14 sept. 2025 | 21:22
Angajaţii ar mai putea avea o zi liberă de la stat începând de anul viitor. Cum pot beneficia părinţii de ea?
Părinții ar putea primi o nouă zi liberă în prima zi de școală

Calendarul zilelor libere legale din România ar putea suferi o modificare importantă începând cu anul viitor. O inițiativă legislativă depusă la Senat vizează acordarea unei zile libere părinților în prima zi de școală a copiilor lor. În același timp, finalul anului 2025 și începutul lui 2026 aduc deja o „super-vacanță” pentru angajați, datorită modului în care se aliniază sărbătorile legale de iarnă.

Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus un proiect de lege prin care solicită ca prima zi de școală să fie declarată zi liberă pentru părinții care au copii înscriși la grădiniță, școala primară sau gimnaziu. Inițiativa urmărește să ofere familiilor posibilitatea de a participa la festivitățile de deschidere a noului an școlar, fără a fi nevoite să își consume zilele de concediu sau să se învoiască de la muncă.

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. (…) Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinții să fie prezenți la festivitate e nevoie să își ia o zi liberă din concediu sau să se învoiască de la muncă. Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat întârzierea”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Parlamentarul subliniază că sprijinul emoțional al părinților este esențial într-un moment atât de important din viața copiilor.

„Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, ci despre o etapă de viață care lasă amprente. Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege”, a transmis Catană.

De ce a fost respinsă anterior o propunere similară

Nu este pentru prima dată când o astfel de idee ajunge în atenția Parlamentului. În trecut, un proiect asemănător a fost respins pe motiv că ar putea crea dificultăți în sistemul de învățământ, întrucât numeroși profesori sunt și ei părinți. În prezent, noua inițiativă se află în dezbatere la Senat și urmează să parcurgă traseul legislativ înainte de a putea deveni lege.

Calendarul sărbătorilor legale la finalul lui 2025 și începutul lui 2026

Indiferent de rezultatul acestei propuneri, angajații din România se pot bucura de mai multe zile libere în perioada sărbătorilor de iarnă. Anul 2025 se încheie cu o „super-vacanță”, întrucât Crăciunul cade într-o zi de joi. Astfel, perioada 25–28 decembrie devine un weekend prelungit de patru zile.

De asemenea, Revelionul aduce un alt weekend extins, cu zile libere în intervalul 1–4 ianuarie 2026. Conform legislației, zilele nelucrătoare de la finalul anului sunt:

  • 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi)
  • 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri)
  • 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi)
  • 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

Zile libere legale în 2026

Anul 2026 aduce, la rândul său, mai multe zile nelucrătoare importante:

  • 6 ianuarie – Bobotează (marți)
  • 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)
  • 10–13 aprilie – Paște ortodox
  • 1 mai – Ziua Muncii (vineri)
  • 31 mai și 1 iunie – Rusalii și a doua zi de Rusalii
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică)
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României (luni)
  • 25 și 26 decembrie – Crăciunul (joi și vineri)

Potrivit legislației în vigoare, angajații care lucrează în zilele libere declarate oficial trebuie să primească fie compensații salariale, fie zile libere acordate în următoarele 30 de zile.

Dacă inițiativa legislativă privind ziua liberă pentru părinți va fi adoptată, România ar putea adăuga o nouă zi nelucrătoare în calendar, una dedicată exclusiv sprijinirii emoționale a copiilor la începutul anului școlar. În paralel, finalul lui 2025 și începutul lui 2026 oferă deja o perioadă generoasă de relaxare pentru angajați, datorită alinierii favorabile a sărbătorilor de iarnă.

