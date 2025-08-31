Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat

Criză fără precedent în administrația locală: angajații din primării din întreaga țară au intrat în grevă generală începând de vineri, 29 august, ca urmare a măsurilor incluse în Pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan. Decizia de a închide ghișeele pentru cetățeni „pe termen nedeterminat” vine după șapte săptămâni de discuții eșuate între Sindicatul Național SCOR și premier.

Nemulțumiri majore în administrația locală

„De mâine, pe termen nedeterminat se închide lucrul cu publicul. Una dintre măsurile puse de Bolojan în acest pachet este reducerea drastică a capacității administrative a primăriilor. Într-un an și jumătate, unul din trei lucrători pleacă acasă. Apoi a inventat ‘jumătate de funcționar public’, acel funcționar public aflat pe post astăzi e redus la jumătate și să lucreze o zi la primărie, o zi la altă comună. Asta înseamnă că atunci când cetățeanul vine la o primărie, astăzi are funcționar la ghișeu, mâine nu are, e o loterie.”, a declarat Dan Cârlan, președintele Sindicatului SCOR, la Antena 3 CNN.

Sindicaliștii acuză Guvernul că prin aceste măsuri „demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”. Conform unui comunicat, cu o medie de 9,78 funcționari per primărie comunală, reducerea suplimentară de 25% din personal va lăsa administrațiile locale fără resurse umane pentru a asigura serviciile de bază. Situația este agravată de faptul că, anul trecut, fusese deja aplicată o tăiere de 10%.

Mai mult, guvernul a revenit asupra promisiunii privind preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, lăsând din nou responsabilitatea pe umerii primăriilor.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan – ‘meniul pentru săraci’”, se arată în comunicatul SCOR.

Premierul Ilie Bolojan: „Reducerile se pot face corect”

De partea cealaltă, premierul apără măsurile de reformă, susținând că ele sunt menite să elimine risipa și să stimuleze performanța.

„Avem astfel de situații, să avem primării în faliment. Asta înseamnă că cei care au gestionat aceste primării s-au comportat în mod iresponsabil. (…) Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc.”, a spus Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, sindicatele susțin că tocmai administrațiile mici, cu salariile cele mai scăzute din sistem, sunt cele mai lovite. În plus, angajații din primării denunță discriminarea față de consiliile județene, care au fost exceptate de la aceste reduceri.

„Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii”, se menționează în comunicat.

Liderul sindical Dan Cârlan spune că greva este singura formă de presiune rămasă înainte ca legea să fie trimisă în Parlament.