvarea acestui incident este prioritatea noastră principală. Am acționat imediat pentru a limita impactul, a preveni răspândirea și a informa utilizatorii afectați”, a transmis Prosper într-o declarație oficială.

Printre cele mai mari breșe ale anului

Dacă cifra raportată de HIBP este corectă, atacul cibernetic asupra Prosper se înscrie printre cele mai semnificative incidente de securitate cibernetică din 2025, deși este mult sub nivelul breșelor majore din trecut, cum ar fi cele care au vizat Home Depot (56 milioane de victime) sau JPMorgan Chase (83 milioane).

Ca măsură de protecție, compania va oferi serviciile de monitorizare gratuită a creditului pentru persoanele afectate și a anunțat că va colabora integral cu autoritățile americane.

În plus, Prosper a promis îmbunătățirea infrastructurii sale de securitate, în pofida existenței „unor multiple măsuri și tehnologii” de protecție deja implementate.

Fondată în 2005, Prosper susține că a facilitat accesul a peste 2 milioane de persoane la împrumuturi în valoare de peste 28 de miliarde de dolari.

În prezent, compania încearcă să restabilească încrederea clienților, într-un context în care atacurile cibernetice asupra instituțiilor financiare devin tot mai frecvente și mai sofisticate.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Tinerii din Generația Z, amenințați de un „job-pocalips” pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Tinerii din Generația Z, amenințați de un „job-pocalips” pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială
Sectorul IT&C trage în jos piața birourilor din București: cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani
Sectorul IT&C trage în jos piața birourilor din București: cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani
Oftatul „din tot sufletul” poate fi benefic pentru sănătatea plămânilor, arată un nou studiu
Oftatul „din tot sufletul” poate fi benefic pentru sănătatea plămânilor, arată un nou studiu
O nouă ipoteză despre materia întunecată: misterioasa „strălucire” din centrul Căii Lactee ar putea proveni din ciocniri cosmice invizibile
O nouă ipoteză despre materia întunecată: misterioasa „strălucire” din centrul Căii Lactee ar putea proveni din ciocniri cosmice invizibile
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Pilonul 2 de pensii: până când se mai poate retrage întreaga sumă acumulată
Mai bine de 100 de extensii Chrome pun în pericol sănătatea cibernetică. Cum acționau, de fapt, escrocii, riscurile pentru utilizatori
Mai bine de 100 de extensii Chrome pun în pericol sănătatea cibernetică. Cum acționau, de fapt, escrocii, riscurile pentru utilizatori
Cel mai scump Duster nu vine cu dotări speciale, dar costă 45.000 de euro. Cum se justifică investiția fabuloasă într-o mașină normală
Cel mai scump Duster nu vine cu dotări speciale, dar costă 45.000 de euro. Cum se justifică investiția fabuloasă într-o mașină normală
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...