Apocalipsa internetului provocată de Google pleacă de la fiecare click în minus. Cât te costă răspunsurile cu AI din căutări, de fapt

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Google a îngropat internetul așa cum îl știai

Modelul economic care a susținut internetul în ultimele două decenii se bazează pe un gest aparent banal: click-ul. Fie că este vorba de un mouse sau de o atingere pe ecranul telefonului, acest click te duce de la o pagină de rezultate sau dintr-un flux social media către un site care afișează reclame. Din aceste afișări, editorii și creatorii de conținut își câștigă existența. Dar apariția AI Overviews, funcția Google care răspunde direct întrebărilor utilizatorilor fără a mai trimite click-uri către site-uri, amenință să rupă acest lanț.

Jurnaliști și cercetători avertizează că fenomenul poate deveni un „eveniment la nivel de extincție” pentru mulți publisheri, mai ales pentru cei mici. Traficul unor site-uri a scăzut considerabil în paralel cu extinderea AI Overviews, iar pentru unii pierderile sunt deja fatale.

Cum schimbă AI economia internetului

În modelul clasic, Google indexa site-urile și returna o listă de linkuri. Utilizatorii le accesau, iar site-urile monetizau vizitele prin reclame sau vânzări. AI Overviews schimbă paradigma: oferă direct un rezumat generat de inteligența artificială, preluând informații din surse multiple fără ca utilizatorul să mai dea click.

Acest lucru reduce masiv numărul de vizitatori pe care editorii îi pot transforma în venit. Unii acuză Google și alte companii de AI că folosesc conținutul fără a-l licenția, transformând munca altora în răspunsuri automate pentru care editorii nu sunt remunerați.

În replică, Google susține că urmărește să trimită în continuare trafic către site-uri și că fluctuațiile de trafic pot fi cauzate și de alți factori, inclusiv schimbări de algoritm independente de funcțiile AI.

Posibile soluții și direcții noi

Unii actori din industrie caută metode de adaptare. Cloudflare, o companie majoră de securitate web, a introdus opțiunea „pay-per-crawl”, prin care editorii pot bloca accesul roboților AI la conținut dacă nu plătesc o taxă. Este o încercare de a crea un model prin care creatorii de conținut să fie remunerați atunci când munca lor este folosită pentru antrenarea sau alimentarea unui model AI.

Pe de altă parte, alți jucători aleg să se adapteze la realitatea AI. Unele companii optimizează conținutul pentru a fi preluat și citat de AI, mizând că prezența în răspunsurile acestora le va aduce totuși beneficii indirecte, precum vizibilitate și creșterea încrederii publicului.

Există și scenarii radicale, în care internetul ar putea deveni, în mare parte, un spațiu „nonvizual”, conceput mai mult pentru a fi citit de AI decât de oameni. În acest viitor, cuvintele, structura și claritatea informației ar conta mai mult decât elementele vizuale și interactive.

Între timp, unii creatori de conținut se reorientează către servicii sau produse care nu pot fi replicate de AI, cum ar fi experiențele directe. Un exemplu este un site de călătorii care, confruntat cu scăderea traficului, și-a extins activitatea către organizarea de tururi personalizate, conform NPR.org.

