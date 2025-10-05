Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 12:26
de Badea Violeta

Legislație
Apartament cumpărat prin Prima Casă înainte de căsătorie: devine bun comun după nuntă? Avocatul explică clar situația
Multi romani se intreaba asta, iar avocatul a raspuns. Sursa foto: Profimedia

Mulți tineri se întreabă cum se încadrează proprietățile dobândite prin Prima Casă în regimul bunurilor comune după căsătorie. Avocatul Gabriela Ursărescu a răspuns recent unei întrebări adresate pe rețelele sociale, clarificând situația juridică a locuințelor achiziționate înainte de nuntă.

Devine bun comun o locuință cumpărată prin Prima Casă înainte de căsătorie?

Un utilizator a întrebat: ”Bună seara, dacă am cumpărat un apartament prin Prima Casă înainte de căsătorie, dar ratele le-am achitat la 3 ani după căsătorie, este bun comun?”

Avocatul Gabriela Ursărescu a clarificat situația: ”Nu, apartamentul este considerat bun propriu, deoarece a fost dobândit înainte de căsătorie.

Totuși, dacă ratele au fost plătite din bani comuni (obținuți în timpul căsătoriei), soțul/soția poate solicita un drept de creanță față de titularul apartamentului, proporțional cu contribuția avută la achitarea ratelor.”

Astfel, proprietatea rămâne personală, însă contribuția financiară realizată după căsătorie poate genera un drept de recuperare sau compensare în favoarea celuilalt soț.

@avocatgabrielaursarescu #onthisday ♬ original sound – avocat gabrielaursarescu

Cum se calculează dreptul de creanță al soțului/soției

Dreptul de creanță se stabilește proporțional cu sumele achitate din fondurile comune. Practic, dacă apartamentul a fost cumpărat înainte de căsătorie, dar ratele lunare au fost suportate din banii câștigați în timpul căsătoriei, soțul sau soția care a contribuit poate solicita compensarea financiară.

Aceasta nu transformă apartamentul în bun comun, ci doar recunoaște aportul fiecăruia la plata ratelor. În cazul unui divorț, valoarea contribuției poate fi recuperată printr-un proces civil sau prin acord amiabil între soți.

Ce măsuri trebuie să ia proprietarul pentru a evita conflictele

Este recomandat ca titularul apartamentului să păstreze dovezile privind proveniența banilor utilizați pentru plata ratelor. Dacă sumele provin din fonduri comune, o înțelegere scrisă între soți privind compensarea contribuțiilor poate preveni litigiile.

De asemenea, avocatul subliniază că toate tranzacțiile financiare făcute după căsătorie trebuie documentate clar, astfel încât orice drept de creanță să fie ușor de demonstrat în fața instanței sau a notarului, dacă este necesar.

Prin urmare, un apartament cumpărat prin Prima Casă înainte de căsătorie rămâne bun propriu, dar contribuțiile comune ulterioare pot da naștere unui drept de creanță care trebuie gestionat prin documente clare și respectarea legislației.

Această clarificare ajută tinerii căsătoriți să evite confuziile legate de regimul proprietăților în timpul căsniciei și să gestioneze corect contribuțiile financiare ale fiecăruia.

