12 aug. 2025 | 11:00
Mihai Liviu

Apple se pregătește să lanseze primul MacBook „ieftin” din istoria companiei
Un Apple MacBook cu un sticker inspirat dintr-o lucrare celebră a artistului Banksy.

Apple pregătește un pas surprinzător în strategia sa hardware, fiind pe punctul de a lansa primul MacBook gândit pentru un segment de preț mai accesibil. Potrivit analistului chinez Ming-Chi Kuo, cunoscut pentru acuratețea informațiilor sale despre companie, noul model ar putea intra în producția de masă în curând, cu lansarea planificată spre finalul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor.

Un MacBook cu procesor de iPhone și porturi standard

Pentru a atinge un preț de vânzare estimat între 600 și 700 de dolari, Apple ar urma să facă mai multe compromisuri de design și performanță. Cel mai notabil este alegerea unui procesor dezvoltat inițial pentru iPhone — modelul A18 Pro — în locul tradiționalelor procesoare din seria M, optimizate special pentru Mac-uri.

Un alt element surprinzător este renunțarea la conectivitatea Thunderbolt. Noul MacBook, cu ecran de 12,9 inch, ar urma să fie echipat cu porturi USB-C standard, o schimbare care ar putea limita viteza de transfer și opțiunile de conectivitate avansată, dar care reduce costurile de producție.

Provocare directă pentru Chromebook-uri

Kuo estimează că Apple va produce între cinci și șapte milioane de unități în primul an, cu o creștere a volumului de 30-40% ulterior, dacă cererea se dovedește puternică. Prețul mai mic și specificațiile orientate spre utilizatorii obișnuiți sugerează că acest MacBook va fi o alternativă directă la Chromebook-urile cu Chrome OS, foarte populare în segmentul educațional și în piețele sensibile la preț.

Dacă informațiile se confirmă, ar fi pentru prima dată când Apple intră agresiv pe un teritoriu dominat de laptopuri accesibile, mizând pe brand și ecosistemul său software pentru a atrage cumpărători. Rămâne de văzut dacă utilizatorii vor accepta compromisurile de performanță pentru un MacBook mai ieftin sau dacă vor prefera să rămână la modelele tradiționale, mai scumpe, dar mai performante.

