Anunțul făcut de Cleopatra Stratan și Edward Sanda după 4 ani de căsnicie: “Așa o să ne fie!” VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu aproximativ 4 ani, Cleopatra Stratan și Edward Sanda luau decizia de a se căsători. Deși se aflau la o vârstă fragedă, cei doi nu s-au uitat în spate, la gurile rele, care le criticau decizia de a merge spre altar. În exclusivitate pentru Playtech, ei au oferit detalii despre ce se întâmplă, în prezent, în relația lor.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit despre oamenii care nu au crezut, la început, în căsnicia lor. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și se bucură că au luat decizia de a merge împreună spre altar. Ba chiar, ei consideră că toți cei care i-au criticat și-au schimbat părerea:

“Edward Sanda: Noi nu am făcut-o pentru oameni și nu ne interesează chestia asta, am făcut-o pentru noi! Cumva, cred că și ei au înțeles după câțiva ani: „Ăștia nu au fost împreună la mișto, chiar sunt pe bune, hai că am comentat degeaba!”. Sau mă rog, cum o gândesc ei. Noi suntem bine, asta contează cu adevărat.

Cleopatra Stratan: Așa este, da. Au fost foarte mulți care atunci când am anunțat că suntem împreună, până să ne căsătorim, au spus: “O să îi țină o vară, e o idilă de-o vară!”. După, când au văzut că ne-au căsătorit, au zis: “În doi ani divorțează!”. Facem 4 ani de căsnicie anul acesta și suntem mai fericiți ca niciodată. Ținem să credem că așa o să ne fie toată viața pentru că ne iubim din ce în ce mai mult. Culmea, oamenii care au spus atunci că o să ne țină puțin acum ne felicită.”