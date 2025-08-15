Android Auto primește actualizarea care sincronizează culorile Material You cu fundalul telefonului

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 14:37
de Iulia Kelt

Schimbări la Android Auto / Foto: Android Developers Blog

Google lansează o actualizare importantă pentru Android Auto, care aduce suport complet pentru culorile Material You, sincronizând interfața aplicației cu fundalul telefonului.

Până acum, această funcție era limitată la câteva nuanțe în versiunea 13.4, însă versiunea beta 14.9 permite ca toate accentele cromatice să se adapteze automat, oferind o experiență vizuală unitară și plăcută.

Accentele de culoare se observă în special în meniul de setări și în notificări, unde butoanele și fundalul primesc nuanțele generate din wallpaper-ul telefonului, scrie publicația 9to5Google.

Schimbările sunt aplicate, practic, instantaneu: modificarea imaginii de fundal pe telefon se reflectă imediat în Android Auto, fără intervenții suplimentare din partea utilizatorului.

Totuși, ajustarea manuală a temelor de culoare pe telefoanele Pixel nu este întotdeauna sincronizată automat, funcția răspunzând mai rapid la schimbările de wallpaper.

Ce funcții noi există și alte detalii legate de disponibilitate

Actualizarea este încă în faza beta, dar mai mulți utilizatori au observat că funcția apare și în versiunea stabilă, semnalând un rollout gradual la nivel de server.

Activarea opțiunii Material You permite ca toate accentele să se sincronizeze cu telefonul, iar dezactivarea sa revine la schema de culori standard a Android Auto.

Această schimbare este parte din strategia Google de a unifica experiența vizuală a aplicațiilor Android, sub filosofia Material 3 Expressive.

Planurile companiei includ și alte îmbunătățiri semnificative, cum ar fi integrarea asistentului Google Gemini, moduri luminoase pentru interfața aplicației și posibilitatea de a controla climatizarea mașinii direct din Android Auto.

Android Auto, gata să-ți tranforme experiența șofatului

Prin aceste modificări, Google transformă experiența șoferilor, oferind o interfață mai expresivă și adaptată stilului personal, ceea ce poate aduce, la drept vorbind, un pic de „plus-valoare” în conext.

Accentele cromatice care se modifică automat conferă un aspect modern și coerent, ceea ce face utilizarea Android Auto mai intuitivă și mai plăcută vizual.

Așadar, actualizarea Android Auto cu suport complet pentru culorile Material You reprezintă un pas important pentru personalizarea aplicației și alinierea interfeței cu designul telefonului utilizatorului.

În timp ce funcția se extinde treptat, șoferii vor beneficia de o experiență vizuală mai coerentă, integrată și adaptată stilului individual, marcând un pas semnificativ în direcția unei interfețe mai expresive și personalizabile.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
