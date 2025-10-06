Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 17:34
de Daoud Andra

Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe

Social
Apare un indicator rutier inedit în București. De ce va fi amplasat lângă școli și grădinițe
FOTO: Arhivă

Un proiect inedit urmează să schimbe imaginea străzilor din Capitală. Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică o inițiativă care propune instalarea unui nou indicator rutier cu mesaj ecologic, menit să reducă poluarea din jurul instituțiilor de învățământ. Noul semn va purta inscripția clară: „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi.”

Un mesaj simplu, dar cu impact

Ideea face parte din programul „Oprește Motorul”, o campanie locală prin care autoritățile încearcă să diminueze emisiile nocive produse de mașinile care staționează cu motorul pornit. Zonele vizate sunt în special școlile, grădinițele și locurile de joacă, unde, la orele de vârf, traficul devine intens, iar părinții tind să aștepte copiii cu mașina pornită.

Reprezentanții primăriei spun că, potrivit datelor analizate, aerul din jurul instituțiilor de învățământ conține adesea niveluri ridicate de particule poluante, provenite din gazele de eșapament. Aceste substanțe sunt deosebit de periculoase pentru copii, care respiră mai frecvent și mai adânc decât adulții, fiind astfel mai vulnerabili la efectele poluării.

Prin introducerea noului indicator, administrația locală își propune să îi facă pe șoferi mai conștienți de impactul acestor gesturi aparent minore. Oprirea motorului în timpul staționării poate reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon și alte particule nocive, contribuind la îmbunătățirea calității aerului în jurul școlilor.

Un proiect cu valoare educativă și sanitară

Inițiativa se înscrie în direcția europeană a politicilor de mediu, unde tot mai multe orașe adoptă măsuri de limitare a poluării urbane și de promovare a comportamentului responsabil la volan.

Deși poluarea nu este întotdeauna vizibilă, efectele sale sunt bine documentate: expunerea frecventă la aer poluat favorizează apariția bolilor respiratorii și a alergiilor, în special la copii. De aceea, campania „Oprește Motorul” are și o componentă educativă, menită să schimbe atitudinile cotidiene ale șoferilor.

„Scopul proiectului nu este doar reducerea noxelor, ci și formarea unui reflex de responsabilitate față de mediu”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 2. Noile semne vor funcționa astfel ca memento-uri vizuale, amintind zilnic importanța gesturilor mici care pot avea efecte mari pentru sănătatea comunității.

Unde vor fi montate noile indicatoare

Conform proiectului, indicatoarele vor fi amplasate strategic în apropierea școlilor, grădinițelor, creșelor și locurilor de joacă, acolo unde traficul este intens în intervalele de dimineață și după-amiază. Autoritățile vor analiza punctual zonele aglomerate pentru a decide locurile exacte de amplasare.

„Indicatoarele ar urma să fie montate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a spațiilor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se precizează în documentul oficial al primăriei.

Cetățenii pot consulta întregul proiect și pot trimite propuneri sau observații până la data de 13 octombrie 2025, fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2.

După încheierea perioadei de transparență decizională, proiectul va fi analizat și supus votului în Consiliul Local. Administrația locală încurajează implicarea locuitorilor, considerând că feedbackul comunității este esențial pentru succesul unei astfel de inițiative.

