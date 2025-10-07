INTERVIU Aplicația care vrea să transforme modul în care înveți limbi străine cu ajutorul vocii și inteligenței artificiale. Ce se întâmplă cu profesorii, când AI-ul e la „putere”?

Inteligența artificială nu înlocuiește profesorii de limbi străine, ci le devine aliat. O nouă generație de „profesori” virtuali bazată pe voce și inteligență artificială transformă felul în care oamenii învață, oferind conversații realiste, feedback instant și lecții adaptate fiecărui nivel. Nu e vorba de a scoate omul din ecuație, ci de a-i oferi un instrument puternic care îl eliberează de sarcinile repetitive și îl lasă să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult: comunicarea, cultura și înțelegerea profundă a limbii.

Fenomenul capătă amploare la nivel global, pe măsură ce milioane de utilizatori petrec mai mult timp vorbind cu profesori AI decât studiind cu aplicațiile clasice. În acest context, profesorii devin mentori și antrenori ai gândirii și expresiei, în timp ce AI-ul preia partea tehnică: pronunție, gramatică, exerciții personalizate.

Playtech a discutat cu fondatorii Talkpal, Dimitri Dekanozishvili și David Gegechkori, compania care învață peste 6 milioane de oameni să vorbească 60 de limbi prin conversații generate de inteligență artificială. Ei explică cum AI-ul completează munca profesorilor, cum schimbă această tehnologie procesul de învățare și ce înseamnă, de fapt, „viitorul educației” în era vocilor digitale.

INTERVIU Dimitri Dekanozishvili și David Gegechkori, co-fondatori Talkpal

Playtech: Ce v-a inspirat să construiți Talkpal în jurul conversațiilor vocale, în loc de simplul chat text?

Dimitri & David: De la început, viziunea noastră a fost globală și practică: să simulăm conversații reale cu feedback instant, astfel încât cursanții să își poată construi încrederea mai repede. Cu progresele recente în recunoașterea vorbirii și vocile AI, putem corecta pronunția, intonația și gramatica pe loc și ne putem adapta nivelului și obiectivelor cursantului. Iterație rapidă, testare A/B și construirea de funcționalități care reflectă situații din lumea reală — precum jocuri de rol și dezbateri — mai degrabă decât exerciții statice.

Playtech: Cum pot profesorii AI să se potrivească — sau chiar să îmbunătățească — rolul unui profesor tradițional?

Dimitri & David: Profesorii AI oferă practică nelimitată, acces 24/7 și corecturi imediate — lucruri greu de obținut constant doar prin tutoriatul uman. Ei personalizează lecțiile, comută între moduri de practică (chat, apeluri, jocuri de rol, dezbateri) și ajustează dificultatea în timp real. Din experiența noastră, operând în mai multe regiuni, cursanții apreciază procesul de onboarding localizat, prețurile și metodele de plată locale, iar AI se integrează perfect în acest cadru. Nu vedem AI-ul înlocuind profesorii buni; în schimb, îi eliberează pentru a se concentra pe coaching de valoare mai mare, cultură și abilități de comunicare avansată, în timp ce AI-ul se ocupă de repetiție, feedback și urmărirea progresului la scară mare.

Playtech: Cei 6 milioane de utilizatori ai Talkpal cum folosesc, de obicei, aplicația zilnic? Ce ați învățat?

Dimitri & David: Utilizarea zilnică se înclină spre sesiuni scurte, dar frecvente de vorbire. Cursanții avansați petrec mai mult timp în modul Apel, Modul Personaj și Jocuri de Rol pentru a-și îmbunătăți fluența, spontaneitatea și ascultarea sub presiune. Începătorii se concentrează pe Modul Cuvinte, Modul Propoziții și Cursuri pentru a-și construi o bază solidă. Am învățat că oamenii preferă conversația activă în locul lecțiilor pasive și că cererea crește atunci când conținutul se simte localizat și relevant cultural — reflectând accentul nostru pe localizare profundă și funcționalități specifice pieței. Site-ul nostru are acum milioane de vizitatori lunar, iar reclamele noastre ajung la peste 100 de milioane de oameni, lucru pe care îl gestionăm prin automatizare extinsă și testare A/B continuă pentru a rafina aceste modele de utilizare.

Playtech: Unii spun că AI-ul nu poate înlocui latura umană a învățării limbilor. Care este răspunsul vostru?

Dimitri & David: Suntem de acord că elementul uman contează — motivația, empatia și povestirea culturală sunt punctele forte ale profesorilor buni. Abordarea noastră este una hibridă: AI-ul oferă practică nelimitată, fără presiune, feedback instant și trasee personalizate; oamenii ghidează „de ce-ul” și „cum-ul”, aduc cultura la viață și antrenează comunicarea avansată. Pe măsură ce ne-am extins global, această combinație s-a dovedit eficientă: cursanții obțin mai multă practică decât niciodată, iar profesorii sau mentorii pot petrece timp acolo unde aduc cea mai mare valoare.

