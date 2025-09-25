Aplicații care pornesc singure în fundal: cum le oprești și economisești bateria pe iPhone

Un iPhone este gândit să funcționeze fluid, să gestioneze resursele inteligent și să îți ofere autonomie cât mai mare. Totuși, poate ai observat că bateria scade mai repede decât te-ai aștepta, chiar și atunci când nu folosești intens telefonul. De multe ori, vinovate sunt aplicațiile care rulează în fundal, consumând energie și trafic de date fără să-ți dai seama.

Aceste aplicații pot porni singure pentru a actualiza conținut, a trimite notificări sau a rula servicii de localizare. Chiar dacă uneori este util, cum ar fi la aplicațiile de mesagerie sau hărți, în alte cazuri îți afectează negativ autonomia și performanța. Din fericire, iOS îți pune la dispoziție opțiuni clare pentru a controla acest comportament și a economisi resurse.

Primul pas pentru a rezolva problema este să afli ce aplicații îți consumă bateria atunci când nu le folosești. Intră în „Setări > Baterie” și derulează în jos. Acolo vei găsi o listă detaliată cu aplicațiile și procentajul de consum al fiecăreia. Unele vor avea mențiunea „Activitate în fundal”, semn că rulează chiar și atunci când nu le deschizi direct.

Dacă observi aplicații pe care nu le folosești frecvent, dar care apar cu un consum ridicat, acestea sunt primele candidate pentru a fi restricționate. În plus, poți verifica în „Setări > General > Reîmprospătare în fundal”. Acolo vei vedea exact ce aplicații au permisiunea de a descărca date și a funcționa fără să le accesezi.

Această analiză îți oferă imaginea de ansamblu: nu toate aplicațiile care rulează în fundal trebuie oprite, dar cele care nu îți sunt esențiale pot fi dezactivate fără probleme.

Cum dezactivezi reîmprospătarea aplicațiilor și notificările inutile

După ce ai identificat aplicațiile consumatoare de resurse, e momentul să acționezi. Accesează „Setări > General > Reîmprospătare în fundal”. Ai două opțiuni: fie dezactivezi complet funcția pentru toate aplicațiile, fie o personalizezi pentru fiecare aplicație în parte. Cea de-a doua variantă este de obicei mai eficientă, pentru că îți permite să păstrezi active doar aplicațiile importante, cum ar fi cele de mesagerie sau email.

Un alt aspect important este gestionarea notificărilor. Intră în „Setări > Notificări” și analizează aplicațiile listate. Dezactivează notificările pentru cele pe care nu le consideri esențiale. Chiar dacă pare un detaliu minor, notificările implică deseori trezirea procesorului și a conexiunii de date, ceea ce consumă bateria suplimentar.

Nu uita să verifici și aplicațiile care folosesc serviciile de localizare. În „Setări > Confidențialitate și securitate > Servicii de localizare”, poți alege ca aplicațiile să aibă acces la locație doar „Când este folosită aplicația” în loc de „Întotdeauna”. Această schimbare are un impact vizibil asupra autonomiei bateriei.

Sfaturi practice pentru a preveni consumul ascuns de energie

Pe lângă oprirea aplicațiilor care pornesc singure în fundal, există câteva măsuri simple care îți optimizează și mai mult autonomia. De exemplu, activează modul „Low Power Mode” atunci când știi că nu vei avea acces rapid la încărcător. Acesta reduce activitățile de fundal, inclusiv descărcările automate și efectele vizuale.

De asemenea, menține iOS actualizat. Apple optimizează constant modul în care sistemul gestionează procesele, iar o versiune nouă de software poate rezolva buguri legate de consumul anormal de energie. În plus, repornirea periodică a telefonului curăță procesele blocate și poate readuce autonomia la un nivel normal.

Un alt sfat util este să eviți închiderea forțată a aplicațiilor din multitasking, decât dacă acestea s-au blocat. În mod contraintuitiv, redeschiderea lor ulterioară consumă mai multă energie decât menținerea lor în stare suspendată. Așadar, mai important decât „închiderea” lor este controlul reîmprospătării în fundal și al notificărilor.

Aplicațiile care pornesc singure în fundal pe iPhone nu sunt o problemă gravă, dar pot deveni o sursă constantă de frustrare prin scăderea autonomiei. Cu pașii corecți – identificarea aplicațiilor consumatoare, dezactivarea opțiunilor inutile și aplicarea unor setări inteligente – poți prelungi considerabil durata bateriei. În plus, vei simți că telefonul reacționează mai rapid și rămâne disponibil mai mult timp între încărcări.