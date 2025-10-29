Proiect de lege: Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte pot fi amendați cu până la 25.000 de lei

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care întărește protecția consumatorilor și introduce sancțiuni clare pentru comercianții care refuză să înlocuiască produsele neconforme. Potrivit noilor prevederi, vânzătorii care nu respectă obligația legală de a schimba un produs defect riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Lipsa sancțiunilor a dus la abuzuri repetate

Măsura vine ca o completare a Ordonanței de urgență nr. 140/2021, act normativ care reglementează contractele de vânzare dintre comercianți și consumatori și stabilește drepturile cumpărătorilor în cazul în care bunurile achiziționate nu corespund standardelor de calitate.

Deși ordonanța din 2021 garanta dreptul consumatorilor de a cere înlocuirea produselor neconforme în termen de 30 de zile de la livrare, aceasta nu prevedea și sancțiuni pentru comercianții care refuzau să respecte această obligație.

În lipsa unor penalizări clare, numeroși clienți s-au confruntat, în ultimii ani, cu refuzuri nejustificate din partea magazinelor, chiar și atunci când dovezile privind defectul produsului erau evidente.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta această omisiune, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea refuzului de înlocuire în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei”, au explicat iniţiatorii proiectului.

Ce prevede legea

Noua lege clarifică faptul că refuzul vânzătorului de a înlocui un produs defect sau neconform – atunci când consumatorul face o solicitare în termenul legal de 30 de zile de la livrare – constituie contravenție. Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor avea competența de a constata abaterea și de a aplica sancțiunile corespunzătoare.

În plus, proiectul menționează că scopul reglementării este dublu: pe de-o parte, protejarea intereselor consumatorilor și, pe de altă parte, asigurarea unei concurențe corecte între comercianți, eliminând practicile abuzive ale celor care refuză să-și asume responsabilitățile legale.

Adoptarea acestei legi aliniază legislația românească la directivele europene privind protecția consumatorilor. Legea europeană cere statelor membre să stabilească nu doar drepturi, ci și mecanisme clare de sancționare în cazul nerespectării lor.

Se așteaptă ca, odată intrată în vigoare, legea să descurajeze comportamentele abuzive și să oblige comercianții să trateze cu seriozitate reclamațiile legate de neconformitatea produselor. Totodată, consumatorii vor beneficia de o protecție reală, având la dispoziție o cale eficientă de a-și apăra drepturile fără a fi nevoiți să recurgă la procese lungi și costisitoare.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Dacă legea va fi adoptată, clienții vor avea un drept în plus.