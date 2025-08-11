Ultima ora
Apple testează un Siri reinventat, capabil să controleze aplicații doar prin voce

Apple testează un Siri reinventat, capabil să controleze aplicații doar prin voce
Apple a început să testeze noul Siri. (Foto: Playtech)

Apple lucrează intens la o versiune mult îmbunătățită a asistentului său vocal Siri, alimentată de inteligența artificială, și a început deja testele interne cu câteva luni înainte de lansarea oficială. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, compania testează integrarea Siri nu doar cu aplicațiile proprii, ci și cu aplicații terțe, pentru ca utilizatorii să poată realiza diverse acțiuni exclusiv prin comenzi vocale.

Comenzi vocale în locul atingerii ecranului

Printre aplicațiile implicate în testele actuale se numără Uber, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook și WhatsApp, dar și o serie de jocuri mobile. Scopul este ca Siri să poată executa comenzi complexe, fără ca utilizatorul să mai fie nevoit să atingă ecranul.

De exemplu, noul Siri ar putea găsi o anumită fotografie din galerie, să o editeze și să o trimită unui prieten, totul doar pe baza instrucțiunilor vocale. Alte scenarii includ postarea unui comentariu pe Instagram, adăugarea unui produs în coșul unei aplicații de cumpărături, sau chiar logarea într-o aplicație – fără nicio interacțiune fizică cu telefonul.

Întârziere și lansare etapizată

Noul Siri a fost anunțat oficial încă din vara anului trecut, însă Apple nu a reușit să livreze la timp funcționalitățile promise, ceea ce a atras critici din partea fanilor și a presei. Conform surselor citate, testele actuale au rolul de a rafina integrarea cu diferite platforme și de a asigura o experiență stabilă și precisă înainte de lansare.

Planul companiei este ca noul Siri să fie disponibil oficial în primăvara anului viitor. Totuși, lansarea va fi etapizată: Statele Unite vor fi primele care vor beneficia de noile funcții, iar utilizatorii din Europa ar putea avea acces la acestea abia câteva luni mai târziu.

Această abordare sugerează că Apple vrea să minimizeze riscul unor probleme tehnice la debut, dar și să testeze gradul de adopție al noilor capabilități înainte de extinderea globală. Dacă totul decurge conform planului, Siri ar putea trece în sfârșit de la un simplu asistent vocal la un adevărat operator digital capabil să interacționeze fluent cu ecosistemul de aplicații.

