Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 15:14
de Daoud Andra

Proiect de lege: Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte pot fi amendați cu până la 25.000 de lei

Legislație
Proiect de lege: Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte pot fi amendați cu până la 25.000 de lei
FOTO: Freepik

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care întărește protecția consumatorilor și introduce sancțiuni clare pentru comercianții care refuză să înlocuiască produsele neconforme. Potrivit noilor prevederi, vânzătorii care nu respectă obligația legală de a schimba un produs defect riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Lipsa sancțiunilor a dus la abuzuri repetate

Măsura vine ca o completare a Ordonanței de urgență nr. 140/2021, act normativ care reglementează contractele de vânzare dintre comercianți și consumatori și stabilește drepturile cumpărătorilor în cazul în care bunurile achiziționate nu corespund standardelor de calitate.

Deși ordonanța din 2021 garanta dreptul consumatorilor de a cere înlocuirea produselor neconforme în termen de 30 de zile de la livrare, aceasta nu prevedea și sancțiuni pentru comercianții care refuzau să respecte această obligație.

În lipsa unor penalizări clare, numeroși clienți s-au confruntat, în ultimii ani, cu refuzuri nejustificate din partea magazinelor, chiar și atunci când dovezile privind defectul produsului erau evidente.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta această omisiune, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea refuzului de înlocuire în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei”, au explicat iniţiatorii proiectului.

Ce prevede legea

Noua lege clarifică faptul că refuzul vânzătorului de a înlocui un produs defect sau neconform – atunci când consumatorul face o solicitare în termenul legal de 30 de zile de la livrare – constituie contravenție. Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor avea competența de a constata abaterea și de a aplica sancțiunile corespunzătoare.

În plus, proiectul menționează că scopul reglementării este dublu: pe de-o parte, protejarea intereselor consumatorilor și, pe de altă parte, asigurarea unei concurențe corecte între comercianți, eliminând practicile abuzive ale celor care refuză să-și asume responsabilitățile legale.

Adoptarea acestei legi aliniază legislația românească la directivele europene privind protecția consumatorilor. Legea europeană cere statelor membre să stabilească nu doar drepturi, ci și mecanisme clare de sancționare în cazul nerespectării lor.

Se așteaptă ca, odată intrată în vigoare, legea să descurajeze comportamentele abuzive și să oblige comercianții să trateze cu seriozitate reclamațiile legate de neconformitatea produselor. Totodată, consumatorii vor beneficia de o protecție reală, având la dispoziție o cale eficientă de a-și apăra drepturile fără a fi nevoiți să recurgă la procese lungi și costisitoare.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Dacă legea va fi adoptată, clienții vor avea un drept în plus.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat
Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat
De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă
De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...