Angajații fideli ar putea primi 15% din profitul firmei, fără taxe. Proiect de lege depus în Parlament

Un nou proiect de lege depus în Parlament promite să aducă o schimbare semnificativă în modul în care angajații din România sunt recompensați pentru munca lor. Inițiativa urmărește să creeze o legătură directă între performanța companiei și veniturile salariaților, propunând un model de distribuire a profitului inspirat din practicile europene. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea reprezenta o premieră pentru mediul de afaceri românesc, oferind beneficii fiscale importante atât pentru companii, cât și pentru angajați.

Propunerea legislativă, un pas spre parteneriat între angajat și angajator

Deputatul Mohammad Murad a anunțat depunerea în Parlament a unei propuneri legislative prin care companiile din România ar putea oferi angajaților până la 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent, fără taxe și contribuții sociale. Potrivit proiectului, sumele acordate salariaților ar urma să fie deductibile fiscal integral, ceea ce reprezintă principalul element de noutate al reglementării.

„Noua reglementare introduce pentru prima dată în sistemul fiscal românesc un cadru coerent și favorabil pentru participarea angajaților la profit, prin acordarea de facilități fiscale specifice care să încurajeze această formă modernă de compensare. Elementul principal de noutate constă în deductibilitatea fiscală integrală a sumelor acordate angajaților cu titlu de participare la profit, în limita a 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent”, se precizează în textul proiectului elaborat de deputatul AUR.

Un model european pentru o economie mai echitabilă

Proiectul de lege propune implementarea unui sistem inspirat de modelele economice europene, prin care angajații nu mai sunt doar executanți, ci parteneri direcți în succesul companiei. Prin această măsură, inițiatorii urmăresc reducerea inegalităților de venit, creșterea loialității față de angajator și stimularea performanței.

„România are nevoie de o legislație care să stimuleze munca cinstită, nu de un sistem care sufocă inițiativa și descurajează performanța. Propunerea depusă de Mohammad Murad reprezintă un pas concret spre o economie echitabilă, în care angajatul devine partener în succesul companiei, nu doar o rotiță anonimă într-un mecanism fiscal abuziv”, se subliniază în documentul legislativ.

Inițiatorii susțin că acest mecanism ar putea avea un efect direct asupra creșterii motivației angajaților, generând o implicare mai mare în activitatea companiilor. De asemenea, firmele ar fi încurajate să distribuie profitul în mod echilibrat, consolidând relațiile de muncă pe termen lung.

Impactul asupra mediului de afaceri și alinerea la standardele europene

Propunerea lui Mohammad Murad ar putea contribui la modernizarea relațiilor de muncă și la alinierea practicilor manageriale românești la standardele europene, unde participarea angajaților la profit este deja o practică răspândită. Măsura vine într-un context în care România caută soluții pentru creșterea veniturilor salariale și îmbunătățirea climatului de afaceri.

„Munca trebuie răsplătită, iar profitul trebuie să rămână în țară, în beneficiul celor care îl produc”, a subliniat deputatul Mohammad Murad, evidențiind scopul principal al proiectului: stimularea economiei interne și susținerea echității sociale.

Această inițiativă legislativă se înscrie în seria de măsuri care urmăresc să echilibreze raportul dintre capital și forța de muncă, încurajând un model economic bazat pe parteneriat și recunoașterea contribuției fiecărui angajat.

Dezbateri și posibile efecte fiscale

Proiectul este deocamdată la începutul procesului legislativ, însă analiștii estimează că va genera discuții intense în Parlament, dat fiind impactul său asupra bugetului de stat și asupra companiilor. Firmele ar putea fi motivate să adopte sistemul datorită avantajelor fiscale, însă statul va trebui să analizeze atent efectele pe termen lung asupra veniturilor publice.

Totuși, inițiatorul consideră că beneficiile economice și sociale depășesc eventualele pierderi bugetare, întrucât o forță de muncă motivată și loială duce la productivitate crescută și, implicit, la o economie mai stabilă.

Dacă proiectul va fi adoptat, România va deveni una dintre puținele țări europene în care angajații pot primi o parte consistentă din profitul companiei fără impozitare, consolidând ideea de parteneriat între capital și muncă.