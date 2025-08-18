Ultima ora
18 aug. 2025 | 09:07
de Mihai Liviu

Apple pregătește un sistem de operare secret care promite să schimbe casele inteligente

Apple se pregătește să adauge o nouă piesă la colecția sa de sisteme de operare, care include deja iOS, iPadOS și macOS. Noul software, aflat momentan sub numele de cod Charismatic, va fi dedicat dispozitivelor de smart home pe care compania intenționează să le lanseze în următorii ani. Conform Bloomberg, Apple își va face debutul în această zonă în 2026, cu un ecran inteligent de 7 inch, montat pe un stativ rotund.

Charismatic, sistemul care va alimenta viitoarele dispozitive smart home

Planul inițial era ca ecranul să fie disponibil în 2025, însă dezvoltarea a fost amânată pentru anul următor, deoarece depinde de noul Siri, versiunea avansată a asistentului vocal, care nu este încă finalizată. Acest Siri actualizat va sta la baza interacțiunii cu utilizatorii, fiind gândit să răspundă mai natural la întrebări și să ofere o experiență mai apropiată de o conversație reală.

În 2027, Apple are în plan să ducă lucrurile și mai departe cu un dispozitiv denumit de Bloomberg „robot de masă”. Acesta va include un braț mecanic care poate mișca ecranul și îl poate întinde sau retrage cu aproximativ 15 centimetri. Conceptul este promovat ca un „prieten” bazat pe inteligență artificială, capabil să poarte discuții cu utilizatorii și să ofere suport pentru sarcini zilnice prin intermediul Siri.

Un mix între tvOS și watchOS, cu aplicații familiare

Sistemul de operare Charismatic va combina elemente din tvOS și watchOS. Interfața va include aplicații organizate hexagonal, precum pe Apple Watch, și widget-uri utile pentru afișarea rapidă a informațiilor. Interacțiunea principală va fi prin comenzi vocale, însă utilizatorii vor putea folosi și atingeri pentru control direct.

Printre aplicațiile integrate se vor regăsi unele deja familiare fanilor Apple, precum Calendar, Camera, Music, Reminders și Notes. O altă noutate majoră va fi suportul pentru profiluri multiple, ceea ce înseamnă că membrii unei familii își vor putea salva preferințele și comenzile personalizate, oferind o experiență adaptată fiecăruia.

Un pas spre case inteligente cu accent pe AI

Prin Charismatic, Apple încearcă să își consolideze poziția pe piața smart home, unde rivali precum Amazon și Google au deja produse consacrate. Diferența majoră o va face, cel mai probabil, integrarea strânsă cu ecosistemul Apple și folosirea AI pentru a crea o experiență mai personalizată și mai naturală.

Dacă noul Siri va reuși să ofere interacțiuni fluente și utile, iar dispozitivele planificate pentru 2026 și 2027 se vor ridica la nivelul așteptărilor, Apple ar putea transforma radical modul în care oamenii interacționează cu tehnologia din propriile case.

