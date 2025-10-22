Apple introduce o opțiune nouă în iOS 26.1: utilizatorii pot ajusta transparența designului Liquid Glass

Apple continuă să rafineze experiența vizuală oferită de noul sistem de operare iOS 26, iar cea mai recentă versiune beta – iOS 26.1 – vine cu o opțiune apreciată de utilizatorii care preferă un design mai personalizabil. Compania a introdus un comutator care permite reglarea transparenței elementelor Liquid Glass, una dintre cele mai importante noutăți estetice ale actualei generații de iOS.

Designul „Liquid Glass” a fost prezentat oficial în vară, în cadrul conferinței WWDC, drept o reinterpretare modernă a suprafețelor translucide care definesc de ani buni estetica Apple. Inspirat din efectul de sticlă înghețată introdus pe vremea macOS Yosemite și iOS 7, noul stil aduce o senzație mai organică și mai dinamică, cu reflexii subtile și un joc de transparențe menit să creeze adâncime în interfață. Totuși, mulți utilizatori au semnalat că nivelul ridicat de transparență afecta lizibilitatea textului și vizibilitatea elementelor UI în anumite contexte.

Ca răspuns, Apple a introdus acum posibilitatea de a alege între două moduri distincte: „Clear” (sticlă clară) și „Tinted” (sticlă mată). Prin intermediul noii opțiuni, accesibile din meniul Settings > Display & Brightness > Liquid Glass, utilizatorii pot decide cât de pronunțat va fi efectul de transparență în meniuri, ferestre și ecrane. Astfel, cei care preferă un contrast mai bun pot opta pentru un aspect mai mat, iar cei care apreciază estetica minimalistă pot păstra varianta clară.

Opțiunea este disponibilă momentan în versiunea pentru dezvoltatori a iOS 26.1, dar Apple a extins funcționalitatea și pentru iPadOS 26.1 și macOS 26.1, semn că noul efect vizual va deveni o constantă în întregul ecosistem software al companiei.

Experiență mai echilibrată între estetică și funcționalitate

Deși modificarea poate părea subtilă, ea are implicații importante asupra modului în care utilizatorii percep claritatea interfeței. În versiunile inițiale ale lui iOS 26, numeroși testeri au remarcat că interfețele „prea sticloase” făceau unele meniuri mai greu de citit, mai ales în condiții de lumină puternică sau pe fundaluri colorate. Apple pare să fi ascultat feedbackul comunității și a ales să ofere control suplimentar asupra designului, fără să renunțe la semnătura vizuală a sistemului.

În practică, diferențele dintre modul Clear și cel Tinted sunt vizibile în aplicațiile de sistem, cum ar fi App Store, Apple TV, Apple Music sau Safari. În varianta Tinted, suprafețele devin ușor matifiate, ceea ce conferă un aspect mai sobru și o lizibilitate superioară.

Noua opțiune marchează și o tendință mai amplă a Apple: aceea de a oferi utilizatorilor un control mai mare asupra interfeței, fără a compromite consistența estetică. Este o abordare similară cu introducerea modului întunecat (Dark Mode) sau a setărilor dinamice pentru ecranul principal, care le permit utilizatorilor să adapteze sistemul propriilor preferințe vizuale.

În plus, Apple testează constant echilibrul dintre performanță și efecte vizuale complexe. Deși Liquid Glass este intens din punct de vedere grafic, optimizările din iOS 26.1 asigură că randarea acestuia nu afectează autonomia bateriei sau fluiditatea interfeței. În versiunile testate, diferențele de performanță între cele două moduri sunt minime, ceea ce confirmă eficiența optimizărilor interne ale companiei.

Noi funcții de confidențialitate și siguranță în iOS 26.1

Pe lângă noutățile estetice, iOS 26.1 introduce și o serie de funcții utile pentru protejarea datelor personale. Una dintre cele mai interesante adăugiri este opțiunea de a dezactiva accesul la cameră direct din ecranul de blocare. Funcția, care poate fi modificată din Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera, le permite utilizatorilor să prevină situațiile în care altcineva ar putea folosi camera fără a avea acces complet la telefon.

Această schimbare vine în contextul unei preocupări tot mai mari pentru confidențialitate. Deși accesul rapid la cameră a fost mult timp considerat o funcție convenabilă, unii utilizatori au semnalat că poate fi exploatată abuziv, în special în situațiile în care un dispozitiv este pierdut sau furat. Prin urmare, noul comutator oferă o soluție simplă pentru a limita astfel de riscuri.

Actualizarea 26.1 mai include și mici îmbunătățiri de performanță și stabilitate, în special pentru funcțiile bazate pe inteligență artificială, precum sugestiile Siri, adaptarea automată a culorilor ecranului sau organizarea dinamică a aplicațiilor în Dock.

Prin aceste modificări, Apple își consolidează strategia de a oferi un echilibru între estetică, funcționalitate și protecția datelor personale. iOS 26.1 nu aduce schimbări radicale, dar rafinează experiența de utilizare și demonstrează atenția constantă a companiei față de detaliile care fac diferența între un simplu sistem de operare și un ecosistem coerent.

Prin introducerea noului comutator pentru Liquid Glass și a funcțiilor suplimentare de securitate, Apple confirmă că ascultă feedbackul comunității sale. iOS 26.1 aduce o interfață mai personalizabilă și mai sigură, oferind utilizatorilor libertatea de a alege între claritate estetică și confort vizual. Este o actualizare care nu impresionează prin spectaculozitate, ci prin finețea ajustărilor — exact genul de detaliu care face diferența într-un ecosistem matur precum cel Apple.