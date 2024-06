Andreea Ibacka își vinde cea mai frumoasă casă de la malul mării. Cum arată apartamentul, are vedere superbă FOTO

Andreea și Cabral Ibacka sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Aceștia formează un duo echilibrat, combinând armonios talentul și carisma fiecăruia, devenind astfel un exemplu de reușită atât în plan personal, cât și profesional. Povestea lor de dragoste și succes este una captivantă, marcând ani de devotament reciproc și realizări notabile. Cei doi se înțeleg de minune și au doi copii. Cum familia lor s-a mărit, Andreea și Cabral au decis să-și vândă apartamentul din Constanța.

Andreea Pătrașcu și Cabral Ibacka s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unei telenovele produse de Acasă TV, unde amândoi aveau roluri principale. Atracția inițială s-a transformat treptat într-o relație solidă, bazată pe respect și încredere. În 2011, cei doi s-au căsătorit, ceremonia fiind una discretă și elegantă. Puțină lume știe că cei doi au un apartament superb la mare, pe care l-au pus în vânzare.

Povestea lor de dragoste a evoluat frumos cu doi copii simpatici: Namiko și Tiago. Deoarece familia lor s-a mărit, Andreea Ibacka a anunțat pe rețelele sociale că vinde un apartament pe care îl are în stațiunea Mamaia Nord din Constanța.

„SE VINDE!

În ultimii ani am avut cea mai frumoasă casă de la malul mării. Cu o magie aparte a locului, pe noi ne-a convins s-o cumpărăm în primele 5 minute de când am văzut-o.

Un apartament în MAMAIA NORD, situat fix lângă plajă, amenajat într-un stil care te conduce direct în vacanță.

O investiție bună sau un cămin atât de primitor încât noi am venit şi iarna şi vara şi ne-am simțit la fel de bine.

Foarte aproape de bloc sunt multe spații comerciale, restaurante, distracții pentru copii deschise tot timpul anului.

Și fiindcă familia noastră s-a mărit între timp, iar planurile s-au mai actualizat, ne pregătim să ne luăm rămas bun de la acest cuibușor. Să îl predăm complet mobilat şi utilat unei alte familii care să se bucure de briza mării şi de muzica valurilor. Poate chiar din acest sezon, totul este pregătit.

Recapitulând, avem living și bucătărie deschisă, 1 dormitor, 1 baie, hol, 1 terasă cu vedere la mare, suprafață totală 60 mp utili. Capacitate de cazare: 4 persoane. Imobil din 2019, etajul 3 din 5, în bloc cu lift.

Pentru preț și toate detaliile pe care nu le regăseşti deja în poze, îl las pe dl. Serhan să-ți mai povestească sau să te însoțească la apartament: +40 (724) 196 663”, a scris Andreea Ibacka pe internet.