Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
31 aug. 2025 | 10:19
de Daoud Andra

Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat

Social
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
FOTO: Arhivă

Criză fără precedent în administrația locală: angajații din primării din întreaga țară au intrat în grevă generală începând de vineri, 29 august, ca urmare a măsurilor incluse în Pachetul 2 de reforme al Guvernului Bolojan. Decizia de a închide ghișeele pentru cetățeni „pe termen nedeterminat” vine după șapte săptămâni de discuții eșuate între Sindicatul Național SCOR și premier.

Nemulțumiri majore în administrația locală

„De mâine, pe termen nedeterminat se închide lucrul cu publicul. Una dintre măsurile puse de Bolojan în acest pachet este reducerea drastică a capacității administrative a primăriilor. Într-un an și jumătate, unul din trei lucrători pleacă acasă. Apoi a inventat ‘jumătate de funcționar public’, acel funcționar public aflat pe post astăzi e redus la jumătate și să lucreze o zi la primărie, o zi la altă comună. Asta înseamnă că atunci când cetățeanul vine la o primărie, astăzi are funcționar la ghișeu, mâine nu are, e o loterie.”, a declarat Dan Cârlan, președintele Sindicatului SCOR, la Antena 3 CNN.

Sindicaliștii acuză Guvernul că prin aceste măsuri „demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”. Conform unui comunicat, cu o medie de 9,78 funcționari per primărie comunală, reducerea suplimentară de 25% din personal va lăsa administrațiile locale fără resurse umane pentru a asigura serviciile de bază. Situația este agravată de faptul că, anul trecut, fusese deja aplicată o tăiere de 10%.

Mai mult, guvernul a revenit asupra promisiunii privind preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, lăsând din nou responsabilitatea pe umerii primăriilor.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan – ‘meniul pentru săraci’”, se arată în comunicatul SCOR.

Premierul Ilie Bolojan: „Reducerile se pot face corect”

De partea cealaltă, premierul apără măsurile de reformă, susținând că ele sunt menite să elimine risipa și să stimuleze performanța.

„Avem astfel de situații, să avem primării în faliment. Asta înseamnă că cei care au gestionat aceste primării s-au comportat în mod iresponsabil. (…) Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc.”, a spus Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, sindicatele susțin că tocmai administrațiile mici, cu salariile cele mai scăzute din sistem, sunt cele mai lovite. În plus, angajații din primării denunță discriminarea față de consiliile județene, care au fost exceptate de la aceste reduceri.

„Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii”, se menționează în comunicat.

Liderul sindical Dan Cârlan spune că greva este singura formă de presiune rămasă înainte ca legea să fie trimisă în Parlament.

„Astfel, de mâine acomodăm cetățenii cu faptul că modelul Guvernului Bolojan înseamnă că o zi zboară, o zi nu. E o acțiune de protest pe ultima linie. Mai sunt două zile, mâine și luni, în care mai pot fi făcute modificări în acest pachet înainte de a fi prezentat în Parlament. Sperăm că rațiunea va prima și aceste măsuri – jumătate de om – nu aduc nimic, e doar o ambiție a lui Bolojan.”

Cod galben de ploi și vijelii duminică, 31 august. Harta județelor vizate de vreme severă
Recomandări
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă
Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă
Polițistul care a filmat o urmărire cu telefonul și a trimis-o pe WhatsApp, sancționat de ANSPDCP. Ce drepturi are șoferul imortalizat
Polițistul care a filmat o urmărire cu telefonul și a trimis-o pe WhatsApp, sancționat de ANSPDCP. Ce drepturi are șoferul imortalizat
Revista presei
Adevarul
Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!