Apartamentele se vor ieftini și cu 50% în toată România! Nu cumpărați acum, că luați țeapă și de la proprietari, dar și de la dezvoltatori

Se pare că piața imobiliară românească va fi lovită de un val de ieftiniri masive, dacă previziunile economistului Radu Georgescu se vor adeveri.

Specialistul, care a urmarit cu atenție evoluția pieței în ultimii ani, recomandă celor ce îl urmăresc să fie prudenți în această perioadă și să stea departe de imobiliare. Astfel, în viziunea economistului, acesta nu este un moment prielnic pentru a face o astfel de achiziție. Cea mai înțeleaptă decizie ar fi, spune el, ca oamenii să aștepte și nu vor regreta. De ce? Fiindcă prețurile ar urma să intre la apă. Sunt așteptate ieftiniri semnificative, chiar și cu 50%.

„Prețurile apartamentelor vor scădea cu până la 50%”

„În ultimii 3 ani am recomandat clienților din CFO Network și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale să stea departe de imobiliare. Am explicat de ce consider că este un moment prost să cumperi apartamente, chiar dacă există mulți influenceri, cum ar fi youtuberi și tiktokeri, care promovează investițiile imobiliare.

Le-am spus că urmează o corecție semnificativă pe piața imobiliară, iar prețurile apartamentelor vor scădea cu până la 50%. A fost o recomandare bazată pe experiența mea, de 20 de ani în departamentele financiare și pe ceea ce am observat în piață”, a declarat economistul.

Creditele pentru locuință te pot distruge!

Expertul mai vorbește și despre riscurile uriașe pe care și le asumă românii care se înhamă la credite pentru locuințe, la acele tipuri de credite pe care trebuie să muncești toată viața să le achiți. Un credit pe 30 de ani este o decizie financiară riscantă în acest moment și nu puțini sunt cei ce au ajuns în situații extrem de dificile din această cauză.

„Ca persoană fizică, singurul lucru care te poate băga în faliment este creditul imobiliar. Nu este nimic magic în ceea ce spun eu, sunt doar lucruri pe care le-am observat și le-am învățat în acești 20 de ani. Investițiile în imobiliare sunt riscante, mai ales atunci când sunt finanțate prin împrumuturi mari. Dacă nu ai capacitatea de a plăti împrumuturile, atunci riscul de a pierde apartamentul și de a ajunge în situații financiare dificile este real”, a adăugat economistul.

Bineînțeles, în funcție de situația particulară a fiecărei persoane sau familii, decizia de a achiziționa o locuință, indiferent de modalitate, poate fi una inspiartă sau una care să aducă mai multe pagube pe termen lung. Tocmai de aceea, înainte de a face un astfel de pas, e indicat să îți analizezi foarte bine situația financiară, să iei în calcul toate riscurile și să te gândești foarte bine la contextul economic dificil pe care îl traversăm acum și pe care e foarte posibil să-l traversăm niște ani buni de acum încolo.

Prin urmare, fără o analiză serioasă și fără să știi exact care-ți sunt planurile de viitor, nu e indicat să te aventurezi în decizii financiare atât de importante, care se traduc printr-o responsabilitate pe care o vei avea de respectat multe decenii de acum înainte.