Andreea Ibacka, despre răspunsul genial pe care l-a dat fata sa când a fost întrebată de meseria mamei: “E puțin mai complicat!” VIDEO EXCLUSIV

Andreea și Cabral Ibacka se bucură de o superbă familie, având împreună o fată și un băiat, Namiko și Tiago. Totuși, ținând cont că aceștia se află la vârste fragede, abia acum cei doi încep să le ofere detalii despre meseriile pe care le au. În exclusivitate pentru Playtech, actrița a explicat ce răspuns a dat fiica ei în momentul în care a trebuit să îi descrie meseria la grădiniță.

Întrebată la grădiniță ce face mama ei, Namiko a povestit că Andreea Ibacka postează tot timpul în mediul online, spre amuzamentul actriței. Vedeta a explicat că abia acum le oferă detalii copiilor despre meseria pe care o are ea și partenerul său, Cabral Ibacka, ținând cont că în urmă cu doar câțiva ani nu totul a decurs conform planului când a mers cu micuța pe platourile de filmare:

Evident că a venit acel moment când s-a activat dragonul și în 3 secunde eram deja afară în parcare. De atunci mi-am promis că vor mai veni cu noi când vor mai crește, vor fi pregătiți și vor înțelege care este disciplină meseriei. Din afară se vede totul glam, pare că suntem relaxați! Chiar dacă faci o comedie sau o emisiun e de divertisment, rigoarea in muncă trebuie să fie foarte precisă.”

„Mi-a zis că au vorbit la grădiniță de acest aspect. Fiecare trebuia să prezinte o meserie din ce au înțeles ei că fac părințîi. La ea e puțin mai complicat. A spus: „Mama postează tot timpul!”. Abia acum ii introducem mai mult în meseriile noastre pentru că a fost complicat să ne însoțească pe set până acum. În urmă cu câțiva ani, am fost la soț la emisiune pentru că ea își dorea foarte mult și am rugat-o să nu facă gălăgie, țînând cont că nu putem să deranjăm o producție de sute de oameni când se filmează în regim de live.

Tiago încă se află la vârsta la care descoperă lumea, însă Namiko a crescut și are câteva pasiuni. Aceasta face arte marțiale și își dorește, momentan, să aibă în viitor o carieră din pictură. Totuși, Andreea Ibacka a punctat că este prea devreme ca aceștia să își aleagă drumul și nu vrea să pună presiune pe ei:

„E devreme, dar altele sunt prioritățile ei. Vrea să fie pictoriță, face mai multe sporturi deja, chiar de performanță am putea să spunem. De 2 ani și jumătate face arte marțiale. Planurile sunt către alte orizonturi, dar nu se știe niciodată! Nu abordez tema această cu niciunul dintre ei, mi se pare prea devreme. Nici nu vreau să pun presiune să spună de dragul meu ceva. O să ne convingem pe parcurs! Și eu am schimbat macazul de foarte multe ori până la 20 și ceva de ani deci are tot timpul din lume să se hotărască.”