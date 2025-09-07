Ultima ora
Anul școlar 2025-2026: şcoli şi grădiniţe comasate, unele unităţi se închid. Mulți elevi vor ajunge să meargă pe jos kilometri întregi

Social
Anul școlar 2025-2026: şcoli şi grădiniţe comasate, unele unităţi se închid. Mulți elevi vor ajunge să meargă pe jos kilometri întregi

Procesul de reorganizare a unităţilor de învăţământ, decis la nivel național pentru eficientizarea cheltuielilor, aduce schimbări majore în judeţele Buzău, Galaţi și Alba. Numeroase şcoli şi grădiniţe îşi pierd personalitatea juridică, fiind comasate cu instituţii mai mari, iar în unele comunităţi izolate copiii riscă să parcurgă kilometri întregi pe jos pentru a ajunge la ore.

Mai multe unități de învățământ se închid, după reforma Guvernului Bolojan

La Buzău, cinci unităţi de învăţământ au absorbit alte şcoli şi grădiniţe. Printre cazurile importante se află desfiinţarea Şcolii Grigore Baştan (Şcoala 6), nivelul gimnazial fiind transferat către Şcoala Gimnazială Episcop Dionisie Romano. Reorganizări au avut loc și la Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Smeeni şi Verneşti.

În comuna Bisoca, autoritățile au obținut o derogare după ce școala din satul Pleşi, recent modernizată prin PNRR, risca să fie închisă. Cei 11 elevi de aici ar fi trebuit să facă zilnic 14 km dus-întors pe drumuri dificile, însă s-a decis ca clasele primare să funcţioneze în continuare local, iar gimnaziul să fie transportat cu un vehicul 4×4.

57 de unități de învățământ afectate numai în județul Galați

La Galaţi, nu mai puţin de 57 de unităţi de învăţământ sunt afectate, dintre care 29 îşi pierd personalitatea juridică din anul şcolar 2025-2026. În municipiul Galaţi, mai multe grădiniţe şi şcoli gimnaziale au fost integrate în instituţii mai mari.

La Tecuci, unităţi precum Şcoala „Anghel Rugină” au fost absorbite de şcoli coordonatoare, iar în mediul rural, reorganizările au vizat comunităţi din Târgu Bujor, Brăhăşeşti, Pechea, Drăguşeni sau Iveşti. Inspectoratul Şcolar Galaţi susţine că elevii vor învăţa în aceleaşi clădiri, schimbarea fiind una administrativă.

Copii de clasă pregătitoare, pe jos 2 km până la microbuz

La Alba, situaţia este mai complicată. În comuna Albac, două şcoli primare din satele După Pleşe şi Dealu Lămăşoi au fost închise. Copiii, de vârstă mică, vor trebui să înveţe la Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” din centru. Microbuzele nu pot însă urca pe drumurile abrupte și neasfaltate, iar elevii vor fi nevoiţi să parcurgă pe jos circa doi kilometri până la locul de unde pot fi preluaţi.

„Copiii-s mici, clasa pregătitoare sau a treia. Nu poţi să-i ţii la internat, au nevoie de părinţi. Iarna va fi foarte greu”, a avertizat primarul Marius Jan Trif.

Autorităţile centrale susţin că aceste măsuri ţin de optimizarea administrativă şi reducerea costurilor, însă în zonele izolate impactul este major.

Familiile se tem însă că drumurile lungi şi condiţiile dificile vor afecta accesul copiilor la educaţie şi ar putea accelera depopularea unor comune de munte.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