Playtech: Care este partea cea mai dificilă în a face AI-ul să funcționeze bine pentru toate cele 60 de limbi integrate deja?

Dimitri & David: O provocare majoră este dobândirea unei înțelegeri profunde a diferitelor culturi, luarea în considerare a nuanțelor lor specifice și integrarea acestei experiențe în produsul nostru și în comunicarea de marketing — mai ales pe măsură ce compania crește rapid și mii de utilizatori noi ni se alătură zilnic.

Playtech: Ce date arată că cursanții petrec mai mult timp cu profesorii AI decât cu aplicațiile tradiționale sau profesorii?

Dimitri & David: Observăm sesiuni de vorbire mai lungi și mai frecvente, cu timpul petrecut în modul Chat, Jocuri de Rol și Conversații cu Personaje depășind formatele pasive. Lungimea medie a sesiunii și frecvența revenirilor au crescut ambele, indicând faptul că cursanții preferă practica reală de dialog cu AI-ul în locul exercițiilor fixe. Această schimbare corespunde tendințelor mai largi de pe piață pe care le observăm: trecerea de la studiu pasiv la conversație activă și de la aplicații statice la însoțitori AI realiști.

Playtech: Ce tendințe observați pe piață în acest domeniu?

Dimitri & David: Trei se evidențiază. (a) Cursanții trec de la studiu pasiv la conversație activă, petrecând mai mult timp efectiv vorbind cu profesorii AI decât oricând înainte. (b) AI devine noul antrenor lingvistic: feedback-ul în timp real privind vorbirea și gramatica înlocuiește rapid metodele tradiționale de corectare. (c) Practica se mută de la aplicațiile de studiu la însoțitorii AI: partenerii AI realiști au devenit cea mai bună tendință — ceva ce nu era posibil acum câțiva ani.

Playtech: Cum vor schimba profesorii AI piața de învățare a limbilor, evaluată la 60 de miliarde de dolari, în următorii 5–10 ani?

Dimitri & David: Meditațiile private se vor schimba primele, deoarece oamenii vor costuri mai mici, programe flexibile și feedback instant. AI va deveni stratul implicit de practică, atât acasă, cât și în școli, ocupându-se de exercițiile de vorbire, pronunție și teme personalizate. Profesorii se vor concentra mai mult pe coaching, cultură, proiecte și abilități de ordin superior. Rezultatul: acces mai larg, costuri mai mici și rezultate mai bune în vorbire la scară mare — aliniate obiectivului nostru pe termen lung de a deveni cea mai importantă companie din lume de învățare a limbilor bazată pe AI.

Playtech: Îi vor înlocui profesorii AI pe cei umani sau va fi un model hibrid?

Dimitri & David: Un model hibrid. AI va gestiona cea mai mare parte a practicii de rutină, corecturilor și urmării progresului, ceea ce face învățarea mai accesibilă și flexibilă. Profesorii umani se vor concentra pe motivație, feedback complex, examene și profunzime culturală. În timp, o parte mai mare din „minutele de practică” se vor muta către AI, în timp ce timpul uman va fi folosit acolo unde are cel mai mare impact.

Playtech: Cum gestionați acuratețea, nuanțele culturale?

Dimitri & David: Folosim o combinație de verificări automate, revizuire umană a conținutului nostru și localizare regională. Ajustăm recunoașterea vorbirii pentru diferite accente, adaptăm conținutul la contexte locale și rulăm teste A/B constante pentru a identifica problemele din timp. Bucla de feedback de la utilizatori ne ajută să corectăm greșelile rapid și să reducem părtinirile. Operarea în mai multe regiuni ne-a învățat să ajustăm nu doar limbajul, ci și exemplele, tonul și chiar funcțiile pentru a se potrivi așteptărilor locale.

Playtech: Dacă școlile adoptă pe scară largă profesorii AI, ce se va schimba cel mai mult pentru profesori, școli și studenți?

Dimitri & David: Profesorii câștigă timp și instrumente mai bune — AI se ocupă de practică și de feedback similar evaluării, în timp ce profesorii se concentrează pe coaching și cultură. Școlile pot oferi mai multă practică de vorbire fiecărui elev, nu doar câtorva. Elevii primesc conversații personalizate 24/7 și progrese mai rapide în vorbire. Pe termen scurt (3–5 ani), AI va fi integrat ca instrument central de practică — simulări de apeluri, jocuri de rol și feedback instant. Pe termen lung (5–10 ani), școlile care integrează profund AI vor vedea o competență orală mai puternică și trasee de învățare mai individualizate, cu profesorii ghidând abilitățile de nivel superior pe care oamenii le fac cel mai bine.

În acest context, modelul B2B al Talkpal vede o adopție rapidă: multe instituții educaționale integrează platforma noastră în rutinele zilnice (laboratoare de vorbire, teme, evaluări), menținem parteneriate active cu școli și universități și observăm o creștere puternică a cererii, pe măsură ce programele formalizează practica de vorbire și urmărirea progresului bazate pe AI în cadrul curriculei lor.