Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 19:47
de Diana Dumitrache

Anunţul ministrului Muncii despre banii de pensii. Cât mai are țara fonduri pentru veniturile pensionarilor: „Întotdeauna au fost”

Anunţul ministrului Muncii despre banii de pensii. Cât mai are țara fonduri pentru veniturile pensionarilor:
Ministrul Muncii, despre banii de pensii (Foto: Profimedia)

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a venit cu asigurări ferme pentru milioane de români care depind de pensii și salarii de la buget. Într-un interviu acordat emisiunii Insider Politic de la Prima TV, acesta a declarat că fondurile necesare pentru plata veniturilor pensionarilor și a angajaților din sectorul public sunt garantate, indiferent de provocările bugetare.

Ministrul Muncii, despre banii de pensii

„Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi bani de pensii și salarii. Pentru că se fac rectificări, iar acestea sunt parte din activitatea guvernamentală normală”, a subliniat ministrul. Manole a precizat că la rectificarea bugetară ce urmează să fie adoptată, cel mai probabil săptămâna viitoare, instituții aflate în subordinea ministerului vor primi sume suplimentare.

Ministrul a explicat că fondurile alocate vor acoperi inclusiv nevoile Casei de Pensii și ale Agenției pentru Plăți Sociale.

„Vor fi bani de pensii, bani de salarii și bani de beneficii sociale”, a adăugat acesta.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că rectificarea bugetară va asigura toate cheltuielile esențiale, în valoare de aproximativ 10 miliarde de lei, menționând că prioritate vor avea pensiile, salariile și programele de asistență socială.

Pensia românilor, lovită de inflație. Cum le scad banii pensionarilor până la următoarea majorare din 2027
Pensia minimă garantată în 2025: Vârsta de la care o poți cere și suma pe care o primești lunar

Petre Florin Manole a recunoscut însă că, după primele cinci luni ale anului 2025, bugetul de pensii a înregistrat un deficit de 4 miliarde de lei, chiar și după cumulare contribuțiilor din Pilonul 1 și Pilonul 2.

„Nu e mult, nu e puțin, dar este un ecart tangibil, dacă combatem munca la negru”, a declarat ministrul.

Acesta a ținut să precizeze că sistemul nu se va prăbuși odată cu valul de „decreței” care urmează să iasă la pensie:

„Nu, nu intră în colaps. Tocmai pentru că au crescut contribuțiile la bugetul de pensii și vor continua să crească”.

Discuții despre Pilonul 2 și Pilonul 3

Declarațiile ministrului vin într-un moment în care presiunea pe sistemul de pensii este tot mai mare, iar dezbaterile publice privind sustenabilitatea sa se intensifică. Totuși, mesajul transmis de Petre Florin Manole este unul de liniștire: banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, iar sistemul nu se află în pericol de colaps.

Întrebat de ce românii nu pot retrage integral sumele acumulate în Pilonul 2, Manole a răspuns tranșant:

„Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulți bani deodată, îți faci un depozit și îl scoți când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion, ca să zic așa!”

În ceea ce privește modul de plată, ministrul a precizat că el personal ar opta să nu retragă niciun procent din suma acumulată la Pilonul 2, preferând o plată lunară eșalonată pe opt ani, conform legii.

În plus, Manole a declarat că nu intenționează să contribuie la Pilonul 3, sistemul privat de pensii:

„Sunt foarte etatist. Eu sunt fanul numărul 1 al Pilonului 1”.

